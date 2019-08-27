От мини-комбинаций до бесформенных платьев: как менялся стиль Дрю Берримор с 90-х и до наших дней

Дрю Берримор – американская актриса, известная по фильмам «Ядовитый плющ», «Ангелы Чарли», «Крошка из Беверли-Хиллз». Она же – одна из самых ярких икон стиля эпохи девяностых, образами которой по сей день вдохновляются многие фэшиониста. Сегодня Берримор 44 года, она мама двоих детей, и уже не так смела в выборе образов. Что изменилось в стиле звезды за последние два десятилетия? Разбираемся вместе!