От мини-комбинаций до бесформенных платьев: как менялся стиль Дрю Берримор с 90-х и до наших дней

1990 г.
Фото: Dpa
Темная винная помада, тонкие брови и полупрозрачная комбинация – так Берримор поддержала тренд на бельевой стиль еще в начале девяностых. Тогда образ актрисы был насыщен бунтарским духом и явными тенденциями панк-эстетики, которую в 70-х пропагандировала дизайнер Вивьен Вествуд.
1992 г.
Фото: Eastnews
И снова яркая губная помада, слегка небрежная укладка и максимально эклектичные образы. Строгая блузка и черный блейзер зарифмованы с юбкой, из-под которой виднеются чулки – еще одно цитирование свободолюбивых девяностых.
1997 г.
Фото: Dpa
Прилегающий силуэт, тонкие бретели, глубокое декольте – Дрю Берримор часто появлялась на публике в нескромных платьях-комбинациях. В образе актрисы легко совмещалась элегантность и мальчишеский стиль.
1998 г.
Фото: Dpa
К концу 90-х выходы Берримор стали более элегантными и женственными. Платья-макси без бретелей, непрозрачные ткани и глубокие цвета заместили миниатюрные комбинации с нескромными вырезами и виднеющимся нижним бельем.
1999 г.
Фото: GettyImages
Силуэты становятся свободнее, цвета более приглушенными, звезда все чаще появляется в платьях и юбках-макси, строгих блейзерах и базовых брюках.
2000 – 2001 гг.
Фото: Dpa
В начале нулевых Дрю Берримор примерила на себя образ шатенки, но достаточно быстро вернулась к привычному блонду. Фаворитами звезды стали рубашки oversize, мешковатые брюки, джинсы-клеш.
2004 – 2005 гг.
Фото: Dpa
Элегантный total-black и следование тенденциям нулевых: Берримор снова демонстрирует кружевное белье во время одного из публичных мероприятий. В отличие от прошлого десятилетия, силуэты более строгие, крой лаконичен, а предпочтение – черному.
2007 – 2009 гг.
Фото: Dpa
Любимые платья-макси без бретелей, шелк и легкие полупрозрачные текстуры становятся главными во многих выходах Дрю на красную дорожку. Высокие каблуки, миниатюрные клатчи – в женственной Берримор все труднее разглядеть прежнюю бунтарку из девяностых.
2010 г.
Фото: Dpa
Открытая линия плеч, акцент на талии, лаконичная цветовая гамма и остромодные в 2010-х «платья-русалки» (прилегающий силуэт с юбкой, расширяющейся от колен) успели стать неизменной классикой для актрисы.
2011 – 2013 гг.
Фото: Globallook
Черно-белый контраст, базовые детали и снова темный цвет волос – Берримор заметно изменилась. Неудивительно: в 2012 году у звезды родился первенец – дочь Оливия.
2014 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Костюмы со строгими блейзерами и брюками-палаццо, максимально свободные платья в пол – этот период в жизни актрисы снова ознаменовался счастливым событием. В 2014 году Дрю родила сына Френки.
2017 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Классические брючные костюмы чередуются с платьями-макси, но одна деталь остается неизменной – туфли на платформе и каблуках головокружительной высоты.
2019 г.
Фото: Eastnews
В образах Дрю Берримор появляются насыщенные цвета и яркие принты. Звезда не боится монохромных луков, подбирая аксессуары в тон платью, смело дополняет образы акцентными украшениями.
На прошлой неделе мы обсуждали эволюцию стиля Сары Джессики Паркер. Кто, на ваш взгляд, изменился больше?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Dpa, Globallook, Eastnews, GettyImages
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