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От мини-комбинаций до бесформенных платьев: как менялся стиль Дрю Берримор с 90-х и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1983 г.

Фото: Globallook

Дрю Берримор – американская актриса, известная по фильмам «Ядовитый плющ», «Ангелы Чарли», «Крошка из Беверли-Хиллз». Она же – одна из самых ярких икон стиля эпохи девяностых, образами которой по сей день вдохновляются многие фэшиониста. Сегодня Берримор 44 года, она мама двоих детей, и уже не так смела в выборе образов. Что изменилось в стиле звезды за последние два десятилетия? Разбираемся вместе!

1990 г.

Фото: Dpa

Темная винная помада, тонкие брови и полупрозрачная комбинация – так Берримор поддержала тренд на бельевой стиль еще в начале девяностых. Тогда образ актрисы был насыщен бунтарским духом и явными тенденциями панк-эстетики, которую в 70-х пропагандировала дизайнер Вивьен Вествуд.

1992 г.

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Фото: Eastnews

И снова яркая губная помада, слегка небрежная укладка и максимально эклектичные образы. Строгая блузка и черный блейзер зарифмованы с юбкой, из-под которой виднеются чулки – еще одно цитирование свободолюбивых девяностых.

1997 г.

Фото: Dpa

Прилегающий силуэт, тонкие бретели, глубокое декольте – Дрю Берримор часто появлялась на публике в нескромных платьях-комбинациях. В образе актрисы легко совмещалась элегантность и мальчишеский стиль.

1998 г.

Фото: Dpa

К концу 90-х выходы Берримор стали более элегантными и женственными. Платья-макси без бретелей, непрозрачные ткани и глубокие цвета заместили миниатюрные комбинации с нескромными вырезами и виднеющимся нижним бельем.

1999 г.

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Фото: GettyImages

Силуэты становятся свободнее, цвета более приглушенными, звезда все чаще появляется в платьях и юбках-макси, строгих блейзерах и базовых брюках.

2000 – 2001 гг.

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2000 г.

Фото: Dpa

В начале нулевых Дрю Берримор примерила на себя образ шатенки, но достаточно быстро вернулась к привычному блонду. Фаворитами звезды стали рубашки oversize, мешковатые брюки, джинсы-клеш.

2004 – 2005 гг.

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2004 г.

Фото: Dpa

Элегантный total-black и следование тенденциям нулевых: Берримор снова демонстрирует кружевное белье во время одного из публичных мероприятий. В отличие от прошлого десятилетия, силуэты более строгие, крой лаконичен, а предпочтение – черному.

2007 – 2009 гг.

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2007 г.

Фото: Dpa

Любимые платья-макси без бретелей, шелк и легкие полупрозрачные текстуры становятся главными во многих выходах Дрю на красную дорожку. Высокие каблуки, миниатюрные клатчи – в женственной Берримор все труднее разглядеть прежнюю бунтарку из девяностых.

2010 г.

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Фото: Dpa

Открытая линия плеч, акцент на талии, лаконичная цветовая гамма и остромодные в 2010-х «платья-русалки» (прилегающий силуэт с юбкой, расширяющейся от колен) успели стать неизменной классикой для актрисы.

2011 – 2013 гг.

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2011 г.

Фото: Globallook

Черно-белый контраст, базовые детали и снова темный цвет волос – Берримор заметно изменилась. Неудивительно: в 2012 году у звезды родился первенец – дочь Оливия.

2014 – 2015 гг.

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2014 г.

Фото: Globallook

Костюмы со строгими блейзерами и брюками-палаццо, максимально свободные платья в пол – этот период в жизни актрисы снова ознаменовался счастливым событием. В 2014 году Дрю родила сына Френки.

2017 – 2018 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

Классические брючные костюмы чередуются с платьями-макси, но одна деталь остается неизменной – туфли на платформе и каблуках головокружительной высоты.

2019 г.

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Фото: Eastnews

В образах Дрю Берримор появляются насыщенные цвета и яркие принты. Звезда не боится монохромных луков, подбирая аксессуары в тон платью, смело дополняет образы акцентными украшениями.

На прошлой неделе мы обсуждали эволюцию стиля Сары Джессики Паркер. Кто, на ваш взгляд, изменился больше?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Dpa, Globallook, Eastnews, GettyImages

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