От микротопов до платьев и шпилек: как менялся стиль Сары Джессики Паркер с конца 90-х до наших дней

1991 г.
Фото: Eastnews
Велосипедки стали главным мастхэвом лета 2019, однако, Сара Джессика Паркер надевала их еще в начале девяностых. Со смелым бра и слипонами в тон – так же, как их сейчас носит Эмили Ратаковски и Белла Хадид.
1995 – 1996 гг.
В пик популярности сериала «Секс в большом городе», в котором актриса сыграла писательницу Кэрри Брэдшоу, стиль Паркер был куда скромнее ее героини. Блейзеры, будто позаимствованные у бойфренда, базовые цвета и кудри – самая узнаваемая деталь образа.
1998 – 1999 г.
Блестящие мини-платья, аксессуары цвета металлик, атласные корсеты и миниатюрные шорты стали фаворитами актрисы в конце девяностых. Неизменной оставалась главная деталь любого выхода Паркер – туфли на высоком каблуке.
2000 г.
В начале нулевых, когда в моду вошли нескромные платья-комбинации, джинсы ультранизкой посадки и короткие топы, Сара Джессика Паркер носила элегантные образы. В ее арсенале тогда оказались брючные костюмы и лаконичные платья-миди.
2001 – 2002 гг.
Лучшее дополнение любого образа Паркер – стройная фигура и подтянутый пресс. Его она демонстрировала часто, надевая кроптопы на вечерние выходы.
Еще одна деталь образов актрисы, которую активно перенимает современная мода, – миниатюрная сумка-багет – любимый аксессуар парижанок и неотъемлемая часть эпохи нулевых.
2003 – 2005 гг.
И снова атласные корсеты, укороченные топы и пайетки, правда, с меньшим размахом. Актриса уверенно сочетала их с классическими брюками-палаццо и лаконичными бриджами.
2009 – 2010 гг.
Для выходов в свет Паркер позволяетсебе платья любой длины: от экстремального мини до макси с длинным шлейфом. В этот период актриса выбирает струящиеся плиссированные ткани, глянцевые переливы атласа и акцентные принты.
2011 г.
Туфли-лодочки – любимая и практически неизменная деталь стиля Сары Джессики Паркер. Она миксует их с платьями любой длины и брюками. В 2014 году актриса выпустила свою первую коллекцию обуви, уделив особое внимание цветным лодочкам из кожи и атласа.
2012 г.
Максимум элегантности в стиле Паркер: приталенные платья-комбинации, брючные комбинезоны с открытыми плечами, двойки из юбок и блейзеров. Цветовая гамма становится более сдержанной, а фасоны стремятся к классике.
2013 – 2014 гг.
Модные эксперименты продолжаются, актриса умело демонстрирует одежду разных стилей и не останавливается на одном. В хронике вечерних выходов Паркер – маленькие черные платья, сарафаны с цветочным принтом и платья-кафтаны с этническими мотивами.
2015 – 2016 гг.
Актриса смело подчеркивает фигуру, расставляя акценты на талии, линии декольте и стройных ногах. Главными помощниками в выполнении этих задач становятся горячо любимые ей приталенные платья с пышными юбками.
2017 – 2019 гг.
Последние несколько лет Сара Джессика Паркер отдает предпочтение образам в формате total black или базовым цветам. Ярким акцентом, как правило, становятся туфли – конечно же, речь идет о классических лодочках!
Сара Джессика Паркер олицетворяет целую эпоху, ассоциируясь у многих со своей героиней, Кэрри Брэдшоу. Однако в повседневной жизни актриса предпочитает удобные джинсы и обувь на плоском ходу.
Образы какого периода понравились вам больше всего?
Текст: Полина Гераскина
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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