От микротопов до платьев и шпилек: как менялся стиль Сары Джессики Паркер с конца 90-х до наших дней

Велосипедки стали главным мастхэвом лета 2019, однако, Сара Джессика Паркер надевала их еще в начале девяностых. Со смелым бра и слипонами в тон – так же, как их сейчас носит Эмили Ратаковски и Белла Хадид.

1995 – 1996 гг.