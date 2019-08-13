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От микротопов до платьев и шпилек: как менялся стиль Сары Джессики Паркер с конца 90-х до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1982 г.

Фото: Eastnews
Сара Джессика Паркер – американская актриса, дизайнер и признанная икона стиля девяностых и начала нулевых. Уже тогда она смело носила велосипедки, неон и миниатюрные топы, триумфальное возращение которых мы отметили в этом сезоне. Как эволюционировал стиль звезды? Вспоминаем вместе!

1991 г.

Фото: Eastnews

Велосипедки стали главным мастхэвом лета 2019, однако, Сара Джессика Паркер надевала их еще в начале девяностых. Со смелым бра и слипонами в тон – так же, как их сейчас носит Эмили Ратаковски и Белла Хадид.

1995 – 1996 гг.

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1995 г.

Фото: Globallook

В пик популярности сериала «Секс в большом городе», в котором актриса сыграла писательницу Кэрри Брэдшоу, стиль Паркер был куда скромнее ее героини. Блейзеры, будто позаимствованные у бойфренда, базовые цвета и кудри – самая узнаваемая деталь образа.

1998 – 1999 г.

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1998 г.

Фото: GettyImages

Блестящие мини-платья, аксессуары цвета металлик, атласные корсеты и миниатюрные шорты стали фаворитами актрисы в конце девяностых. Неизменной оставалась главная деталь любого выхода Паркер – туфли на высоком каблуке.

2000 г.

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Фото: GettyImages

В начале нулевых, когда в моду вошли нескромные платья-комбинации, джинсы ультранизкой посадки и короткие топы, Сара Джессика Паркер носила элегантные образы. В ее арсенале тогда оказались брючные костюмы и лаконичные платья-миди.

2001 – 2002 гг.

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2001 г.

Фото: GettyImages

Лучшее дополнение любого образа Паркер – стройная фигура и подтянутый пресс. Его она демонстрировала часто, надевая кроптопы на вечерние выходы.

Еще одна деталь образов актрисы, которую активно перенимает современная мода, – миниатюрная сумка-багет – любимый аксессуар парижанок и неотъемлемая часть эпохи нулевых.

2003 – 2005 гг.

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2003 г.

И снова атласные корсеты, укороченные топы и пайетки, правда, с меньшим размахом. Актриса уверенно сочетала их с классическими брюками-палаццо и лаконичными бриджами.

2009 – 2010 гг.

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2009 г.

Фото: Globallook

Для выходов в свет Паркер позволяетсебе платья любой длины: от экстремального мини до макси с длинным шлейфом. В этот период актриса выбирает струящиеся плиссированные ткани, глянцевые переливы атласа и акцентные принты.

2011 г.

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Фото: Globallook

Туфли-лодочки – любимая и практически неизменная деталь стиля Сары Джессики Паркер. Она миксует их с платьями любой длины и брюками. В 2014 году актриса выпустила свою первую коллекцию обуви, уделив особое внимание цветным лодочкам из кожи и атласа.

2012 г.

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Фото: Globallook

Максимум элегантности в стиле Паркер: приталенные платья-комбинации, брючные комбинезоны с открытыми плечами, двойки из юбок и блейзеров. Цветовая гамма становится более сдержанной, а фасоны стремятся к классике.

2013 – 2014 гг.

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2013 г.

Фото: Globallook

Модные эксперименты продолжаются, актриса умело демонстрирует одежду разных стилей и не останавливается на одном. В хронике вечерних выходов Паркер – маленькие черные платья, сарафаны с цветочным принтом и платья-кафтаны с этническими мотивами.

2015 – 2016 гг.

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2015 г.

Фото: Globallook

Актриса смело подчеркивает фигуру, расставляя акценты на талии, линии декольте и стройных ногах. Главными помощниками в выполнении этих задач становятся горячо любимые ей приталенные платья с пышными юбками.

2017 – 2019 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

Последние несколько лет Сара Джессика Паркер отдает предпочтение образам в формате total black или базовым цветам. Ярким акцентом, как правило, становятся туфли – конечно же, речь идет о классических лодочках!

Сара Джессика Паркер олицетворяет целую эпоху, ассоциируясь у многих со своей героиней, Кэрри Брэдшоу. Однако в повседневной жизни актриса предпочитает удобные джинсы и обувь на плоском ходу.

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2019 г.

Фото: Globallook

Образы какого периода понравились вам больше всего?

Текст: Полина Гераскина

Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook

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