От микса со «змеиным» принтом до стильного сафари: как носить и с чем сочетать бежевые вещи в этом сезоне

И, наконец, главный герой сезона — сафари-стиль, который уже претендует на место в ваших аутфитах. Классика жанра — жакеты с крупными накладным карманами, кожа с тиснением «под питона», нежная текстура замши и тотальное господство бежевых тонов. Городской сафари-шик — элегантность и комфорт, которые удачно сплелись в одном флаконе.

Ранее мы рассказывали, как обыграть черный цвет, чтобы не выглядеть скучно в монохроме. Подробнее читайте на Passion.ru.