От микса со «змеиным» принтом до стильного сафари: как носить и с чем сочетать бежевые вещи в этом сезоне
Фото: Vogue.com
Беж + белый
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальная гамма для теплой весны и будущего лета — коктейль из нежного молочного, базового белого и сразу нескольких бежевых тонов. Легкие брюки-клеш, визуально вытягивающие силуэт, небрежно заправленная в них и расстегнутая на первые несколько пуговиц рубашка oversize, эффектные слингбэки на фигурном каблуке или мюли — всегда выигрышный ход для как для романтических, так и для деловых встреч.
Беж + «змеиный» принт
Фото: Архивы пресс-служб
Насыщенный кофейный или тауповый успешно объединяются с «хищными» принтами, снова вышедшими на охоту в бетонные джунгли. Юбка со «змеиным» паттерном и базовая однотонная футболка, зарифмованные в один ансамбль с массивными кроссовками и бейсболкой — отличный вариант для модных дефиле с питомцем на сто метров от дома. Берем на заметку для будущих выходов!
Сафари в бежевых тонах
Фото: Архивы пресс-служб
И, наконец, главный герой сезона — сафари-стиль, который уже претендует на место в ваших аутфитах. Классика жанра — жакеты с крупными накладным карманами, кожа с тиснением «под питона», нежная текстура замши и тотальное господство бежевых тонов. Городской сафари-шик — элегантность и комфорт, которые удачно сплелись в одном флаконе.
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Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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