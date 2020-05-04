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От микса со «змеиным» принтом до стильного сафари: как носить и с чем сочетать бежевые вещи в этом сезоне

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Dolce & Gabbana

Фото: Vogue.com

Одним из фаворитов весенней базы оказался бежевый в любых его вариациях — подтверждение тому ищите в весенне-летных коллекциях Burberry, Boss, Erdem. Однако возглавить топ модных трендов берется стиль сафари, в котором все оттенки бежевого слились в остромодные миксы. За вдохновением обращайтесь к образам Dolce & Gabbana и Christian Dior, а заодно — сохраняйте тройку стильных идей от Passion.ru.

Беж + белый

  1. Рубашка H&M, 1 599 руб. 2. Серьги Herald Percy (poisondrop.ru), 5 700 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Брюки Liu Jo, цена по запросу. 5. Туфли Portal, 7 990 руб. 6. Сумка Vagabond, 10 200 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальная гамма для теплой весны и будущего лета — коктейль из нежного молочного, базового белого и сразу нескольких бежевых тонов. Легкие брюки-клеш, визуально вытягивающие силуэт, небрежно заправленная в них и расстегнутая на первые несколько пуговиц рубашка oversize, эффектные слингбэки на фигурном каблуке или мюли — всегда выигрышный ход для как для романтических, так и для деловых встреч.

Беж + «змеиный» принт

  1. Кроссовки Lacoste, 13 480 руб. 2. Футболка «Снежная Королева» х Lina Dembikova, 1 790 руб. 3. Кепка Lacoste, 4 280 руб. 4. Юбка Longchamp, 65 200 руб. 5. Сумка Rodo (yoox.com), 11 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Насыщенный кофейный или тауповый успешно объединяются с «хищными» принтами, снова вышедшими на охоту в бетонные джунгли. Юбка со «змеиным» паттерном и базовая однотонная футболка, зарифмованные в один ансамбль с массивными кроссовками и бейсболкой — отличный вариант для модных дефиле с питомцем на сто метров от дома. Берем на заметку для будущих выходов!

Сафари в бежевых тонах

  1. Брюки H&M, 1 199 руб. 2. Жакет Liu Jo, 27 499 руб. 3. Часы Casio Sheen, 16 940 руб. 4. Сумка Alena Akhmadullina, цена по запросу. 5. Мюли Eleventy, 29 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

И, наконец, главный герой сезона — сафари-стиль, который уже претендует на место в ваших аутфитах. Классика жанра — жакеты с крупными накладным карманами, кожа с тиснением «под питона», нежная текстура замши и тотальное господство бежевых тонов. Городской сафари-шик — элегантность и комфорт, которые удачно сплелись в одном флаконе.

Ранее мы рассказывали, как обыграть черный цвет, чтобы не выглядеть скучно в монохроме. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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