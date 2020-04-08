От микса с юбкой-карандашом до вариаций с денимом: как стильно носить короткие топы

Весеннее настроение поддерживают фолк-мотивы и романтичные принты. Топы с «драматичными» буфами и рукавами-крылышками соединяются со светлыми джинсами и юбками из денима и образуют самые нежные сочетания, которым хочется добавить пару минималистичных слингбэков и осторомодную сумку-багет.

Кроп-топы демонстрируют отличную совместимость с юбками-миди. Обязательное условие — высокая линия талии и небольшое расстояние между низом топа и поясом. Подробнее о том, как носить юбки элегантной длины, читайте на Passion.ru.