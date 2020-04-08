От микса с юбкой-карандашом до вариаций с денимом: как стильно носить короткие топы
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Фото: Globallook
Дерзкий total black
Фото: Архивы пресс-служб
Укороченный халтер-топ базового черного цвета — универсальная вещь, которая так же легко впишется в деловой аутфит, как и классическая рубашка. Построить элегантный look он возьмется, заручившись поддержкой юбки-карандаша длины миды — обязательно с завышенной линией талии. Все просто: пара мюлей или слингбэков на миниатюрном каблуке и несколько акцентов в виде аксессуаров и бижутерии поставят финальный аккорд.
Яркий брючный костюм + бра
Фото: Архивы пресс-служб
Многие селебрити носят брючные костюмы и объемные блейзеры с микротопами и обычными кружевными бра. Настоящей поклонницей тренда стала Кортни Кардашьян, которая смело миксует бра разных оттенков и эффектные двойки. Следуем примеру и вооружаемся палитрой ярких весенних оттенков, добавляя миниатюрные контрастные бра к канареечному желтому, ультрафиолету, синему электрику и пламенеющему красному.
Топ в духе фолк + деним
Фото: Архивы пресс-служб
Весеннее настроение поддерживают фолк-мотивы и романтичные принты. Топы с «драматичными» буфами и рукавами-крылышками соединяются со светлыми джинсами и юбками из денима и образуют самые нежные сочетания, которым хочется добавить пару минималистичных слингбэков и осторомодную сумку-багет.
Кроп-топы демонстрируют отличную совместимость с юбками-миди. Обязательное условие — высокая линия талии и небольшое расстояние между низом топа и поясом. Подробнее о том, как носить юбки элегантной длины, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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