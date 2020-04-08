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От микса с юбкой-карандашом до вариаций с денимом: как стильно носить короткие топы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратажковски

Фото: Globallook

Носим короткие топы смело и дерзко — такова установка весенне-летнего сезона. И наличие свободного времени в период самоизоляции — отличный повод, чтобы придумать самые эффектные комбинации с ними. А для вдохновения — наши стильные идеи с денимом, акцентными цветами и классикой в главной роли!

Дерзкий total black

  1. Туфли Trussardi Jeans, цена по запросу. 2. Серьги Pandora, 2 790 руб. 3. Очки Prada, цена по запросу. 4. Юбка «Снежная Королева» х Lina Dembikova, 4 490 руб. 5. Топ Laroom, 12 000 руб. 6. Сумка Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Укороченный халтер-топ базового черного цвета — универсальная вещь, которая так же легко впишется в деловой аутфит, как и классическая рубашка. Построить элегантный look он возьмется, заручившись поддержкой юбки-карандаша длины миды — обязательно с завышенной линией талии. Все просто: пара мюлей или слингбэков на миниатюрном каблуке и несколько акцентов в виде аксессуаров и бижутерии поставят финальный аккорд.

Яркий брючный костюм + бра

  1. Сумка Vagabond, 4 700 руб. 2. Бра Women'secret, цена по запросу. 3. Блейзер Laroom, 29 500 руб. 4. Серьги Silhouette (poisondrop.ru), 4 543 руб. 5. Кюлоты Laroom, 17 500 руб. 5. Ботильоны Casadei, 77 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Многие селебрити носят брючные костюмы и объемные блейзеры с микротопами и обычными кружевными бра. Настоящей поклонницей тренда стала Кортни Кардашьян, которая смело миксует бра разных оттенков и эффектные двойки. Следуем примеру и вооружаемся палитрой ярких весенних оттенков, добавляя миниатюрные контрастные бра к канареечному желтому, ультрафиолету, синему электрику и пламенеющему красному.

Топ в духе фолк + деним

  1. Сумка Ekonika, цена по запросу. 2. Топ Masterpeace, 7000 руб. 3. Юбка H&M, 2 299 руб. 4. Браслет Silhouette (poisondrop.ru), 18 053 руб. 5. Туфли Portal, 7 590 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Весеннее настроение поддерживают фолк-мотивы и романтичные принты. Топы с «драматичными» буфами и рукавами-крылышками соединяются со светлыми джинсами и юбками из денима и образуют самые нежные сочетания, которым хочется добавить пару минималистичных слингбэков и осторомодную сумку-багет.

Кроп-топы демонстрируют отличную совместимость с юбками-миди. Обязательное условие — высокая линия талии и небольшое расстояние между низом топа и поясом. Подробнее о том, как носить юбки элегантной длины, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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