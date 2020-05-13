От микса с аксессуарами до акцентных оттенков в главной роли: как носить несколько ярких цветов в одном образе
Фото: Vogue.com
Яркие аксессуары
Фото: Vogue.com
Начнем с самой простой, но всегда беспроигрышной тактики и добавим контрастные аксессуары к монохромным образам. Так, на примере Emiliia Wickstead, лимонно-желтый брючный костюм отлично рифмуется с вместительной сумкой цвета неба, а по задумке Balmain рыжий неон заводит тесную дружбу с электрическим синим. Сразу три точки предлагает поставить Nina Ricci, совмещая аксессуары цвета фуксии и василькового с обувью канареечного оттенка.
Акцентная обувь
Фото: Vogue.com
Еще один верный прием — комбинация монохромных образов с неожиданно яркой обувью. Идеи самых удачных можно подсмотреть у Gucci, где крупный горошек на травянисто-зеленом фоне замиксован с неоном, а кирпично-рыжий — с электрическим синим. Героем коллекций Marc Jacobs, House of Hollland и Victoria Beckham стал ультрафиолет, который претендует на роль в тандеме с кислотным желтым и бирюзой.
Цвет апельсиновой корки
Фото: Vogue.com
Победу с явным перевесом на подиуме одержал цвет апельсиновой корки. Заняв свое место под солнцем, вернее, в коллекциях Alberta Ferretti, Balmain, Atlein, он становится основой для самых смелых сочетаний. Среди самых запоминающихся — с васильковым синим, бирюзовым, цветом скошенной зелени и с комбинациями в лучших традициях сафари-стиля — с терракотовым, оливковым, грязно-желтым.
Синий электрик в деталях
Фото: Vogue.com
С первенством электрического синего в этом сезоне трудно поспорить, и в качестве козыря он попал на подиум Balmain, Rochas, Nina Ricci, Marni и коллекции других дизайнеров. Этот насыщенный и глубокий цвет может стать отличной базой для монолука, а может и подружиться с другими оттенками — травянистым зеленым, золотистым лаймом и любыми героями охристой палитры.
Яркие акценты стоит взять на заметку при составлении аутфитов на основе нейтральных тонов. Среди лидеров сезона — бежевый во всех его вариациях, с некоторыми мы составили сразу три стильных образа. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!