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От микса с аксессуарами до акцентных оттенков в главной роли: как носить несколько ярких цветов в одном образе

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Rejina Pyo

Фото: Vogue.com

В весенне-летнем сезоне дизайнеры призывают нас быть смелее, смешивая в палитре образов самые насыщенные краски. Об упрощении задачи позаботились эксперты института цвета Pantone, определив топ фаворитов. В нем — электрических синий, насыщенный оттенок апельсиновой корки, пламенеющий красный, солнечный желтый — все они демонстрируют безупречную совместимость друг с другом. А о том, как сделать союзы самодостаточных цветов гармоничными, расскажет Passion.ru.

Яркие аксессуары

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Emilia Wickstead

Фото: Vogue.com

Начнем с самой простой, но всегда беспроигрышной тактики и добавим контрастные аксессуары к монохромным образам. Так, на примере Emiliia Wickstead, лимонно-желтый брючный костюм отлично рифмуется с вместительной сумкой цвета неба, а по задумке Balmain рыжий неон заводит тесную дружбу с электрическим синим. Сразу три точки предлагает поставить Nina Ricci, совмещая аксессуары цвета фуксии и василькового с обувью канареечного оттенка.

Акцентная обувь

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Gucci

Фото: Vogue.com

Еще один верный прием — комбинация монохромных образов с неожиданно яркой обувью. Идеи самых удачных можно подсмотреть у Gucci, где крупный горошек на травянисто-зеленом фоне замиксован с неоном, а кирпично-рыжий — с электрическим синим. Героем коллекций Marc Jacobs, House of Hollland и Victoria Beckham стал ультрафиолет, который претендует на роль в тандеме с кислотным желтым и бирюзой.

Цвет апельсиновой корки

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Atlein

Фото: Vogue.com

Победу с явным перевесом на подиуме одержал цвет апельсиновой корки. Заняв свое место под солнцем, вернее, в коллекциях Alberta Ferretti, Balmain, Atlein, он становится основой для самых смелых сочетаний. Среди самых запоминающихся — с васильковым синим, бирюзовым, цветом скошенной зелени и с комбинациями в лучших традициях сафари-стиля — с терракотовым, оливковым, грязно-желтым.

Синий электрик в деталях

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Rochas

Фото: Vogue.com

С первенством электрического синего в этом сезоне трудно поспорить, и в качестве козыря он попал на подиум Balmain, Rochas, Nina Ricci, Marni и коллекции других дизайнеров. Этот насыщенный и глубокий цвет может стать отличной базой для монолука, а может и подружиться с другими оттенками — травянистым зеленым, золотистым лаймом и любыми героями охристой палитры.

Яркие акценты стоит взять на заметку при составлении аутфитов на основе нейтральных тонов. Среди лидеров сезона — бежевый во всех его вариациях, с некоторыми мы составили сразу три стильных образа. Подробнее — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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