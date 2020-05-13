От микса с аксессуарами до акцентных оттенков в главной роли: как носить несколько ярких цветов в одном образе

С первенством электрического синего в этом сезоне трудно поспорить, и в качестве козыря он попал на подиум Balmain, Rochas, Nina Ricci, Marni и коллекции других дизайнеров. Этот насыщенный и глубокий цвет может стать отличной базой для монолука, а может и подружиться с другими оттенками — травянистым зеленым, золотистым лаймом и любыми героями охристой палитры.

Яркие акценты стоит взять на заметку при составлении аутфитов на основе нейтральных тонов. Среди лидеров сезона — бежевый во всех его вариациях, с некоторыми мы составили сразу три стильных образа. Подробнее — на Passion.ru.