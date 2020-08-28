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От микса джинсов с корсетом до костюма цвета Барби: образы Джиджи Хадид, которые легко повторить

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Джиджи Хадид

Фото: Globallook

Джиджи Хадид всего 25, но список ее достижений настолько увесистый, что всего и не перечислить: сотни обложек, съемок для глянца, рекламных кампаний, коллабораций с известными брендами. Модель блистает не только на подиуме, но и задает стритстайл-тренды с каждым своим выходом в свет. Правда, в последнее время Хадид исчезла из радаров папарацци и светских хроник: признанная икона стиля ждет первенца от музыканта Зейна Малика и предпочитает вести затворнический образ жизни. Вспоминаем самые яркие аутфиты Джиджи и запоминаем главные модные уловки!

Деним + топ-корсет

Фото: Globallook

На презентации бельевой линейки Рианны Savage X Fenty в сентябре 2019-го Хадид показала, как вписать деним в вечерний look. Вышло удачно: прямые джинсы посадки middle и полупрозрачный топ-корсет без бретелей доказали безупречную совместимость друг с другом. Завершили образ туфли цвета металлик — прием, который Джиджи часто использует в своих аутфитах, а в рифму к ним — акцентные колье-цепи.

  1. Туфли Topshop, 2 500 руб. 2. Колье You Wanna, 2 320 руб. 3. Джинсы Mango, 2 999 руб. 4. Боди Zara, 1 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Более расслабленный образ можно выстроить по тому же принципу, но использовать вместо корсета базовое боди с фигурным вырезом. Готовясь к вечеру, добавляем пару мерцающих туфель на высоких каблуках и броскую бижутерию, а для повседневных образов накидываем на плечи объемный блейзер до середины бедра, текстильные кеды или массивные кроссовки.

Костюм цвета Барби

Фото: Globallook

Цвет Барби Джиджи определенно к лицу, и модель на своем примере показывает, что безупречно скроенный костюм — абсолютный must have на любой сезон. Разбавить эффектный power dressing звезда подиума решила необычным способом, добавив к образу пушистые шлепанцы цвета пыльной розы. В остальном же — все по классике Хадид: украшения плюс узкие очки на цепочках.

  1. Тапочки Oysho, 1 999 руб. 2. Серьги Eshvi (poisondrop.ru), 9 350 руб. 3. Очки Le Specs, 2 840 руб. 4. Брюки Akhmadullina Dreams, 2 099 руб. 5. Блейзер Akhmadullina Dreams, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Спойлер: конфетные цвета не покинут топ модных трендов и с наступлением холодов. С расчетом на осень акцентируем внимание на более сдержанном оттенке розовой пудры, который впишется и в будничную рутину, и в коктейльную вечеринку. Кстати, если последняя проходит дома — смело надевайте тапочки из искусственного меха, оттенок которых вторит костюму. Проверено: танцевать до самого рассвета в них максимально комфортно.

Комбинация цвета карамели

Фото: Globallook

Обыграть вечернюю комбинацию с перьями, чтобы не было «слишком» Хадид определенно удалось. Разбавлять аутфит модель взялась с помощью ботильонов из лакированной кожи цвета молочного шоколада и крошечной сумки. А завершили начатое лаконичная прическа с гладко зачесанными с собранными в косу волосами и мейкап в нюдовых тонах.

  1. Сумка Topshop, 1 950 руб. 2. Серьги Tolei, 2 060 руб. 3. Платье «Снежная Королева», 1 990 руб. 4. Колье Lisa Smith (poisondrop.ru), 4 160 руб. 5. Ботильоны Mango, 3 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Обзавестись идеальным платьем-комбинацией советуем как можно скорее — эта модель вряд ли выйдет из списка хитов в ближайшем будущем. По рецепту Джиджи делаем ставку на золотистый оттенок карамели и дополняем нежный сатин обувью из гладкой кожи. Эффект «вау» закрепляем актуальной бижутерией — и это тот самый случай, который позволяет надеть все лучшее сразу.

В фокусе нашего внимания ранее оказалась Ани Лорак, которая умело миксует элегантные детали и спортшик, смело применяя самые горячие тренды. Разбираем стиль певицы на примере трех образов, которые сможете повторить и вы!

Фото: Globallook

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