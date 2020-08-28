От микса джинсов с корсетом до костюма цвета Барби: образы Джиджи Хадид, которые легко повторить

Обзавестись идеальным платьем-комбинацией советуем как можно скорее — эта модель вряд ли выйдет из списка хитов в ближайшем будущем. По рецепту Джиджи делаем ставку на золотистый оттенок карамели и дополняем нежный сатин обувью из гладкой кожи. Эффект «вау» закрепляем актуальной бижутерией — и это тот самый случай, который позволяет надеть все лучшее сразу.

В фокусе нашего внимания ранее оказалась Ани Лорак, которая умело миксует элегантные детали и спортшик, смело применяя самые горячие тренды. Разбираем стиль певицы на примере трех образов, которые сможете повторить и вы!