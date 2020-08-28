От микса джинсов с корсетом до костюма цвета Барби: образы Джиджи Хадид, которые легко повторить
Фото: Globallook
Деним + топ-корсет
Фото: Globallook
На презентации бельевой линейки Рианны Savage X Fenty в сентябре 2019-го Хадид показала, как вписать деним в вечерний look. Вышло удачно: прямые джинсы посадки middle и полупрозрачный топ-корсет без бретелей доказали безупречную совместимость друг с другом. Завершили образ туфли цвета металлик — прием, который Джиджи часто использует в своих аутфитах, а в рифму к ним — акцентные колье-цепи.
Фото: Архивы пресс-служб
Более расслабленный образ можно выстроить по тому же принципу, но использовать вместо корсета базовое боди с фигурным вырезом. Готовясь к вечеру, добавляем пару мерцающих туфель на высоких каблуках и броскую бижутерию, а для повседневных образов накидываем на плечи объемный блейзер до середины бедра, текстильные кеды или массивные кроссовки.
Костюм цвета Барби
Фото: Globallook
Цвет Барби Джиджи определенно к лицу, и модель на своем примере показывает, что безупречно скроенный костюм — абсолютный must have на любой сезон. Разбавить эффектный power dressing звезда подиума решила необычным способом, добавив к образу пушистые шлепанцы цвета пыльной розы. В остальном же — все по классике Хадид: украшения плюс узкие очки на цепочках.
Фото: Архивы пресс-служб
Спойлер: конфетные цвета не покинут топ модных трендов и с наступлением холодов. С расчетом на осень акцентируем внимание на более сдержанном оттенке розовой пудры, который впишется и в будничную рутину, и в коктейльную вечеринку. Кстати, если последняя проходит дома — смело надевайте тапочки из искусственного меха, оттенок которых вторит костюму. Проверено: танцевать до самого рассвета в них максимально комфортно.
Комбинация цвета карамели
Фото: Globallook
Обыграть вечернюю комбинацию с перьями, чтобы не было «слишком» Хадид определенно удалось. Разбавлять аутфит модель взялась с помощью ботильонов из лакированной кожи цвета молочного шоколада и крошечной сумки. А завершили начатое лаконичная прическа с гладко зачесанными с собранными в косу волосами и мейкап в нюдовых тонах.
Фото: Архивы пресс-служб
Обзавестись идеальным платьем-комбинацией советуем как можно скорее — эта модель вряд ли выйдет из списка хитов в ближайшем будущем. По рецепту Джиджи делаем ставку на золотистый оттенок карамели и дополняем нежный сатин обувью из гладкой кожи. Эффект «вау» закрепляем актуальной бижутерией — и это тот самый случай, который позволяет надеть все лучшее сразу.
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Фото: Globallook
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