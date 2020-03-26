От микротопов с блейзерами до брюк с кружевными бюстье: 3 образа Кортни Кардашьян, которые легко повторить

Раз уж розового во всех его интерпретациях в сезоне весна-лето 2020 будет много, мы смело добавляем свободный блейзер цвета фуксии в свой список желаний. Кстати, носить его можно по рецепту Кортни — с любым контрастным бра или бюстье, брюками высокой посадки и эффектной обувью на каблуке.

Прямые джинсы + акцентная блузка