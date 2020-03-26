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От микротопов с блейзерами до брюк с кружевными бюстье: 3 образа Кортни Кардашьян, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Кортни Кардашьян не отстает от сестер, выбирая ультраоблегающие платья, микроскопические топы и комбинезоны из латекса. 40-летняя бизнесвумен может себе это позволить: пышные бедра и стройную талию определенно надо подчеркивать с самых выгодных ракурсов. Какие из образов Кортни стоит взять на заметку? Рассказывает Passion.ru!

Розовый блейзер + микротоп

Фото: Instagram

Неизменный лайфхак от Кортни Кардашьян — сочетать любые, даже самые строгие блейзеры и брючные костюмы с микротопами и обычными бра. Между тем, одни из самых удачных выходов звезды выстроены вокруг этой тактики. Совпадение? Не думаем!

  1. Брюки Emka, 6 990 руб. 2. Серьги Tous, 15 900 руб. 3. Бра Victoria's Secret, цена по запросу. 4. Босоножки Alla Pugachova, 10 990 руб. 5. Блейзер Mango, 5 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Раз уж розового во всех его интерпретациях в сезоне весна-лето 2020 будет много, мы смело добавляем свободный блейзер цвета фуксии в свой список желаний. Кстати, носить его можно по рецепту Кортни — с любым контрастным бра или бюстье, брюками высокой посадки и эффектной обувью на каблуке.

Прямые джинсы + акцентная блузка

Фото: Instagram

В простой образ в духе casual легко внести разнообразие. Кортни поручила эту миссию акцентным оттенкам и анималистическим принтам, добавив их к классическим прямым джинсам.

  1. Джинсы Gloria Jeans, 2 499 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Сумка Vagabond, 4 700 руб. 4. Блузка H&M, 1 899 руб. 5. Ботильоны Steve Madden (yoox.com), 12 370 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика деним-жанра — свободный силуэт и высокая посадка. Дополняем рубашкой oversize из струящейся ткани, небрежно заправляя за пояс, рифмуем look с парой ботинок с анималистическим паттерном и завершаем микросумкой.

Кружевное бюстье + классические брюки

Фото: Instagram

И снова бельевой стиль, на этот раз с дерзким кружевом. Что ж, им Кортни Кардашьян владеет мастерски. Следуем примеру, миксуя бюстье с классическими брюками-палаццо или укороченными прямыми с высокой талией.

  1. Босоножки Alla Pugachova, 10 990 руб. 2. Серьги Ekonika, 1 290 руб. 3. Брюки I Am Studio, цена по запросу. 4. Сумка Fetiche, цена по запросу. 5. Бюстье Moschino (yoox.com), 11 250 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Отличный способ взглянуть на базовые брюки для офиса по-новому и перевести их в формат вечернего аутфита — добавить к ним бюстье без бретелей из кружева. Слишком смело? На плечи всегда можно накинуть блейзер!

Пользоваться звездными лайфхаками по стилю легко — вдохновляйтесь новыми идеями вместе с Passion.ru!

Фото: Instagram

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