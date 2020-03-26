От микротопов с блейзерами до брюк с кружевными бюстье: 3 образа Кортни Кардашьян, которые легко повторить
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Фото: Instagram
Розовый блейзер + микротоп
Фото: Instagram
Неизменный лайфхак от Кортни Кардашьян — сочетать любые, даже самые строгие блейзеры и брючные костюмы с микротопами и обычными бра. Между тем, одни из самых удачных выходов звезды выстроены вокруг этой тактики. Совпадение? Не думаем!
Фото: Архивы пресс-служб
Раз уж розового во всех его интерпретациях в сезоне весна-лето 2020 будет много, мы смело добавляем свободный блейзер цвета фуксии в свой список желаний. Кстати, носить его можно по рецепту Кортни — с любым контрастным бра или бюстье, брюками высокой посадки и эффектной обувью на каблуке.
Прямые джинсы + акцентная блузка
Фото: Instagram
В простой образ в духе casual легко внести разнообразие. Кортни поручила эту миссию акцентным оттенкам и анималистическим принтам, добавив их к классическим прямым джинсам.
Фото: Архивы пресс-служб
Классика деним-жанра — свободный силуэт и высокая посадка. Дополняем рубашкой oversize из струящейся ткани, небрежно заправляя за пояс, рифмуем look с парой ботинок с анималистическим паттерном и завершаем микросумкой.
Кружевное бюстье + классические брюки
Фото: Instagram
И снова бельевой стиль, на этот раз с дерзким кружевом. Что ж, им Кортни Кардашьян владеет мастерски. Следуем примеру, миксуя бюстье с классическими брюками-палаццо или укороченными прямыми с высокой талией.
Фото: Архивы пресс-служб
Отличный способ взглянуть на базовые брюки для офиса по-новому и перевести их в формат вечернего аутфита — добавить к ним бюстье без бретелей из кружева. Слишком смело? На плечи всегда можно накинуть блейзер!
Пользоваться звездными лайфхаками по стилю легко — вдохновляйтесь новыми идеями вместе с Passion.ru!
Фото: Instagram
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