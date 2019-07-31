«Мужской» костюм и миниатюрный бра: Кортни Кардашьян показала, как носить модные хиты осени в жару

Кортни Кардашьян проводит время с дочкой в фешенебельном Порто-Черво. Для выхода на дневной коктейль 40-летняя светская львица отказалась от ожидаемого средиземноморского шика в пользу строгого костюма, будто снятого с мужского плеча.