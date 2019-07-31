«Мужской» костюм и миниатюрный бра: Кортни Кардашьян показала, как носить модные хиты осени в жару

Для дневной прогулки старшая из семьи Кардашьян выбрала черный костюм oversize: широкие прямые брюки с подворотами плюс классический удлиненный пиджак свободного силуэта. Кажется, образ совершенно не соответствует жаркому сардинскому климату, но Кортни уравновесила его парой летних деталей.
Фото: Eastnews
Из-под расстегнутого блейзера звезды виднеется миниатюрное бра небесно-голубого цвета – элемент бельевого стиля, закрепивший за собой статус полноправной части гардероба. Завершением образа стали лаконичные белые мюли на высоком каблуке, крошечная сумка Hermès и круглые очки из коллаборации Ким Кардашьян и бренда Carolina Lemke.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Eastnews, Instagram
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