От корсетов и мини-юбок до романтичных платьев в пол: как менялся стиль Лив Тайлер с 90-х годов и до наших дней

Муза итальянского кинорежиссера Бернардо Бертолуччи и звезда «Властелина колец» Лив Тайлер – пример абсолютной женственности, которой нашлось место даже в бунтарских и свободолюбивых девяностых. Сегодня актрисе 42 года, и в ее образе по-прежнему сохранена элегантность с ее четкими линиями, лаконичными формами и любовью к черному цвету. Как менялся стиль Лив Тайлер на протяжении трех десятилетий? Разбираемся вместе!