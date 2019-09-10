От корсетов и мини-юбок до романтичных платьев в пол: как менялся стиль Лив Тайлер с 90-х годов и до наших дней

1997 г.
Фото: Dpa
Образ готической принцессы стал привычным для выходов Тайлер на красную дорожку. Корсетные платья с вырезом «каре», легкие комбинации и кардиганы в пол сопровождались глубокими темными цветами – черным, насыщенным синем и бордо.
1998 – 1999 гг.
Фото: Dpa
Настоящей страстью Лив еще с девяностых были и остаются брючные костюмы. Выбор актрисы всегда лаконичен: прямые брюки, удлиненные, слегка приталенные блейзеры и базовые цвета. Фаворитом снова становится черный, но нередко монохром сопровождается классической «офисной» полоской.
2000 – 2002 гг.
Фото: Dpa
Джинсы низкой посадки и клеш, трикотажные топы и остроносые туфли – тенденции начала нулевых Лив активно использовала в повседневных образах. Неизменным для многих светских мероприятий оставалась брючная двойка в духе деконструктивизма – с асимметричным кроем, фактурными тканями и нестандартным декором.
2004 – 2006 гг.
Фото: GettyImages
Предпочтение Лив Тайлер отдает черному цвету, при этом каждый монохромный образ для красной дорожки по-своему уникален. Модный прием от актрисы – сочетание самых разнообразных текстур и порой необычные цветовые решения. Яркий пример – появление Тайлер на одном из нью-йоркских гала-ужинов в 2004 году. Формула игры контрастов затейлива и проста одновременно: атласная юбка-макси мятного цвета плюс вельветовый жакет в оттенке бордо.
2007 – 2008 гг.
Фото: Dpa
Шелк, драпировки и «чистые» цвета вечерних платьев чередуются с черно-серой гаммой. Одно остается неизменным – всегда с улыбкой и на самых высоких каблуках!
2009 – 2010 гг.
Фото: Eastnews
Тайлер снова цитирует готику в своем гардеробе, дополняя его массивной кожаной обувью на каблуке, монохромными платьями в пол и полупрозрачными тканями. Total black стал настоящей визитной карточкой актрисы.
2011 – 2012 гг.
Фото: Globallook
В этот период Лив Тайлер превращается в настоящую рок-диву, находя золотую середину между бунтарским настроением и элегантностью. Кожаные косухи нашли свое место в образах с платьями-мини, футболки с броскими принтами – с классическими блейзерами, а повседневный гардероб дополнили «агрессивные» аксессуары с металлическими шипами.
2013 – 2016 гг.
Фото: Globallook
Актриса ставит акцент на принты – флористические, абстрактные, геометрию. За эти годы в жизни Лив Тайлер произошло сразу два счастливых события – в 2015 году она родила сына Сейлора, а в 2016 – дочь Лулу. Во время беременности звезда смело надевала однотонные платья-макси прилегающего силуэта, не скрывая округлившийся живот.
2017 – 2018 гг.
Фото: Globallook
И снова тотальный черный: монохромные образы на основе легких тканей Лив разбавляет «тяжелыми» текстурами. Актриса смело сочетает вечерние платья с байкерскими куртками, выбирает аксессуары с массивной металлической фурнитурой, рифмует плотные костюмные ткани с нежным атласом и бархатом.
2019 г.
Фото: Globallook
Рождение троих детей никак не отразилась на фигуре звезды, а годы будто и не давали о себе знать. Как и раньше, сложные формы, драпировки, абстрактные принты и одежда по фигуре остаются главными героями истории стиля Тайлер.
На прошлой неделе мы раскрывали секреты вечной молодости Холли Берри. Продолжаем наше модное расследование и составляем подробный гид по стилю икон девяностых!
Текст: Полина Гераскина
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook, Instagram
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