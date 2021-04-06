От классики до брутальных кожаных: модные тренчи весна-лето 2021

Самым модным приобретением сезона снова становится кожаный тренч, и эту роль у него трудно отобрать. Всеобщее увлечение эстетикой 90-х и цитирование образов героинь кинематографа дает свои плоды. Дерзкие плащи из кожи мы видели на подиуме Bottega Veneta, Hermès, Fendi и Salvatore Ferragamo, причем в самых разных вариациях. На острие — цвет карамели и ирисок, конфетные розовые, бордо и оттенки перца чили. А вот Ирина Шейк рекомендует обратить внимание на темный каштановый и «широкоплечий» силуэт в миксе с толстовкой бойфренда.

Ранее мы рассказывали о самых модных джинсах сезона весна-лето 2021. Какие модели выбирают звезды и инфлюенсеры, как носят и с чем сочетают, — читайте на Passion.ru.