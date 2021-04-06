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От классики до брутальных кожаных: модные тренчи весна-лето 2021

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Джиджи Хадид

Фото: Eastnews

Если вы все еще не обзавелись традиционным тренчем цвета капучино — советуем исправлять ситуацию как можно скорее. Инвестиция в безупречно скроенную модель длины миди и мидакси будет самой выгодной. Перед тем, как отправиться на шопинг, возьмите на заметку несколько вариантов, и не забудьте прикинуть, насколько удачно они впишутся в ваш гардероб. Готово? Скорее на охоту!

Wish-лист

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Soeasy, 15 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ждем с нетерпением того момента, когда можно будет спрятать пуховики и тяжеловесные пальто в дальний ящик, забыв о них до следующей зимы. Мы собрали несколько верных подсказок, которые помогут подобрать идеальный тренч к весне. Обратите внимание на варианты в кипенно-белых оттенков — в этом сезоне они готовы побороться за статус самых актуальных.

Классический беж

Жюли Феррери

Фото: Instagram @juliesfi

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Легких путей на весну мы не искали, зато нашли несколько необычных способов поиграть с формами. Первый показывает Перниль Тейсбек — известная скандинавская фэшионистка. Инфлюенсер решила надеть все лучшее сразу и не выбирать между двумя оттенками бежевого. На ней — сразу два тренча.

Елена Темникова

Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial

Елена Темникова знает наверняка, как не заскучать от классического фасона и нейтральных оттенков. Певица похвасталась стильным уловом сезона — перфорированным тренчем от Maison Margiela, который будто побывал мишенью в тире.

Добавляйте акценты

Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

В нашей мини-подборке мы уделили внимание и многофункциональным альтернативам классическому camel. Например, Эльза Хоск подобрала цвет настроения под погоду, но отыгралась на яркости аксессуара. Сразу несколько оттенков серого и приглушенный тауповый смотрятся вместе абсолютно нескучно, когда с ними выступает it-bag сочного алого цвета.

Брутальная кожа

Фото: Eastnews

Самым модным приобретением сезона снова становится кожаный тренч, и эту роль у него трудно отобрать. Всеобщее увлечение эстетикой 90-х и цитирование образов героинь кинематографа дает свои плоды. Дерзкие плащи из кожи мы видели на подиуме Bottega Veneta,  Hermès, Fendi и Salvatore Ferragamo, причем в самых разных вариациях. На острие — цвет карамели и ирисок, конфетные розовые, бордо и оттенки перца чили. А вот Ирина Шейк рекомендует обратить внимание на темный каштановый и «широкоплечий» силуэт в миксе с толстовкой бойфренда.

Ранее мы рассказывали о самых модных джинсах сезона весна-лето 2021. Какие модели выбирают звезды и инфлюенсеры, как носят и с чем сочетают, — читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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