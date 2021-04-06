От классики до брутальных кожаных: модные тренчи весна-лето 2021
Фото: Eastnews
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Фото: Архивы пресс-служб
Ждем с нетерпением того момента, когда можно будет спрятать пуховики и тяжеловесные пальто в дальний ящик, забыв о них до следующей зимы. Мы собрали несколько верных подсказок, которые помогут подобрать идеальный тренч к весне. Обратите внимание на варианты в кипенно-белых оттенков — в этом сезоне они готовы побороться за статус самых актуальных.
Классический беж
Фото: Instagram @juliesfi
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Легких путей на весну мы не искали, зато нашли несколько необычных способов поиграть с формами. Первый показывает Перниль Тейсбек — известная скандинавская фэшионистка. Инфлюенсер решила надеть все лучшее сразу и не выбирать между двумя оттенками бежевого. На ней — сразу два тренча.
Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial
Елена Темникова знает наверняка, как не заскучать от классического фасона и нейтральных оттенков. Певица похвасталась стильным уловом сезона — перфорированным тренчем от Maison Margiela, который будто побывал мишенью в тире.
Добавляйте акценты
Фото: Instagram @hoskelsa
В нашей мини-подборке мы уделили внимание и многофункциональным альтернативам классическому camel. Например, Эльза Хоск подобрала цвет настроения под погоду, но отыгралась на яркости аксессуара. Сразу несколько оттенков серого и приглушенный тауповый смотрятся вместе абсолютно нескучно, когда с ними выступает it-bag сочного алого цвета.
Брутальная кожа
Самым модным приобретением сезона снова становится кожаный тренч, и эту роль у него трудно отобрать. Всеобщее увлечение эстетикой 90-х и цитирование образов героинь кинематографа дает свои плоды. Дерзкие плащи из кожи мы видели на подиуме Bottega Veneta, Hermès, Fendi и Salvatore Ferragamo, причем в самых разных вариациях. На острие — цвет карамели и ирисок, конфетные розовые, бордо и оттенки перца чили. А вот Ирина Шейк рекомендует обратить внимание на темный каштановый и «широкоплечий» силуэт в миксе с толстовкой бойфренда.
Ранее мы рассказывали о самых модных джинсах сезона весна-лето 2021. Какие модели выбирают звезды и инфлюенсеры, как носят и с чем сочетают, — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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