«Конфетный» костюм, тренч с микротопом и не только: образы Тины Канделаки, которые легко повторить

Август в столице выдался капризным, зато звездный час юбок из кожи и ее заменителей настал. К остромодной модели с дерзким разрезом и тиснением под кожу змеи добавляем миниатюрный топ, накидываем на плечи классический тренч цвета кэмэл. Правда, с закрытой обувью придется повременить, завершив аутфит золотистыми босоножками в духе party shoes («туфли для вечеринки» — прим. ред.).

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