«Конфетный» костюм, тренч с микротопом и не только: образы Тины Канделаки, которые легко повторить
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Конфетно-розовый костюм
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Первое, что стоит почерпнуть из образов Канделаки, — способы игры с цветом. Гардероб телеведущей — микс из безупречной базы и сезонных трендов в правильной пропорции. Одежда и аксессуары сочных конфетных оттенков возглавили списки желаний модниц, селебрити и первых леди. Розовый уверенно вошел в деловой стиль и надежно закрепился там (вспоминаем эффектные костюмы Жаклин Кеннеди). А Тина еще раз доказала: цвету Барби — быть!
Фото: Архивы пресс-служб
Выстраиваем модный look вокруг брючной двойки в оттенке клубничного сорбета, уделяя повышенное внимание блейзеру. Идеальную модель вы узнаете сразу: свободный силуэт, плотный материал, длина до середины бедра. Дополняем костюм в лучших традициях power dressing («стиль сильных женщин» — прим. ред.) базовой белой футболкой, остроносыми мюли на устойчивом каблуке комфортной высоты и миниатюрной сумкой в наэлектризованном оттенке фуксии.
Васильковый блейзер + юбка из денима
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Тина Канделаки регулярно устраивает «Битвы луков» в своем Instagram и делится идеями эффектных образов. Закономерность ясна: правильная комбинация текстур плюс цветовые акценты. Безупречно скроенный блейзер в васильковом оттенке перетягивает прямую юбку из потертого денима с нарочито небрежным низом на сторону классики. Результат — образ, в котором легко можно выйти как на светскую вечеринку, так и на деловую встречу.
Фото: Архивы пресс-служб
Если базовым блейзером вы уже обзавелись, рекомендуем сделать следующую ставку на цвет. Если модную репутацию ультрафиолета и фуксии еще можно поставить под сомнение, то насыщенный васильковый оттенок — нет. Смело сочетайте его с любыми деталями гардероба: от белоснежных брюк-палаццо до хулиганских джинсов и юбок из денима. Универсальность и стопроцентную совместимость с обувью и аксессуарами гарантируем.
Тренч + микротоп
Фото: Instagram @tina_kandelaki
В бешеном ритме и многозадачности Тина Канделаки всегда находит время для спорта. Тренируется телеведущая с завидной регулярностью и усиленно, будто готовится получить высший разряд. Поэтому микроскопические топы, дерзкие разрезы и прилегающие силуэты появляются в блоге звезды еще чаще, чем спортивные легинсы и бра. Вердикт подтянутым ногам и рельефному прессу — показывать!
Фото: Архивы пресс-служб
Август в столице выдался капризным, зато звездный час юбок из кожи и ее заменителей настал. К остромодной модели с дерзким разрезом и тиснением под кожу змеи добавляем миниатюрный топ, накидываем на плечи классический тренч цвета кэмэл. Правда, с закрытой обувью придется повременить, завершив аутфит золотистыми босоножками в духе party shoes («туфли для вечеринки» — прим. ред.).
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Фото: Instagram @tina_kandelaki, Екатерина Ширинкина, архивы пресс-служб
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