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«Конфетный» костюм, тренч с микротопом и не только: образы Тины Канделаки, которые легко повторить

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Тина Канделаки

Фото: Instagram @tina_kandelaki

Перейдя от развлекательных шоу к серьезным должностям в медиа-бизнесе, Тина Канделаки и гардероб изменила соответствующим образом. Теперь она — яркая бизнесвумен, стиль которой — абсолютное попадание в тренд. Образы транслируют тот самый power («сила» — прим. ред.), но в то же время далеки от серой классики в духе Ангелы Меркель. Разбираем в деталях сразу три аутфита Тины и берем на заметку главное!

Конфетно-розовый костюм

Фото: Instagram @tina_kandelaki

Первое, что стоит почерпнуть из образов Канделаки, — способы игры с цветом. Гардероб телеведущей — микс из безупречной базы и сезонных трендов в правильной пропорции. Одежда и аксессуары сочных конфетных оттенков возглавили списки желаний модниц, селебрити и первых леди. Розовый уверенно вошел в деловой стиль и надежно закрепился там (вспоминаем эффектные костюмы Жаклин Кеннеди). А Тина еще раз доказала: цвету Барби — быть!

  1. Мюли Alla Pugachova, 9 342 руб. 2. Блейзер You Wanna, 8 950 руб. 3. Футболка H&M, 2 299 руб. 4. Брюки You Wanna, 5 950 руб. 5. Сумка Zara, 1 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Выстраиваем модный look вокруг брючной двойки в оттенке клубничного сорбета, уделяя повышенное внимание блейзеру. Идеальную модель вы узнаете сразу: свободный силуэт, плотный материал, длина до середины бедра. Дополняем костюм в лучших традициях power dressing («стиль сильных женщин» — прим. ред.) базовой белой футболкой, остроносыми мюли на устойчивом каблуке комфортной высоты и миниатюрной сумкой в наэлектризованном оттенке фуксии.

Васильковый блейзер + юбка из денима

Фото: Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки регулярно устраивает «Битвы луков» в своем Instagram и делится идеями эффектных образов. Закономерность ясна: правильная комбинация текстур плюс цветовые акценты. Безупречно скроенный блейзер в васильковом оттенке перетягивает прямую юбку из потертого денима с нарочито небрежным низом на сторону классики. Результат — образ, в котором легко можно выйти как на светскую вечеринку, так и на деловую встречу.

  1. Туфли Zara, 3 299 руб. 2. Юбка Tom Tailor, 4 999 руб. 3. Серьги «Ювелирочка», 2 646 руб. 4. Блейзер «Снежная Королева», 2 490 руб. 5. Сумка Arny Praht, 3 790 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если базовым блейзером вы уже обзавелись, рекомендуем сделать следующую ставку на цвет. Если модную репутацию ультрафиолета и фуксии еще можно поставить под сомнение, то насыщенный васильковый оттенок — нет. Смело сочетайте его с любыми деталями гардероба: от белоснежных брюк-палаццо до хулиганских джинсов и юбок из денима. Универсальность и стопроцентную совместимость с обувью и аксессуарами гарантируем.

Тренч + микротоп

Фото: Instagram @tina_kandelaki

В бешеном ритме и многозадачности Тина Канделаки всегда находит время для спорта. Тренируется телеведущая с завидной регулярностью и усиленно, будто готовится получить высший разряд. Поэтому микроскопические топы, дерзкие разрезы и прилегающие силуэты появляются в блоге звезды еще чаще, чем спортивные легинсы и бра. Вердикт подтянутым ногам и рельефному прессу — показывать!

  1. Босоножки Bianca Di (yoox.com), 6 400 руб. 2. Топ H&M, 1 599 руб. 3. Юбка Topshop, 2 100 руб. 4. Серьги Tous, 7 700 руб. 5. Тренч Mango, 7 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Август в столице выдался капризным, зато звездный час юбок из кожи и ее заменителей настал. К остромодной модели с дерзким разрезом и тиснением под кожу змеи добавляем миниатюрный топ, накидываем на плечи классический тренч цвета кэмэл. Правда, с закрытой обувью придется повременить, завершив аутфит золотистыми босоножками в духе party shoes («туфли для вечеринки» — прим. ред.).

Ранее мы обсуждали, какие модные приемы Светланы Лободы стоит взять на вооружение. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @tina_kandelaki, Екатерина Ширинкина, архивы пресс-служб

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