passion.ru
2 мин.

От горжеток до взъерошенных дикобразов: 20 нелепых образов звезд с мехом

Сегодня мех — та еще провокация. Активисты не раз обливали краской владелиц шуб и выпрыгивали на подиумы с громкими лозунгами. Иконы 2000-х то и дело выгуливали пышные горжетки и жилеты, а некоторые делают это до сих пор (посмотрите на Пэрис Хилтон). Мы собрали 20 нелепых образов знаменитостей, которые доказывают, что с мехом стоит быть аккуратнее. И не только для того, чтобы не нарваться на гнев зоозащитников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 15

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Фото: Eastnews

Холли Берри

Холли Берри, например, носит пальто-халат с «грустным» мехом внизу и на манжетах. А сочетает его с джинсами на несколько размеров больше и обувью, о которой лучше забыть, — монструозного силуэта и с массивной шнуровкой.

Шубу, кстати, актриса выгуливала по пути на встречу в одном из бизнес-центров Нью-Йорка. В тот день столбики термометров в мегаполисе показывали больше 25 градусов.

Холли Берри

Холли Берри

Фото: Eastnews

Эмили Элин Линд

19-летняя Эмили Элин Линд появилась на премьере новой «Сплетницы» в Нью-Йорке, для которой решила и утеплиться и в грязь лицом на красной дорожке не ударить. Поэтому выбрала меховое микроплатье из новой коллекции Saint Laurent. К нему добавила плотные колготки и лакированные босоножки, из которых предательски выпирали пальцы.

Эмили Элин Линд

Эмили Элин Линд

Фото: Eastnews

Бритни Спирс

Бритни Спирс успела продемонстрировать всему Инстаграму модные (и не очень) трофеи из своей гардеробной. Певица отплясывала в очередном микроплатье, к нему добавила гольфы, будто оставшиеся после съемок клипа Baby One More Time, и сапоги в стразах. А увенчала это трио горжетка из конфетно-розового меха, которая нуждается или в новой укладке, или в уходе на заслуженный отдых.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Фото: Globallook

Биргитта Шведская

Кто и правда поклонник мехов, так это Биргитта Шведская. 84-летняя принцесса одевается как настоящая «блондинка в шоколаде» — практически всегда в розовом, с бриллиантами и в диадеме. Без пышных шуб и полушубков из натурального меха монаршая особа не представляет свой гардероб. Собственно, поэтому носит их даже жарким летом.

Биргитта Шведская

Биргитта Шведская

Фото: Globallook

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон часто кричат вслед, чтобы она наняла стилиста. Но кто тогда займет должность королевы нулевых, которая к тому же бережно сохраняет свой имидж и сегодня? Горжетки, мини-платья, колготки в сетку — всего да побольше!

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Фото: Dpa

Ирина Шейк

С мехом грешила и Ирина Шейк, которая сейчас является одной из первых модниц мира. А лет 10 назад экс-возлюбленная Роналду щеголяла в бандажных платьях длины мини (по моде того времени), а поверх накидывала шубы всех мастей.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Globallook

Ранее мы обсуждали модные фиаско Кейт Миддлтон. Сегодня стиль герцогини приравнивают к совершенству, а когда-то она носила колготки в сеточку и не стеснялась раздувающихся от ветра юбок. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

Новости партнеров
О чем говорят