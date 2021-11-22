От горжеток до взъерошенных дикобразов: 20 нелепых образов звезд с мехом

Холли Берри

Холли Берри, например, носит пальто-халат с «грустным» мехом внизу и на манжетах. А сочетает его с джинсами на несколько размеров больше и обувью, о которой лучше забыть, — монструозного силуэта и с массивной шнуровкой.

Шубу, кстати, актриса выгуливала по пути на встречу в одном из бизнес-центров Нью-Йорка. В тот день столбики термометров в мегаполисе показывали больше 25 градусов.