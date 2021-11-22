От горжеток до взъерошенных дикобразов: 20 нелепых образов звезд с мехом
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Холли Берри
Холли Берри, например, носит пальто-халат с «грустным» мехом внизу и на манжетах. А сочетает его с джинсами на несколько размеров больше и обувью, о которой лучше забыть, — монструозного силуэта и с массивной шнуровкой.
Шубу, кстати, актриса выгуливала по пути на встречу в одном из бизнес-центров Нью-Йорка. В тот день столбики термометров в мегаполисе показывали больше 25 градусов.
Фото: Eastnews
Эмили Элин Линд
19-летняя Эмили Элин Линд появилась на премьере новой «Сплетницы» в Нью-Йорке, для которой решила и утеплиться и в грязь лицом на красной дорожке не ударить. Поэтому выбрала меховое микроплатье из новой коллекции Saint Laurent. К нему добавила плотные колготки и лакированные босоножки, из которых предательски выпирали пальцы.
Фото: Eastnews
Бритни Спирс
Бритни Спирс успела продемонстрировать всему Инстаграму модные (и не очень) трофеи из своей гардеробной. Певица отплясывала в очередном микроплатье, к нему добавила гольфы, будто оставшиеся после съемок клипа Baby One More Time, и сапоги в стразах. А увенчала это трио горжетка из конфетно-розового меха, которая нуждается или в новой укладке, или в уходе на заслуженный отдых.
Фото: Globallook
Биргитта Шведская
Кто и правда поклонник мехов, так это Биргитта Шведская. 84-летняя принцесса одевается как настоящая «блондинка в шоколаде» — практически всегда в розовом, с бриллиантами и в диадеме. Без пышных шуб и полушубков из натурального меха монаршая особа не представляет свой гардероб. Собственно, поэтому носит их даже жарким летом.
Фото: Globallook
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон часто кричат вслед, чтобы она наняла стилиста. Но кто тогда займет должность королевы нулевых, которая к тому же бережно сохраняет свой имидж и сегодня? Горжетки, мини-платья, колготки в сетку — всего да побольше!
Фото: Dpa
Ирина Шейк
С мехом грешила и Ирина Шейк, которая сейчас является одной из первых модниц мира. А лет 10 назад экс-возлюбленная Роналду щеголяла в бандажных платьях длины мини (по моде того времени), а поверх накидывала шубы всех мастей.
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали модные фиаско Кейт Миддлтон. Сегодня стиль герцогини приравнивают к совершенству, а когда-то она носила колготки в сеточку и не стеснялась раздувающихся от ветра юбок. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa