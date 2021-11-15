Колготки танцовщицы кабаре, платье-«банан» и другие модные фиаско Кейт Миддлтон

Платье-«банан»

Это платье Roksanda Ilincic — одно из любимых в гардеробе Миддлтон. Неудивительно, что за последние семь лет она надевала его много раз. Годы идут, а сидит оно все так же безупречно. Зато принц Уильям находит его комичным и однажды, во время визита в Сиднейский оперный театр, публично сравнил его с бананом.