Колготки танцовщицы кабаре, платье-«банан» и другие модные фиаско Кейт Миддлтон
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Колготки в сеточку
В 2006-м Кейт Миддлтон была в статусе девушки юного принца. Вместе с бойфрендом королевских кровей она рассекала по Лондону — с ветром в голове и без запротоколированных правил. Тогда будущая герцогиня носила джинсы ультранизкой посадки, топы с экстремальными декольте и колготки в сеточку в паре с мини. И уж точно не думала, как элегантно сесть в машину и как правильно поставить ноги.
Фото: Eastnews
«Улетевшие» юбки
Улетающие юбки королевских особ — отдельный жанр в Сети. Кейт Миддлтон не стала исключением — и это при том, что ее образы обычно продуманы до мелочей.
Фото: Eastnews
Сейчас Кэтрин знает секрет, который помогает противостоять стихии: герцогиня подвешивает миниатюрные гири под подол. В 2011-м о лайфхаке монаршая особа или не знала, или забыла. Одно можно сказать наверняка: выходить на вертолетную площадку в летящем шифоновом платье было роковой ошибкой.
Фото: Eastnews
Платье-«ковер»
Синий бархат, о котором пел знаменитый Бобби Винтон, сыграл злую шутку с беременной Кэтрин в 2011 году. Платье Alexander McQueen с растительными мотивами визуально «округлило» фигуру герцогини и «укоротило» шею. Масла в огонь подлила и текстура бархата — с ним всегда следует осторожничать.
Фото: Globallook
Платье-«банан»
Это платье Roksanda Ilincic — одно из любимых в гардеробе Миддлтон. Неудивительно, что за последние семь лет она надевала его много раз. Годы идут, а сидит оно все так же безупречно. Зато принц Уильям находит его комичным и однажды, во время визита в Сиднейский оперный театр, публично сравнил его с бананом.
Фото: Globallook
Грязная обувь
Оставаться безупречной в любых ситуациях — та еще задачка. Особенно в жизни герцогини, которая дефилирует под прицелами камер. Дождь и слякоть не пощадили деликатную черную замшу сапог Кейт — грязь тут же заняла почетное место на каблуках и мысах.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о знаменитостях, которые легко могут прикипеть к одной паре обуви и не снимать ее годами. Результат — до дыр! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews