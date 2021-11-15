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Колготки танцовщицы кабаре, платье-«банан» и другие модные фиаско Кейт Миддлтон

Стиль Кейт Миддлтон безукоризненный: его составляют классические пальто Alexander McQueen, цветочные миди-платья Emilia Wickstead, блейзеры Chloé и увесистые бриллианты из королевской шкатулки. Модных фиаско на счету герцогини немного, но они есть. Разбираем самые яркие!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Колготки в сеточку

В 2006-м Кейт Миддлтон была в статусе девушки юного принца. Вместе с бойфрендом королевских кровей она рассекала по Лондону — с ветром в голове и без запротоколированных правил. Тогда будущая герцогиня носила джинсы ультранизкой посадки, топы с экстремальными декольте и колготки в сеточку в паре с мини. И уж точно не думала, как элегантно сесть в машину и как правильно поставить ноги.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Eastnews

«Улетевшие» юбки

Улетающие юбки королевских особ — отдельный жанр в Сети. Кейт Миддлтон не стала исключением — и это при том, что ее образы обычно продуманы до мелочей.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Eastnews

Сейчас Кэтрин знает секрет, который помогает противостоять стихии: герцогиня подвешивает миниатюрные гири под подол. В 2011-м о лайфхаке монаршая особа или не знала, или забыла. Одно можно сказать наверняка: выходить на вертолетную площадку в летящем шифоновом платье было роковой ошибкой.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Eastnews

Платье-«ковер»

Синий бархат, о котором пел знаменитый Бобби Винтон, сыграл злую шутку с беременной Кэтрин в 2011 году. Платье Alexander McQueen с растительными мотивами визуально «округлило» фигуру герцогини и «укоротило» шею. Масла в огонь подлила и текстура бархата — с ним всегда следует осторожничать.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Виктория, Даниэль, герцог Вестергётландский

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Виктория, Даниэль, герцог Вестергётландский

Фото: Globallook

Платье-«банан»

Это платье Roksanda Ilincic — одно из любимых в гардеробе Миддлтон. Неудивительно, что за последние семь лет она надевала его много раз. Годы идут, а сидит оно все так же безупречно. Зато принц Уильям находит его комичным и однажды, во время визита в Сиднейский оперный театр, публично сравнил его с бананом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: Globallook

Грязная обувь

Оставаться безупречной в любых ситуациях — та еще задачка. Особенно в жизни герцогини, которая дефилирует под прицелами камер. Дождь и слякоть не пощадили деликатную черную замшу сапог Кейт — грязь тут же заняла почетное место на каблуках и мысах.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали о знаменитостях, которые легко могут прикипеть к одной паре обуви и не снимать ее годами. Результат — до дыр! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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