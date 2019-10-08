От элегантных комбинаций до экстремального мини: как менялся стиль Миллы Йовович с 90-х годов и до наших дней

В 2019 году Милла Йовович будто бы решила вернуться в нулевые и отыграться на яркости цветов и разнообразии текстур. К консервативному черному актриса добавляет флуоресцентные цвета и металлик, носит ультракороткие юбки из вареного денима и кожаные мини-платья. И точно может себе это позволить — фигура Йовович даже после рождения двоих детей остается такой же стройной, как и 20 лет назад!