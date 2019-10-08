От элегантных комбинаций до экстремального мини: как менялся стиль Миллы Йовович с 90-х годов и до наших дней
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Фото: Dpa
1998—2001 гг.
Фото: GettyImages
Цветочные принты, глянцевый блеск шелка, смелая длина и открытый верх — такой принцип объединяет наряды Миллы в конце 90-х и начале 2000-х. Актриса смело решается на эксперименты, дополняя легкие коктейльные платья грубыми кожаными сапогами и плотными трикотажными гольфами.
2002—2004 гг.
Фото: Eastnews
И снова мини — с бретельками и без, в горошек и с геометрическим принтом, с многочисленными драпировками и оборками. В палитре образов Йовович для красной дорожки оказался микс из ярких конфетных и пастельных оттенков. Бесконечные ноги актриса демонстрирует мини-юбками, высокими шпильками и колготками в сетку.
2005—2007 гг.
Фото: Dpa
Среди фаворитов актрисы в эти годы оказался богемный шик с его вниманием к цветочным принтам, струящимся воланам и летящим тканям. Брутальные образы с ярким макияжем и насыщенной бордовой помадой разбавляли нежные платья миди с рюшами, оборками и ажурными деталями.
2008—2011 гг.
Фото: Globallook
Длинные вечерние платья Йовович — модели с роскошными шлейфами и подчеркнутой линией плеч и шеи. Но мини снова берет верх, на этот раз в вариациях с полупрозрачным гипюром и золотистыми блестками. Свободные силуэты, скрывающие фигуру, компенсированы не только длиной платья, но и высотой шпилек — она достигает максимума.
2012—2015 гг.
Фото: Dpa
В этот период нашлось место и классике, и экспериментам. Маленькие черные платья сменялись макси с декором из розовых перьев, консервативные цвета переходили в кислотно-зеленые и насыщенные красные. Прилегающий силуэт и приталенные платья оставались верными спутниками Миллы даже во время второй беременности в 2015 году.
2016—2018 гг.
Фото: Globallook
Одним из излюбленных мотивов звезды становится готика, и она ей, определенно, к лицу. Йовович формирует образы вокруг черного цвета, дополняя их гипюром, полупрозрачной сеткой и кожей. Периодически актриса возвращается и на светлую сторону, выбирая лаконичные платья нежных кремовых оттенков, иногда с неброскими принтами.
2019 г.
Фото: Globallook
В 2019 году Милла Йовович будто бы решила вернуться в нулевые и отыграться на яркости цветов и разнообразии текстур. К консервативному черному актриса добавляет флуоресцентные цвета и металлик, носит ультракороткие юбки из вареного денима и кожаные мини-платья. И точно может себе это позволить — фигура Йовович даже после рождения двоих детей остается такой же стройной, как и 20 лет назад!
Passion.ru проследил эволюцию стиля Натали Портман, которая, в отличие от Йовович, предпочитает скромные платья и строгие цвета. О том, как актриса оставила бунтарский гранж в 90-х и перешла на сторону элегантности, читайте здесь.
Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa
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