passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От элегантных комбинаций до экстремального мини: как менялся стиль Миллы Йовович с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 24

2000 г.

Фото: Dpa

Стиль Миллы Йовович, звезды фильмов «Пятый элемент», «Обитель зла», «Жанна Д’Арк», будто и не менялся вовсе, разве что приобретал более актуальные формы. Сегодня актрисе 43, и она не изменяет любимым юбкам экстремально короткой длины, кожаным платьям в духе готики и шелковым комбинациям. Passion.ru рекомендует поучиться смелости звезды — ее в дерзких аутфитах Йовович хоть отбавляй!

1998—2001 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

1998 г.

Фото: GettyImages

Цветочные принты, глянцевый блеск шелка, смелая длина и открытый верх — такой принцип объединяет наряды Миллы в конце 90-х и начале 2000-х. Актриса смело решается на эксперименты, дополняя легкие коктейльные платья грубыми кожаными сапогами и плотными трикотажными гольфами.

2002—2004 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

2002 г.

Фото: Eastnews

И снова мини — с бретельками и без, в горошек и с геометрическим принтом, с многочисленными драпировками и оборками. В палитре образов Йовович для красной дорожки оказался микс из ярких конфетных и пастельных оттенков. Бесконечные ноги актриса демонстрирует мини-юбками, высокими шпильками и колготками в сетку.

2005—2007 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

2005 г.

Фото: Dpa

Среди фаворитов актрисы в эти годы оказался богемный шик с его вниманием к цветочным принтам, струящимся воланам и летящим тканям. Брутальные образы с ярким макияжем и насыщенной бордовой помадой разбавляли нежные платья миди с рюшами, оборками и ажурными деталями.

2008—2011 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

2008 г.

Фото: Globallook

Длинные вечерние платья Йовович — модели с роскошными шлейфами и подчеркнутой линией плеч и шеи. Но мини снова берет верх, на этот раз в вариациях с полупрозрачным гипюром и золотистыми блестками. Свободные силуэты, скрывающие фигуру, компенсированы не только длиной платья, но и высотой шпилек — она достигает максимума.

2012—2015 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

2012 г.

Фото: Dpa

В этот период нашлось место и классике, и экспериментам. Маленькие черные платья сменялись макси с декором из розовых перьев, консервативные цвета переходили в кислотно-зеленые и насыщенные красные. Прилегающий силуэт и приталенные платья оставались верными спутниками Миллы даже во время второй беременности в 2015 году.

2016—2018 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

2016 г.

Фото: Globallook

Одним из излюбленных мотивов звезды становится готика, и она ей, определенно, к лицу. Йовович формирует образы вокруг черного цвета, дополняя их гипюром, полупрозрачной сеткой и кожей. Периодически актриса возвращается и на светлую сторону, выбирая лаконичные платья нежных кремовых оттенков, иногда с неброскими принтами.

2019 г.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Фото: Globallook

В 2019 году Милла Йовович будто бы решила вернуться в нулевые и отыграться на яркости цветов и разнообразии текстур. К консервативному черному актриса добавляет флуоресцентные цвета и металлик, носит ультракороткие юбки из вареного денима и кожаные мини-платья. И точно может себе это позволить — фигура Йовович даже после рождения двоих детей остается такой же стройной, как и 20 лет назад!

Passion.ru проследил эволюцию стиля Натали Портман, которая, в отличие от Йовович, предпочитает скромные платья и строгие цвета. О том, как актриса оставила бунтарский гранж в 90-х и перешла на сторону элегантности, читайте здесь.

Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!