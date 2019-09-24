От дерзкого гранжа до женственной классики: как менялся стиль Натали Портман с 90-х годов и до наших дней

1994 – 1995 гг.
Фото: Globallook
Натали Портман поддалась гранжевому течению девяностых годов, активно применяя oversize в своих образах. Многие из аутфитов актрисы в тот период выглядят так, будто бы вещи для них она позаимствовала в мужском гардеробе. Объемные свитера, пиджаки «бойфренда», бомберы на несколько размеров больше стали визитной карточкой Портман, и всегда гармонично смотрелись на ее хрупких плечах.
1996 – 1999 гг.
Фото: Globallook
Шелковые комбинации, шали в сочетании с открытыми вечерними платьями и зачастую максимально открытая линия плеч – детали, без которых трудно представить Натали Портман на красной дорожке. Несмотря на любовь к гранжу, актриса всегда на высоте. Вернее, на шпильках головокружительной высоты!
2000 – 2002 гг.
Фото: GettyImages
Начало нулевых Натали встречает в монохромных черных образах на основе атласных платьев-миди и туфлях с квадратным носком – тренд, который сегодня так активно цитируют дизайнеры в своих коллекциях. В повседневной жизни стиль актрисы максимально расслабленный и непринужденный. Однако место самому спорному модному веянию тех лет место тоже нашлось – джинсы с ультранизкой посадкой Портман миксовала с блузками в этническом стиле.
2003 – 2005 гг.
Фото: Eastnews
Полупрозрачные ткани, узорчатый гипюр, струящийся шелк стали неотъемлемыми элементами образов актрисы на светских мероприятиях. А вместе с ними – нескромные вырезы, многочисленные драпировки и высокие шпильки.
2006 – 2009 гг.
Фото: Dpa
В 2006 году поклонники активно обсуждали новый имидж Портман. Ради роли в фильме «V – значит Вендетта» актриса побрилась наголо. Расставание с шевелюрой в реальной жизни звезда пережила гораздо более позитивно, чем ее героиня – эксперимент со внешностью пришелся ей по душе. К тому же, новая прическа гармонично смотрелась в тандеме с элегантными вечерними платьями, длина которых в этот период чаще всего стремилась к «мини».
2010 – 2012 гг.
Фото: Globallook
В палитре образов для светских выходов Портман появились фавориты. Помимо черно-белых контрастов, главные роли в ней заняли всевозможные оттенки розового и даже ультрафиолет. Если лифы и длина платьев оставались скромными (особенно во время первой беременности актрисы в 2011 году), то линия плеч и шеи всегда были открыты. Выигрышный ракурс подчеркивали прически с собранными волосами и акцентные серьги.
2013 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Натали Портман выбирает четкие линии, базовые цвета, изредка – акценты в виде металлических фактур и принтов. Для публичных мероприятий актриса предпочитает длину макси, но и экстремально короткие платья и юбки также присутствуют в ее модном арсенале. В своих образах звезда все больше делает ставки на элегантность.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Женственные платья в пол лаконичны как никогда, акцент смещен на конструктивные элементы – разрезы, объемные рукава, воланы и шлейфы. Вторую беременность в 2017 году Портман не скрывала, но все же делала выбор в пользу глубоких темных оттенков и плотных фактурных тканей.
2019 г.
Фото: Eastnews
Натали Портман выбирает монохромные черные образы, акцентные детали и игру фактур. Фасоны всегда лаконичны, никакого буйства красок – максимум, неброский принт, вышивка или замысловатые переплетения гипюра. В свои 38 лет актриса пребывает в отличной форме и не смело демонстрирует стройные ноги при помощи платьев-макси с нескромными разрезами от бедра.
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Текст: Полина Гераскина
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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