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От дерзкого гранжа до женственной классики: как менялся стиль Натали Портман с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1999 г.

Фото: Dpa

Натали Портман начала актерскую карьеру в 13 лет, дебютировав в фильме Люка Бессона «Леон». Популярность юной актрисы росла стремительно, и девушка получала роли в фильмах, которые становились культовыми – «Звездные войны», «Париж, я люблю тебя», «Черный лебедь». Вместе с карьерой развивалось и чувство стиля Портман, который прошел настоящую эволюцию от бесформенных бомберов и тотального oversize к шелковым платьям и классическим комбинезонам. Как это было? Рассказываем в этой статье!

1994 – 1995 гг.

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1994 г.

Фото: Globallook

Натали Портман поддалась гранжевому течению девяностых годов, активно применяя oversize в своих образах. Многие из аутфитов актрисы в тот период выглядят так, будто бы вещи для них она позаимствовала в мужском гардеробе. Объемные свитера, пиджаки «бойфренда», бомберы на несколько размеров больше стали визитной карточкой Портман, и всегда гармонично смотрелись на ее хрупких плечах.

1996 – 1999 гг.

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1996 г.

Фото: Globallook

Шелковые комбинации, шали в сочетании с открытыми вечерними платьями и зачастую максимально открытая линия плеч – детали, без которых трудно представить Натали Портман на красной дорожке. Несмотря на любовь к гранжу, актриса всегда на высоте. Вернее, на шпильках головокружительной высоты!

2000 – 2002 гг.

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2000 г.

Фото: GettyImages

Начало нулевых Натали встречает в монохромных черных образах на основе атласных платьев-миди и туфлях с квадратным носком – тренд, который сегодня так активно цитируют дизайнеры в своих коллекциях. В повседневной жизни стиль актрисы максимально расслабленный и непринужденный. Однако место самому спорному модному веянию тех лет место тоже нашлось – джинсы с ультранизкой посадкой Портман миксовала с блузками в этническом стиле.

2003 – 2005 гг.

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2003 г.

Фото: Eastnews

Полупрозрачные ткани, узорчатый гипюр, струящийся шелк стали неотъемлемыми элементами образов актрисы на светских мероприятиях. А вместе с ними – нескромные вырезы, многочисленные драпировки и высокие шпильки.

2006 – 2009 гг.

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2006 г.

Фото: Dpa

В 2006 году поклонники активно обсуждали новый имидж Портман. Ради роли в фильме «V – значит Вендетта» актриса побрилась наголо. Расставание с шевелюрой в реальной жизни звезда пережила гораздо более позитивно, чем ее героиня – эксперимент со внешностью пришелся ей по душе. К тому же, новая прическа гармонично смотрелась в тандеме с элегантными вечерними платьями, длина которых в этот период чаще всего стремилась к «мини».

2010 – 2012 гг.

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2010 г.

Фото: Globallook

В палитре образов для светских выходов Портман появились фавориты. Помимо черно-белых контрастов, главные роли в ней заняли всевозможные оттенки розового и даже ультрафиолет. Если лифы и длина платьев оставались скромными (особенно во время первой беременности актрисы в 2011 году), то линия плеч и шеи всегда были открыты. Выигрышный ракурс подчеркивали прически с собранными волосами и акцентные серьги.

2013 – 2015 гг.

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2013 г.

Фото: Globallook

Натали Портман выбирает четкие линии, базовые цвета, изредка – акценты в виде металлических фактур и принтов. Для публичных мероприятий актриса предпочитает длину макси, но и экстремально короткие платья и юбки также присутствуют в ее модном арсенале. В своих образах звезда все больше делает ставки на элегантность.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Женственные платья в пол лаконичны как никогда, акцент смещен на конструктивные элементы – разрезы, объемные рукава, воланы и шлейфы. Вторую беременность в 2017 году Портман не скрывала, но все же делала выбор в пользу глубоких темных оттенков и плотных фактурных тканей.

2019 г.

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Фото: Eastnews

Натали Портман выбирает монохромные черные образы, акцентные детали и игру фактур. Фасоны всегда лаконичны, никакого буйства красок – максимум, неброский принт, вышивка или замысловатые переплетения гипюра. В свои 38 лет актриса пребывает в отличной форме и не смело демонстрирует стройные ноги при помощи платьев-макси с нескромными разрезами от бедра.

Ранее мы рассказывали об эволюции стиля Джулии Робертс. О ее экспериментах с кожаными монолуками и образами в духе гранж читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook

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