От дерзкого гранжа до женственной классики: как менялся стиль Натали Портман с 90-х годов и до наших дней

В 2006 году поклонники активно обсуждали новый имидж Портман. Ради роли в фильме «V – значит Вендетта» актриса побрилась наголо. Расставание с шевелюрой в реальной жизни звезда пережила гораздо более позитивно, чем ее героиня – эксперимент со внешностью пришелся ей по душе. К тому же, новая прическа гармонично смотрелась в тандеме с элегантными вечерними платьями, длина которых в этот период чаще всего стремилась к «мини».

2010 – 2012 гг.