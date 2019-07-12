Белье, выглядывающее из-под одежды: звезды поддержали вернувшийся нескромный тренд из 90-х

Появлению моде на выглядывающие из-под платьев и джинсов стринги мы обязаны эпохе 90-х, олицетворением которой стал французский дизайнер Жан-Поль Готье. Тогда появляются джинсы ультранизкой посадки и платья с максимально открытой спиной, а женская мода заимствует все больше из мужского гардероба и не боится эпатировать. Дизайнеры выставили напоказ то, что было принято скрывать – так стринги стали полноценным аксессуаром к любому аутфиту.
На показе Versace Spring 2020 Белла Хадид вышла на подиум в брючном костюме, декорированном кристаллами, а под ним – ничего, кроме миниатюрного бикини с пряжками.
Фото: Vogue.com
Свою вариацию на тему тренда девяностых показал и американец Херон Престон. Молодой модельер составил ансамбль в формате спорт-шик, соединив мешковатые брюки, высокие черные стринги и укороченный корсет без бретелек.
Фото: Vogue.com
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Ким Кардашьян
Таланту Ким задавать моду можно только позавидовать – триумфальное возвращение стрингов звезда будто предчувствовала! Еще в прошлом году Кардашьян поделилась с подписчиками фото в двойке из топа и юбки, из-под которой выглядывали черные Т-стринги с золотой пряжкой.
Хейли Болдуин
Фото: Globallook
Стринги с логотипом бренда Alexander Wang стали минималистичной, но в то же время яркой деталью образа Хейли Болдуин на Met Gala в этом году. Для церемонии модель выбрала конфетно-розовое платье с открытой спиной и шлейфом.
Кайли Дженнер
Недавно модель опубликовала фото в шелковом комплекте белья насыщенного изумрудного оттенка. Образ получился определенно в духе нулевых: миниатюрные стринги плюс джинсы низкой посадки.
Дженнер редко скрывает нижнее белье под одеждой. Ему она нашла особое применение даже в аутфите с белым платьем, надев под него неоновый комплект.
Алекса Деми
Фото: Globallook
Молодая американская актриса рискнула надеть к платью со змеиным принтом черные стринги, декорированные кристаллами. И не прогадала, максимально точно процитировав моду нулевых.
Дженифер Лопес
Фото: Eastnews
Укороченная бланковая футболка, массивные украшения и широкие брюки-палаццо ультранизкой посадки: Дженифер Лопес умело отмотала время на пару десятилетий назад. На съемках клипа в прошлом году певица без стеснения демонстрировала V-стринги перед объективами папарацци.
А как вы относитесь к данному тренду?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook, Eastnews, GettyImages, Instagram
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