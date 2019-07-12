Белье, выглядывающее из-под одежды: звезды поддержали вернувшийся нескромный тренд из 90-х

Появлению моде на выглядывающие из-под платьев и джинсов стринги мы обязаны эпохе 90-х, олицетворением которой стал французский дизайнер Жан-Поль Готье. Тогда появляются джинсы ультранизкой посадки и платья с максимально открытой спиной, а женская мода заимствует все больше из мужского гардероба и не боится эпатировать. Дизайнеры выставили напоказ то, что было принято скрывать – так стринги стали полноценным аксессуаром к любому аутфиту.