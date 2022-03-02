От дочерей Брюса Уиллиса до Кайли Дженнер: звезды, которые не брезгуют барахолками

Например, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут и Румер отправились на блошиный рынок Сильверлейк, где установили стенд со своей одеждой. Девушки помогали людям примерять, давали советы. Наблюдавшие за происходящим отметили, что Скаут была счастлива, а Румер будто ждала, когда все закончится, хоть и приоделась как профессиональный продавец из девяностых.

Среди любительниц охоты на модные трофеи из прошлого и Кайли Дженнер, которая то и дело хвастается находками — джинсами 2000-х годов или винтажными босоножками Chanel. В арсенале ее сестры Ким Кардашьян, кстати, тоже есть диковинки — например, топ Roberto Cavalli, которому больше 18 лет.