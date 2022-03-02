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От дочерей Брюса Уиллиса до Кайли Дженнер: звезды, которые не брезгуют барахолками

Внимание к экологии сейчас повышенное, и индустрия моды не стала исключением. В последние годы обороты набирает тренд на апсайклинг, становится все больше пунктов приема одежды на переработку, а монаршие особы не стесняются носить свои вещи десятилетиями (даже если они из масс-маркета). Многие из числа селебрити не брезгуют барахолками и винтажными маркетами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Скаут и Румер Уиллис

Фото: Eastnews

Например, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут и Румер отправились на блошиный рынок Сильверлейк, где установили стенд со своей одеждой. Девушки помогали людям примерять, давали советы. Наблюдавшие за происходящим отметили, что Скаут была счастлива, а Румер будто ждала, когда все закончится, хоть и приоделась как профессиональный продавец из девяностых.

Среди любительниц охоты на модные трофеи из прошлого и Кайли Дженнер, которая то и дело хвастается находками — джинсами 2000-х годов или винтажными босоножками Chanel. В арсенале ее сестры Ким Кардашьян, кстати, тоже есть диковинки — например, топ Roberto Cavalli, которому больше 18 лет.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Тренд, который захватывает улицы модных столиц, — монструозные резиновые ботинки. Ходят в них абсолютно все: от Ирины Шейк до Деми Мур. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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