passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От бесформенных свитеров до элегантных брючных костюмов: как менялся стиль Джулии Робертс с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 20

1988 г.

Фото: Eastnews

Стиль главной «Красотки» Америки Джулии Робертс уже давно стал синонимом женственности. И это несмотря на то, что в девяностых она предпочитала скрывать фигуру под мешковатыми платьями и одеждой oversize, которые ей, безусловно, были к лицу. 51-летняя Робертс сегодня играет на контрастах, с резкими переходами от тотального черного к максимально яркой палитре. Эволюция стиля героини фильма «Сбежавшая невеста» уже в нашей новой подборке!

1990 – 1991 г.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Eastnews

Начало 90-х пошло под девизом свободолюбивого гранжа с его тягой к нарочитой неопрятности, вещам на несколько размеров больше и сочетанием мотивов из разных стилей. Объемные свитеры крупной вязки, безразмерные рубашки и джинсы бойфренда в повседневной жизни сменялись платьями лаконичного кроя и сдержанной цветовой гаммы на красной дорожке.

Женственные платья, бесконечные кудри и минимум макияжа — порой стиль Джулии естественный и непринужденный, напоминающий образ подружки серфера.

1997 – 1998 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

1997 г.

Фото: Eastnews

В образах Робертс этого периода преобладает тотальный черный — и в строгих брючных костюмах, и в шелковых платьях в стиле Одри Хепберн. Вечерние выходы максимально элегантны: всегда на высоких шпильках и с миниатюрным клатчем на вооружении.

1999 г.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: GettyImages

Конец девяностых Джулия встречает цветом во всех его проявлениях. Насыщенная фуксия разбавляет элегантные образы, а оттенок перца чили в комбинации с лакированный кожей выглядит дерзко, но не конкурирует с деталями.

2001 – 2005 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2001 г.

Фото: GettyImages

Бурные нулевые видели все: и кожаные костюмы на основе расклешенных брюк «змеиной» фактуры, и черный монохром с массивной готической обувью, и экстремальное мини, и струящиеся шелковые платья нежных кремовых оттенков. В таких образах Робертс совершенно разная, но в каждом актриса выглядит гармонично.

2009 – 2010 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2009 г.

Фото: Globallook

Звезда знает наверняка, как подчеркнуть свои сильные стороны, и касается это не только актерского мастерства. В стиле конца нулевых преобладает черный, а фасоны отражают понимание женственности в полной мере. Здесь — брючные костюмы, декорированные шелком, полупрозрачный гипюр, брюки-клеш в сочетании с головокружительными шпильками — лучший экспресс-корректор фигуры.

2011 – 2012 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

2011 г.

Фото: Globallook

И снова классика во всестороннем ее понимании: выбор в пользу базовых цветов, контрастные сочетания черного, белого и бежевого, лаконичные формы и всегда высокий каблук. Место нашлось даже экстремальному мини, подчеркнувшему бесконечно длинные и стройные ноги актрисы, которой на тот момент уже исполнилось 45 лет.

2013 – 2014 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

2013 г.

Фото: Globallook

Эти годы отмечены буйством красок, фактур и возвращением к неизменному total black. В арсенале Робертс появляется насыщенный ультрафиолет, пламенно-красный, неоновый розовый, а вместе с ними — сочетания сложных текстур: твида, шелка и гипюра.

2015 – 2016 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2015 г.

Фото: Globallook

Вердикт однозначен: строгие комбинезоны и брючные костюмы — однозначная визитная карточка стиля Джулии Робертс. И здесь есть чему поучиться: в своих образах актриса использует нехитрые модные приемы — вертикальную полоску, четкие линии, приталенные силуэты и максимально высокий каблук.

2017 – 2018 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2017 г.

Фото: Globallook

Классика в черном приобрела оттенки фруктовых леденцов, нежной лаванды и насыщенной фуксии. Звезда не упускает возможность поиграть с цветом, добавляя в свои образы принтованные тренчи, цветные костюмы и яркую обувь.

2019 г.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Фото: Eastnews

Фаворитами Джулии все также остаются брюки, которые она смело миксует в самых разнообразных вариациях. Сегодня стиль Робертс тяготеет к power-dressing и классическим формам, создающим элегантные образы как в повседневных выходах, так и на светских мероприятиях.

Продолжаем изучать эволюцию стиля икон 90-х и 00-х вместе. О том, как менялся образ Лив Тайлер, читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!