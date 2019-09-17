От бесформенных свитеров до элегантных брючных костюмов: как менялся стиль Джулии Робертс с 90-х годов и до наших дней

Стиль главной «Красотки» Америки Джулии Робертс уже давно стал синонимом женственности. И это несмотря на то, что в девяностых она предпочитала скрывать фигуру под мешковатыми платьями и одеждой oversize, которые ей, безусловно, были к лицу. 51-летняя Робертс сегодня играет на контрастах, с резкими переходами от тотального черного к максимально яркой палитре. Эволюция стиля героини фильма «Сбежавшая невеста» уже в нашей новой подборке!