От бесформенных свитеров до элегантных брючных костюмов: как менялся стиль Джулии Робертс с 90-х годов и до наших дней

1990 – 1991 г.
Фото: Eastnews
Начало 90-х пошло под девизом свободолюбивого гранжа с его тягой к нарочитой неопрятности, вещам на несколько размеров больше и сочетанием мотивов из разных стилей. Объемные свитеры крупной вязки, безразмерные рубашки и джинсы бойфренда в повседневной жизни сменялись платьями лаконичного кроя и сдержанной цветовой гаммы на красной дорожке.
Женственные платья, бесконечные кудри и минимум макияжа — порой стиль Джулии естественный и непринужденный, напоминающий образ подружки серфера.
1997 – 1998 гг.
Фото: Eastnews
В образах Робертс этого периода преобладает тотальный черный — и в строгих брючных костюмах, и в шелковых платьях в стиле Одри Хепберн. Вечерние выходы максимально элегантны: всегда на высоких шпильках и с миниатюрным клатчем на вооружении.
1999 г.
Фото: GettyImages
Конец девяностых Джулия встречает цветом во всех его проявлениях. Насыщенная фуксия разбавляет элегантные образы, а оттенок перца чили в комбинации с лакированный кожей выглядит дерзко, но не конкурирует с деталями.
2001 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
Бурные нулевые видели все: и кожаные костюмы на основе расклешенных брюк «змеиной» фактуры, и черный монохром с массивной готической обувью, и экстремальное мини, и струящиеся шелковые платья нежных кремовых оттенков. В таких образах Робертс совершенно разная, но в каждом актриса выглядит гармонично.
2009 – 2010 гг.
Фото: Globallook
Звезда знает наверняка, как подчеркнуть свои сильные стороны, и касается это не только актерского мастерства. В стиле конца нулевых преобладает черный, а фасоны отражают понимание женственности в полной мере. Здесь — брючные костюмы, декорированные шелком, полупрозрачный гипюр, брюки-клеш в сочетании с головокружительными шпильками — лучший экспресс-корректор фигуры.
2011 – 2012 гг.
Фото: Globallook
И снова классика во всестороннем ее понимании: выбор в пользу базовых цветов, контрастные сочетания черного, белого и бежевого, лаконичные формы и всегда высокий каблук. Место нашлось даже экстремальному мини, подчеркнувшему бесконечно длинные и стройные ноги актрисы, которой на тот момент уже исполнилось 45 лет.
2013 – 2014 гг.
Фото: Globallook
Эти годы отмечены буйством красок, фактур и возвращением к неизменному total black. В арсенале Робертс появляется насыщенный ультрафиолет, пламенно-красный, неоновый розовый, а вместе с ними — сочетания сложных текстур: твида, шелка и гипюра.
2015 – 2016 гг.
Фото: Globallook
Вердикт однозначен: строгие комбинезоны и брючные костюмы — однозначная визитная карточка стиля Джулии Робертс. И здесь есть чему поучиться: в своих образах актриса использует нехитрые модные приемы — вертикальную полоску, четкие линии, приталенные силуэты и максимально высокий каблук.
2017 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Классика в черном приобрела оттенки фруктовых леденцов, нежной лаванды и насыщенной фуксии. Звезда не упускает возможность поиграть с цветом, добавляя в свои образы принтованные тренчи, цветные костюмы и яркую обувь.
2019 г.
Фото: Eastnews
Фаворитами Джулии все также остаются брюки, которые она смело миксует в самых разнообразных вариациях. Сегодня стиль Робертс тяготеет к power-dressing и классическим формам, создающим элегантные образы как в повседневных выходах, так и на светских мероприятиях.
Продолжаем изучать эволюцию стиля икон 90-х и 00-х вместе. О том, как менялся образ Лив Тайлер, читайте здесь.
Текст: Полина Гераскина
Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa
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