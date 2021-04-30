passion.ru

От неоправданно бюджетных до неприлично дорогих: топ-5 звездных образов апреля

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Reload
1 / 17

Елена Перминова в джемпере Zara за 1 499 руб, юбке Zara за 3 299 руб и сумкой Margee за 19 000 руб

Фото: Instagram @lenaperminova

Весь месяц Passion.ru следил за звездными трендами и подсчитывал, сколько тратят селебрити на обновление гардероба. Спешим поделиться аутфитами, которые запомнились больше всего. Среди них — и бюджетные варианты, которые тут же разлетелись из онлайн-магазинов, и с устрашающими ценниками. Больше образов — в фотогалерее, а наш топ-5 открывает Елена Перминова!

За образами модели следят особенно внимательно. В них — горячие тенденции и масса идей, как одеться стильно «в положении». Не так давно многодетная мама показала total look от Zara, который смотрится не хуже дорогостоящего pret-a-porter. Полосатый джемпер за 1 499 рублей Перминова зарифмовала с льняной юбкой а-ля Jacquemus за 3 299 рублей, которая тут же была sold out в размере S. В центре внимания — модная находка Елены: сумка-круассан от Margee за 19 000 рублей.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Фото: Instagram @ververa

Вера Брежнева сделала ставку на отечественный бренд и не прогадала: жемчужно-белый костюм Myseasons за 38 000 рублей — отличный улов весенне-летнего сезона. «Расслабил» power suit трикотажный микротоп, вторят которому минималистичные мюли и любимец года — нейлоновый багет Re-Edition от Prada за 57 000 рублей.

Рената Литвинова

Total look от Gucci Рената Литвинова называет униформой режиссера. Фаворитом актрисы стал сиреневый костюм с клешами за 75 000 рублей, блузой акцентного оттенка, туфлями за 61 000 рублей и очками за 38 000. Не самая простая участь ждала сумку Sylvia: аксессуару за несколько тысяч долларов звезда кино устроила краш-тест, придержав им двери лифта. «Хорошая сумочка», — вынесла вердикт Рената.

Мария Горбань

Мария Горбань

Фото: Instagram @gorban_masha

Мария Горбань знает о спортшике все, и умению носить oversize у нее действительно стоит поучиться. Сейчас актриса ждет второго ребенка, и в образах все больше делает выбор в пользу комфорта. Недавно звезда похвасталась неуловимым бомбером Miu Miu за 227 000 рублей, за которым охотятся многие модницы, кипенно-белыми сникерами Christian Dior за 88 000 рублей и бейсболкой Burberry за 25 000.

Наталья Водянова

Наталья Водянова

Фото: Instagram @natasupernova

Приз за самый дорогой look апреля забирает Наталья Водянова, не так давно приехавшая в Москву из Парижа. Французский гардероб модель прихватила с собой, а в нем — «плечистый» жакет от Balmain за 218 900 рублей и сумка из актуальной коллекции Louis Vuitton за 257 000.

Ранее мы рассказывали о звездах, которые выбирают одежду отечественных брендов и нередко предпочитают ее именитым европейским дизайнерам. В списке — Алла Пугачева, Светлана Бондарчук, Анастасия Решетова, сестры Кардашьян и другие. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / GettyImages / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!