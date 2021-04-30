От неоправданно бюджетных до неприлично дорогих: топ-5 звездных образов апреля

Приз за самый дорогой look апреля забирает Наталья Водянова, не так давно приехавшая в Москву из Парижа. Французский гардероб модель прихватила с собой, а в нем — «плечистый» жакет от Balmain за 218 900 рублей и сумка из актуальной коллекции Louis Vuitton за 257 000.

Ранее мы рассказывали о звездах, которые выбирают одежду отечественных брендов и нередко предпочитают ее именитым европейским дизайнерам. В списке — Алла Пугачева, Светлана Бондарчук, Анастасия Решетова, сестры Кардашьян и другие. Подробности с фото — на Passion.ru.