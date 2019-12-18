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От брюк с пайетками до силуэтных платьев: как выбрать наряд для новогодней ночи, чтобы выглядеть ярко

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Alberta Ferretti

Фото: Vogue.com

Праздник все ближе – рекомендуем начать подготовку к главной вечеринке года уже сейчас. Установка первая – сиять, вторая – полюбить бесконечные слои фатина, россыпь пайеток и максимально высокие шпильки. Составляйте яркие образы с Passion.ru, чтобы произвести настоящий фурор в новогоднюю ночь!

Брюки в пайетках + приталенный блейзер

  1. Туфли Ekonika, 8 990 руб. 2. Бра Lise Charmel, цена по запросу. 3. Сумка Alla Pugachova, 6 990 руб. 4. Брюки Sally LaPointe (maisonadore.com), 85 000 руб. 5. Блейзер French Connection (yoox.com), 12 250 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Не готовы к total look из пайеток? Тогда ставьте акценты локально. Блестящие брюки-палаццо в оттенке шампань в комбинации с черным приталенным блейзером – образ, которому вынесен однозначный вердикт – носить! Блейзер надеваем поверх дерзкого кружевного бра или топа в бельевом стиле, а главное – не боимся мерцающих аксессуаров и высоких каблуков. Сдержанная цветовая гамма плюс настоящий микс текстур – всегда выигрышная тактика.

Фатиновое платье + мюли

  1. Мюли Manolo Blahnik (yoox.com), 45 500 руб. 2. Клатч The Chic Initiative, 9 670 руб. 3. Платье Yulia Prokhorova Beloe Zoloto, 29 990 руб. 4. Кольцо «Московский ювелирный завод», цена по запросу. 5. Серьги «Московский ювелирный завод», цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Многоярусные фатиновые платья – абсолютный мастхэв для тех, кто не хочет оставаться в тени. Они крайне самодостаточны и вряд ли потерпят конкуренцию, однако, с легким мерцанием аксессуаров спорить не будут. Дополняем будуарными мюлями из атласа, вооружаемся блестящим клатчем-минодьером на цепочке и держим ювелирные детали в фокусе, ведь Новый год – отличный повод надеть все лучшее сразу.

Платье с пайетками + прозрачные ботильоны

  1. Клатч Karl Lagerfeld, 9 806 руб. 2. Серьги Ekonika, 1 290 руб. 3. Платье Elisabetta Franchi, 67 032 руб. 4. Ботильоны Yeezy, 56 623 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика праздничного жанра – мерцающие пайетки. Поэтому блестящие платья – безоговорочные звезды любых вечеринок. Никаких ограничений в выборе – только самые дерзкие фасоны и максимально насыщенные цвета. Компенсировать яркость помогут остромодные ботильоны-невидимки, миниатюрная сумка на цепочке и акцентные серьги.

Силуэтное черное платье + золотистая сумка

  1. Сумка Gedebe (maisonadore.com), 46 700 руб. 2. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Платье Boohoo, цена по запросу. 4. Туфли Valentino Garavani, 34 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Выделить главное помогут силуэтные платья классического формата в черном цвете. Сбалансировать строгость образа в новогоднюю ночь возьмутся мерцающие текстуры – элегантные сумки с россыпью кристаллов и золотистой фурнитурой, statement-украшения, в количестве и размере которых можно себя не ограничивать, и классические лодочки или слингбэки – с их высоты вы всегда будете чувствовать себя сногсшибательно.

Правильное платье – залог не только хорошего настроения на вечеринке, но и настоящий талисман удачи. Убедиться в этом поможет гороскоп новогодних нарядов от Passion.ru, который позволит встретить год Белой Металлической Крысы во всеоружии.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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