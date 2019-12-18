От брюк с пайетками до силуэтных платьев: как выбрать наряд для новогодней ночи, чтобы выглядеть ярко
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Брюки в пайетках + приталенный блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Не готовы к total look из пайеток? Тогда ставьте акценты локально. Блестящие брюки-палаццо в оттенке шампань в комбинации с черным приталенным блейзером – образ, которому вынесен однозначный вердикт – носить! Блейзер надеваем поверх дерзкого кружевного бра или топа в бельевом стиле, а главное – не боимся мерцающих аксессуаров и высоких каблуков. Сдержанная цветовая гамма плюс настоящий микс текстур – всегда выигрышная тактика.
Фатиновое платье + мюли
Фото: Архивы пресс-служб
Многоярусные фатиновые платья – абсолютный мастхэв для тех, кто не хочет оставаться в тени. Они крайне самодостаточны и вряд ли потерпят конкуренцию, однако, с легким мерцанием аксессуаров спорить не будут. Дополняем будуарными мюлями из атласа, вооружаемся блестящим клатчем-минодьером на цепочке и держим ювелирные детали в фокусе, ведь Новый год – отличный повод надеть все лучшее сразу.
Платье с пайетками + прозрачные ботильоны
Фото: Архивы пресс-служб
Классика праздничного жанра – мерцающие пайетки. Поэтому блестящие платья – безоговорочные звезды любых вечеринок. Никаких ограничений в выборе – только самые дерзкие фасоны и максимально насыщенные цвета. Компенсировать яркость помогут остромодные ботильоны-невидимки, миниатюрная сумка на цепочке и акцентные серьги.
Силуэтное черное платье + золотистая сумка
Фото: Архивы пресс-служб
Выделить главное помогут силуэтные платья классического формата в черном цвете. Сбалансировать строгость образа в новогоднюю ночь возьмутся мерцающие текстуры – элегантные сумки с россыпью кристаллов и золотистой фурнитурой, statement-украшения, в количестве и размере которых можно себя не ограничивать, и классические лодочки или слингбэки – с их высоты вы всегда будете чувствовать себя сногсшибательно.
Правильное платье – залог не только хорошего настроения на вечеринке, но и настоящий талисман удачи. Убедиться в этом поможет гороскоп новогодних нарядов от Passion.ru, который позволит встретить год Белой Металлической Крысы во всеоружии.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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