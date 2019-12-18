От брюк с пайетками до силуэтных платьев: как выбрать наряд для новогодней ночи, чтобы выглядеть ярко

Выделить главное помогут силуэтные платья классического формата в черном цвете. Сбалансировать строгость образа в новогоднюю ночь возьмутся мерцающие текстуры – элегантные сумки с россыпью кристаллов и золотистой фурнитурой, statement-украшения, в количестве и размере которых можно себя не ограничивать, и классические лодочки или слингбэки – с их высоты вы всегда будете чувствовать себя сногсшибательно.

Правильное платье – залог не только хорошего настроения на вечеринке, но и настоящий талисман удачи. Убедиться в этом поможет гороскоп новогодних нарядов от Passion.ru, который позволит встретить год Белой Металлической Крысы во всеоружии.