От брюк-карго с микротопом до эффектного платья-рубашки: образы Беллы Хадид, которые легко повторить

Стильный look, который впишется как на прогулку по городу, так и на вечеринку на яхте — миниатюрное платье-рубашка плюс туфли на устойчивом каблуке а-ля винтаж. Помним о главном правиле этого лета — плетеных аксессуаров и увесистых украшениях. И это тот самый случай, когда трендовая микросумка, которая ждала своего звездного часа, будет как нельзя кстати.

Акцент на соблазнительных формах делает и Ким Кардашьян, которая умело балансирует между супероблегающими фасонами и тотальным oversize. Passion.ru выбрал три образа звезды, которые может повторить каждая — подробнее по ссылке.