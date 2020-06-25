От брюк-карго с микротопом до эффектного платья-рубашки: образы Беллы Хадид, которые легко повторить
Фото: Globallook
Лаконичное платье + акцентная обувь
Фото: Globallook
Практически полностью расстегнутое платье-жакет из светлого денима на фото в Instagram Хадид определенно делает нескромный намек: чем меньше пуговиц задействовано, тем соблазнительнее. Молочно-белый оттенок образа разбавляют акцентные детали: остромодные очки-маска с голограммными линзами и ультраяркие босоножки в оттенке неоновой зелени.
Фото: Архивы пресс-служб
Приталенное платье теплого песочного оттенка вдохнет в образ средиземноморский шик, а вместе с тем — откроет пространство для экспериментов с цветом. Броские неоновые лодочки по модному рецепту Беллы — стопроцентное попадание в тренд. Дополняем look стейтмент-серьгами и массивным колье-цепью — одним из главных аксессуаров лета 2020.
Брюки-карго + микротоп
Фото: Globallook
Микс из культовых деталей эпохи нулевых — визитная карточка Хадид, которую модель использует умело. В ее арсенале всегда найдется эффектная сумка-багет, крошечный топ, оставляющий мало места для фантазии, и украшения с характером. Total-black-образ выстроен вокруг объемных брюк-карго, которые чувствуют себя вполне уверенно с босоножками на шпильке.
Фото: Архивы пресс-служб
Рекомендуем начать охоту на идеальный микротоп уже сейчас, когда погода на жалеет отметок в плюсовую сторону. Даже самые миниатюрные модели, похожие на бра, будут абсолютно точно совместимы со свободными брюками с высокой линией талии. Добавляем пару босоножек цвета металлик, делаем акцент на высокие шпильки, вооружаемся акцентной бижутерией и наслаждаемся вау-эффектом.
Монолук в светлых тонах
Фото: Globallook
Белла демонстрирует удачный способ собрать светлые оттенки в единый монолук, выстроенный на основе молочного и кипенно-белого цветов, теплых песочных тонов и элементов цвета металлик. Обязательно к запоминанию для спасения от летнего зноя и для самых стильных выходов в свет.
Фото: Архивы пресс-служб
Стильный look, который впишется как на прогулку по городу, так и на вечеринку на яхте — миниатюрное платье-рубашка плюс туфли на устойчивом каблуке а-ля винтаж. Помним о главном правиле этого лета — плетеных аксессуаров и увесистых украшениях. И это тот самый случай, когда трендовая микросумка, которая ждала своего звездного часа, будет как нельзя кстати.
Акцент на соблазнительных формах делает и Ким Кардашьян, которая умело балансирует между супероблегающими фасонами и тотальным oversize. Passion.ru выбрал три образа звезды, которые может повторить каждая — подробнее по ссылке.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!