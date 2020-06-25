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От брюк-карго с микротопом до эффектного платья-рубашки: образы Беллы Хадид, которые легко повторить

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Белла Хадид

Фото: Globallook

В свои 23 Белла Хадид успела заслужить звание топ-модели, музы самых авторитетных дизайнеров индустрии моды и главное — самой красивой женщины в мире. Каждый образ Хадид буквально разбирают на детали, и все чаще модель подтверждает свой статус иконы стиля. Белла не только молниеносно подхватывает тенденции, но и сама задает тон моде. Рассказываем о трех стильных образах звезды подиума, которые легко повторить.

Лаконичное платье + акцентная обувь

Фото: Globallook

Практически полностью расстегнутое платье-жакет из светлого денима на фото в Instagram Хадид определенно делает нескромный намек: чем меньше пуговиц задействовано, тем соблазнительнее. Молочно-белый оттенок образа разбавляют акцентные детали: остромодные очки-маска с голограммными линзами и ультраяркие босоножки в оттенке неоновой зелени.

  1. Туфли Pollini (yoox.com), 18 400 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Платье Sandro, цена по запросу. 4. Серьги Ekonika, цена по запросу. 5. Колье Zara, 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Приталенное платье теплого песочного оттенка вдохнет в образ средиземноморский шик, а вместе с тем — откроет пространство для экспериментов с цветом. Броские неоновые лодочки по модному рецепту Беллы — стопроцентное попадание в тренд. Дополняем look стейтмент-серьгами и массивным колье-цепью — одним из главных аксессуаров лета 2020.

Брюки-карго + микротоп

Фото: Globallook

Микс из культовых деталей эпохи нулевых — визитная карточка Хадид, которую модель использует умело. В ее арсенале всегда найдется эффектная сумка-багет, крошечный топ, оставляющий мало места для фантазии, и украшения с характером. Total-black-образ выстроен вокруг объемных брюк-карго, которые чувствуют себя вполне уверенно с босоножками на шпильке.

  1. Сумка Vagabond, 10 200 руб. 2. Портупея из кристаллов Sexy Fish Jewelry, 20 400 руб. 3. Топ Zara, 799 руб. 4. Серьги Swarovski, 9 990 руб. 5. Брюки H&M, 2 499 руб. 6. Босоножки Trussardi Jeans, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Рекомендуем начать охоту на идеальный микротоп уже сейчас, когда погода на жалеет отметок в плюсовую сторону. Даже самые миниатюрные модели, похожие на бра, будут абсолютно точно совместимы со свободными брюками с высокой линией талии. Добавляем пару босоножек цвета металлик, делаем акцент на высокие шпильки, вооружаемся акцентной бижутерией и наслаждаемся вау-эффектом.

Монолук в светлых тонах

Фото: Globallook

Белла демонстрирует удачный способ собрать светлые оттенки в единый монолук, выстроенный на основе молочного и кипенно-белого цветов, теплых песочных тонов и элементов цвета металлик. Обязательно к запоминанию для спасения от летнего зноя и для самых стильных выходов в свет.

  1. Туфли Ekonika, цена по запросу. 2. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 4 200 руб. 3. Шляпа Tom Tailor, 2 999 руб. 4. Очки Brevno, 15 000 руб. 5. Платье Mango, 2 999 руб. 6. Сумка Marc Cain, 31 700 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Стильный look, который впишется как на прогулку по городу, так и на вечеринку на яхте — миниатюрное платье-рубашка плюс туфли на устойчивом каблуке а-ля винтаж. Помним о главном правиле этого лета — плетеных аксессуаров и увесистых украшениях. И это тот самый случай, когда трендовая микросумка, которая ждала своего звездного часа, будет как нельзя кстати.

Акцент на соблазнительных формах делает и Ким Кардашьян, которая умело балансирует между супероблегающими фасонами и тотальным oversize. Passion.ru выбрал три образа звезды, которые может повторить каждая — подробнее по ссылке.

Фото: Globallook

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