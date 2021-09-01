От Бородиной в ультрамини до Топурии в пижаме: образы звезд для 1 сентября
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @borodylia
Ксения Бородина повторила успех прошлого года, когда нарядилась в Prada с головы до ног. В главной роли образа была ультракороткая черная юбка, за которую телеведущую беспощадно раскритиковали в Сети. На этот раз звезда пошла тем же путем, надев эффектный костюм на базе жакета и коротких шорт в паре с брутальными ботинками.
Ставку на мини сделала и Оксана Самойлова, надев кожаные шорты абсолютно нескромной длины и фактурный кардиган вместо топа. Завершила аутфит сумка-багет Prada.
Ранние подъемы в школу мало кому нравятся, и Кети Топурия нашла выход. Певица появилась на линейке в пижамном костюме цвета пудры, поверх которого надела объемный тренч и любимые лоферы Gucci.
Фото: Instagram @keti_one_official
Любопытно, но Юлия Барановская себе тоже не изменяет. В 2020 году телеведущая выбрала платье с флористическим принтом и косуху цвета неба — тот же оттенок стал основой и для нового образа. Звезда надела лаконичное платье-рубашку, которое дополнила остромодными мюли Bottega Veneta с точным попаданием в тон.
Фото: Instagram @baranovskaya_tv
Приз за самый брутальный образ можно смело отдавать Марии Погребняк, которая появилась на празднике в облегающих кожаных брюках в стиле подружки рокера и на шпильках. Больше образов — в галерее.
Фото: Instagram
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