От Бородиной в ультрамини до Топурии в пижаме: образы звезд для 1 сентября

Ксения Бородина повторила успех прошлого года, когда нарядилась в Prada с головы до ног. В главной роли образа была ультракороткая черная юбка, за которую телеведущую беспощадно раскритиковали в Сети. На этот раз звезда пошла тем же путем, надев эффектный костюм на базе жакета и коротких шорт в паре с брутальными ботинками.

Ставку на мини сделала и Оксана Самойлова, надев кожаные шорты абсолютно нескромной длины и фактурный кардиган вместо топа. Завершила аутфит сумка-багет Prada.