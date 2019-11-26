От блестящих комбинаций до строгих монолуков: как менялся стиль Шарлиз Терон с 90-х годов и до наших дней
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Фото: GettyImages
1998 – 2000 гг.
Фото: GettyImages
Скромным стиль Терон конца 1990-х – начала 2000-х не назовешь. В ее арсенале оказались самые дерзкие и даже вызывающие вещи, среди которых – облегающие латексные платья без бретелей, открытые микротопы, остромодные в нулевых джинсы с ультранизкой посадкой и юбки-мини, порой не оставляющие места для фантазии.
2004 – 2007 гг.
Фото: Dpa
Первый реверанс Шарлиз Терон, адресованный черному цвету, пришелся как раз на этот период. На светских вечерах актриса позирует в элегантных платьях макси, дополненных жакетами и накидками из меха, женственных миди-платьях с глубоким декольте – преимущественно в черном цвете. Нередко строгая базовая палитра играет россыпями пайеток, ажурными вставками и переливами шелка.
2008 – 2011 гг.
Фото: Globallook
Терон предпочитает лаконичные фасоны, но часто экспериментирует с длинной и глубиной декольте. Звезда делает ставки на асимметрию, драпировки и акцентные детали, при этом никогда не проигрывает. Иначе и быть не может, когда бесконечные ноги Шарлиз, подчеркнутые высокими шпильками, оказываются на красной дорожке.
2012 – 2014 гг.
Фото: Globallook
Классические платья-футляры без лишних деталей и роскошные макси в духе нарядов античности стали фаворитами актрисы. Цвета ее образов приглушенные, но визитной карточкой остается классический черный и молочно-белый. К ним – пара акцентов в виде крупных украшений, обязательно – миниатюрный клатч и шпильки.
2015 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Образы Шарлиз цитируют элегантность, но актриса всегда устанавливает свои правила игры. Среди них – явная любовь к прозрачным тканям и открытым бра, которые дополняют друг друга. Детали бельевого гардероба заметны из-под платьев и свободных рубашек, водолазок из сетки и блейзеров. Стесняться нечего: Терон в потрясающей форме!
2019 г.
Фото: Globallook
Мальчишеская стрижка и строгий взгляд успели стать настоящей трейдмаркой Шарлиз Терон, которую она дополняет женственными юбками-миди и платьями, не забывая и о любимом power dressing. В свои 44 актриса может похвастаться безупречной фигурой, которую смело подчеркивает полупрозрачной одеждой, дерзкой кожей и шелком.
В обратном порядке развивался стиль Хайди Клум, об эволюции которого мы рассказывали ранее. О том, почему модель так любит ультракороткие платья и смело носит неон, читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa
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