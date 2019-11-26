От блестящих комбинаций до строгих монолуков: как менялся стиль Шарлиз Терон с 90-х годов и до наших дней

Терон предпочитает лаконичные фасоны, но часто экспериментирует с длинной и глубиной декольте. Звезда делает ставки на асимметрию, драпировки и акцентные детали, при этом никогда не проигрывает. Иначе и быть не может, когда бесконечные ноги Шарлиз, подчеркнутые высокими шпильками, оказываются на красной дорожке.

2012 – 2014 гг.