passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От блестящих комбинаций до строгих монолуков: как менялся стиль Шарлиз Терон с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 31

2000 г.

Фото: GettyImages

«Взрывная блондинка» Шарлиз Терон определенно знает толк в кардинальной смене имиджа. За несколько десятилетий ее стиль изменился практически до неузнаваемости: от легких, порой легкомысленных нарядов актриса перешла на темную сторону, выбирая консервативные цвета и строгие формы. Модную эволюцию Шарлиз отследил Passion.ru – о ней рассказываем в новом материале!

1998 – 2000 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

1998 г.

Фото: GettyImages

Скромным стиль Терон конца 1990-х – начала 2000-х не назовешь. В ее арсенале оказались самые дерзкие и даже вызывающие вещи, среди которых – облегающие латексные платья без бретелей, открытые микротопы, остромодные в нулевых джинсы с ультранизкой посадкой и юбки-мини, порой не оставляющие места для фантазии.

2004 – 2007 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

2004 г.

Фото: Dpa

Первый реверанс Шарлиз Терон, адресованный черному цвету, пришелся как раз на этот период. На светских вечерах актриса позирует в элегантных платьях макси, дополненных жакетами и накидками из меха, женственных миди-платьях с глубоким декольте – преимущественно в черном цвете. Нередко строгая базовая палитра играет россыпями пайеток, ажурными вставками и переливами шелка.

2008 – 2011 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

2008 г.

Фото: Globallook

Терон предпочитает лаконичные фасоны, но часто экспериментирует с длинной и глубиной декольте. Звезда делает ставки на асимметрию, драпировки и акцентные детали, при этом никогда не проигрывает. Иначе и быть не может, когда бесконечные ноги Шарлиз, подчеркнутые высокими шпильками, оказываются на красной дорожке.

2012 – 2014 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

2012 г.

Фото: Globallook

Классические платья-футляры без лишних деталей и роскошные макси в духе нарядов античности стали фаворитами актрисы. Цвета ее образов приглушенные, но визитной карточкой остается классический черный и молочно-белый. К ним – пара акцентов в виде крупных украшений, обязательно – миниатюрный клатч и шпильки.

2015 – 2018 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

2015 г.

Фото: Globallook

Образы Шарлиз цитируют элегантность, но актриса всегда устанавливает свои правила игры. Среди них – явная любовь к прозрачным тканям и открытым бра, которые дополняют друг друга. Детали бельевого гардероба заметны из-под платьев и свободных рубашек, водолазок из сетки и блейзеров. Стесняться нечего: Терон в потрясающей форме!

2019 г.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Globallook

Мальчишеская стрижка и строгий взгляд успели стать настоящей трейдмаркой Шарлиз Терон, которую она дополняет женственными юбками-миди и платьями, не забывая и о любимом power dressing. В свои 44 актриса может похвастаться безупречной фигурой, которую смело подчеркивает полупрозрачной одеждой, дерзкой кожей и шелком.

В обратном порядке развивался стиль Хайди Клум, об эволюции которого мы рассказывали ранее. О том, почему модель так любит ультракороткие платья и смело носит неон, читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!