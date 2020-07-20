От блейзеров сочных оттенков до объемных джинсовок: что надеть летом, если вдруг резко похолодало

Модный блогер Леони Ханн показывает, как замиксовать даже полярно разные вещи. Инфлюенсер выстраивает аутфит вокруг палитры насыщенных розовых оттенков, рифмуя спортивные джоггеры с блейзером и мюли на высоких шпильках. Этот же трюк был проделан и с трикотажными шортами цвета неба — смотрите в фотогалерее.

На случай возвращения 40-градусных аномалий мы подобрали три стильных образа на основе самых актуальных купальников лета. Подробнее читайте на Passion.ru.