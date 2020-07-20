От блейзеров сочных оттенков до объемных джинсовок: что надеть летом, если вдруг резко похолодало
Фото: Instagram @leoniehanne
Блейзеры оптимистичных цветов
Фото: Архивы пресс-служб
«Плечистые» пиджаки самых смелых цветов нашли свое место под солнцем еще весной, когда модницы вышли на охоту за объемным блейзером цвета фуксии от Jacquemus и его «коллегой» в ультрафиолете от Prabal Gurung. Модели самых красочных оттенков показали свою дипломатичность в отношении как базового гардероба, так и других ярких деталей. Во всем этом модном разнообразии предлагаем заострить внимание на блейзерах цвета лимонного фреша, лазури и любых вариациях на тему леденцовых оттенков.
Подсмотреть примеры сочетаний можно у Тины Канделаки: ее вариант с прямой юбкой из денима и замшевыми слингбэками в нейтральном бежевом оттенке точно советуем взять на карандаш.
Рубашки и куртки из денима
Фото: Архивы пресс-служб
Куртки из денима уже давно застолбили свое право называться базой любого повседневного гардероба, заняться поиском идеальной модели рекомендуем прямо сейчас. В списке наших фавориток оказались объемные джинсовки О-силуэта (в духе тех, что носили в 80-х), укороченные с брутальной линией плеч и классика casual-жанра с потертостями, грубыми швами и металлической фурнитурой. В качестве альтернативного варианта рассматриваем джинсовые рубашки, которые отлично впишутся в образы с юбками миди, кожаными брюками и и станут основой канадского смокинга (total look из денима — прим. ред.).
Известная модница с пышными формами Габи Грег предлагает носить жакет oversize из вареного денима с базовым топом и легкой миди-юбкой акцентного цвета с кокетливым запахом. Финальный аккорд поставят остромодные мюли на устойчивом каблуке, сумка-ведро или стильная авоська.
Спортивный стиль
Фото: Архивы пресс-служб
Спортшик продолжает завоевывать сердца фэшионисток, вдохновляя на самые неожиданные сочетания. Встретить летнюю прохладу, а заодно сформировать максимально комфортный расслабленный look помогут просторные свитшоты, будто позаимствованные из мужского гардероба, ультрамодные брюки-джоггеры и свободные шорты в духе баскетбольной униформы. Абсолютный мастхэв сезона — гиперобъемный спортивный костюм из плотного трикотажа флуоресцентных расцветок. Вердикт однозначен: носить!
Модный блогер Леони Ханн показывает, как замиксовать даже полярно разные вещи. Инфлюенсер выстраивает аутфит вокруг палитры насыщенных розовых оттенков, рифмуя спортивные джоггеры с блейзером и мюли на высоких шпильках. Этот же трюк был проделан и с трикотажными шортами цвета неба — смотрите в фотогалерее.
На случай возвращения 40-градусных аномалий мы подобрали три стильных образа на основе самых актуальных купальников лета. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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