С яркими брюками, льняной рубашкой и не только: 3 способа составить стильный образ для пляжа

Свободные брюки с пестрым принтом плюс лаконичный купальник в родственном оттенке — идеальная пара для пляжного волейбола, плавно перетекающего в коктейль на закате. Не сдающие позиций конфетные оттенки безукоризненно впишутся в любые планы — достаточно добавить пару акцентных украшений с барочным жемчугом, пару удобных сандалий-слайдов и спрятаться от вездесущих солнечных лучей под модной панамой.

Актуальные модели «пландж», миниатюрные бикини в технике кроше или слитные модели в лучших традициях спортшик — в каком купальнике встречать задержавшийся пляжный сезон расскажет модный гид от Passion.ru.