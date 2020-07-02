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С яркими брюками, льняной рубашкой и не только: 3 способа составить стильный образ для пляжа

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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Мечта понежиться на теплом песке под шум прибоя этим летом определенно стала самой желанной. После событий последних месяцев мы находим утешение в сочных оттенках и аксессуарах, навевающих настроение приближающего отпуска. Независимо от того, где вы его проведете — на пляже или у бассейна, повышаем градус соблазнительности при помощи ярких образов. Рассказываем, как их составить и что взять на вооружение!

С льняной рубашкой

  1. Сандалии Elisabetta Franchi, цена по запросу. 2. Рубашка Unqlo, 1 999 руб. 3. Браслет Sexy Fish Jewelry, 6 490 руб. 4. Очки Gloria Jeans, 249 руб. 5. Купальник Mango, 2 999 руб. 6. Сумка Hunkemöller, 3 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободная белая рубашка изо льна — настоящее модное спасение от жары, которому легко найти применение и за пределами повседневного дресс-кода. Завязав ее на талии и слегка небрежно приспустив с одного плеча, вы получаете не только отличную компанию для любого слитного купальника, но и защиту от ультрафиолета. Образ островной нимфы поддерживаем при помощи остромодной каркасной сумки из дерева или рафии, эффектных очков в рифму палитре образа и бижутерии в форме ракушек и обитателей морских глубин.

С трекинговыми сандалиями

  1. Сандалии Ekonika, цена по запросу. 2. Сумка Topshop (yoox.com), 1 350 руб. 3. Колье Serebriciti Jewelry (poisondrop.com), 8 450 руб. 4. Бра Guess, 4 990 руб. 5. Плавки Guess, 3 690 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Массивные трекинговые сандалии заняли свое место в сердцах первых it-girls и продолжают расширять зоны влияния. И не зря, ведь в них максимально комфортно покорять как песчаные пляжи, так и бетонные джунгли. В качестве модного трофея советуем захватить самую ярку пару, обращая внимание на неоновые оттенки. Мы же предлагаем составить из спортивных сандалий и купальника единый комплект, дополнив его броскими аксессуарами и миниатюрной сумкой-багетом — по рецепту главных модниц Instagram.

С принтованными брюками

  1. Серьги Sexy Fish Jewelry, 11 500 руб. 2. Панама Cocoshnick headdress, 10 000 руб. 3. Брюки United Colors of Benetton, 3 749 руб. 4. Бра Hunkemöller, 1 599 руб. 5. Плавки Hunkemöller, 1 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободные брюки с пестрым принтом плюс лаконичный купальник в родственном оттенке — идеальная пара для пляжного волейбола, плавно перетекающего в коктейль на закате. Не сдающие позиций конфетные оттенки безукоризненно впишутся в любые планы — достаточно добавить пару акцентных украшений с барочным жемчугом, пару удобных сандалий-слайдов и спрятаться от вездесущих солнечных лучей под модной панамой.

Актуальные модели «пландж», миниатюрные бикини в технике кроше или слитные модели в лучших традициях спортшик — в каком купальнике встречать задержавшийся пляжный сезон расскажет модный гид от Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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