С яркими брюками, льняной рубашкой и не только: 3 способа составить стильный образ для пляжа
Фото: Instagram @lenaperminova
С льняной рубашкой
Фото: Архивы пресс-служб
Свободная белая рубашка изо льна — настоящее модное спасение от жары, которому легко найти применение и за пределами повседневного дресс-кода. Завязав ее на талии и слегка небрежно приспустив с одного плеча, вы получаете не только отличную компанию для любого слитного купальника, но и защиту от ультрафиолета. Образ островной нимфы поддерживаем при помощи остромодной каркасной сумки из дерева или рафии, эффектных очков в рифму палитре образа и бижутерии в форме ракушек и обитателей морских глубин.
С трекинговыми сандалиями
Фото: Архивы пресс-служб
Массивные трекинговые сандалии заняли свое место в сердцах первых it-girls и продолжают расширять зоны влияния. И не зря, ведь в них максимально комфортно покорять как песчаные пляжи, так и бетонные джунгли. В качестве модного трофея советуем захватить самую ярку пару, обращая внимание на неоновые оттенки. Мы же предлагаем составить из спортивных сандалий и купальника единый комплект, дополнив его броскими аксессуарами и миниатюрной сумкой-багетом — по рецепту главных модниц Instagram.
С принтованными брюками
Фото: Архивы пресс-служб
Свободные брюки с пестрым принтом плюс лаконичный купальник в родственном оттенке — идеальная пара для пляжного волейбола, плавно перетекающего в коктейль на закате. Не сдающие позиций конфетные оттенки безукоризненно впишутся в любые планы — достаточно добавить пару акцентных украшений с барочным жемчугом, пару удобных сандалий-слайдов и спрятаться от вездесущих солнечных лучей под модной панамой.
Актуальные модели «пландж», миниатюрные бикини в технике кроше или слитные модели в лучших традициях спортшик — в каком купальнике встречать задержавшийся пляжный сезон расскажет модный гид от Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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