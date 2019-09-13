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География стиля: как правильно применять скандинавские мотивы в базовом гардеробе

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Датский блогер Перниль Тейсбек

Фото: Instagram

Скандинавию называют «экологическим раем», и в гармонии с природой здесь в буквальном смысле живут все. Поэтому скандинавский стиль – выбор в пользу натуральных материалов, минимализма и лаконичности. Цветовая гамма в нем фокусируется на базовых цветах, при этом его невозможно назвать скучным и однообразным. А главное его преимущество – абсолютная совместимость с любыми сезонными трендами. Как собрать функциональный гардероб со скандинавским шиком? Делимся идеями!

Двубортный блейзер + юбка-трапеция

  1. Ботильоны Casadei, 48 000 руб. 2. Серьги Springfield, цена по запросу. 3. Юбка H&M, 1 599 руб. 4. Очки Andy Wolf, 22 500 руб. 5. Водолазка Alena Akhmadullina x Снежная Королева, 2 990 руб. 6. Блейзер Guess Jeans, 13 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Удлиненный двубортный блейзер – безоговорочный мастхэв осеннего гардероба и любимая деталь скандинавских фешиониста. Если вы в поисках идеальной базовой модели, но хотите разнообразить консервативную гамму – обратите внимание на «гусиную лапку». Этот контрастный принт цитирует восьмидесятые и вносит разнообразие в монохромный черный – с ним образ с юбкой-трапецией и базовой водолазкой заиграет по-новому. Особое внимание требуют аксессуары – в скандинавском стиле вы не найдете броских statement — украшений. Только лаконичные формы и микс фактур.

Свитер oversize + строгие брюки

  1. Лоферы Vagabond, цена по запросу. 2. Свитер Springfield, цена по запросу. 3. Серьги H&M, 699 руб. 4. Брюки Karl Lagerfeld, цена по запросу. 5. Сумка Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Соблюдать дресс-код, сохранять комфорт и при этом быть в тренде – с объемным свитером крупной вязки миссия выполнима. По-осеннему уютную деталь комбинируем со строгими, зауженными книзу брюками высокой посадки, дополняем образ лоферами с металлической фурнитурой и сумкой в винтажном стиле. Аксессуары помогут разнообразить черно-белую классику, поэтому смело экспериментируйте с палитрой. Органичным завершение образа станет акцент в виде приглушенного изумруда, насыщенного бордо или галактического синего.

Лаконичное платье + акцентная обувь

  1. Сапоги Casadei, 80 000 руб. 2. Серьги H&M, 699 руб. 3. Платье Zara, 1 999 руб. 4. Очки Andy Wolf, 29 500 руб. 5. Сумка Chloe, 91 391 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Дымчато-серые оттенки – визитная карточка скандинавских модниц. Не заскучать от такой палитры осенью помогут детали – объемные рукава в духе шекспировских героинь, V-образные вырезы и длина мини. В образ на основе платья свободного силуэта добавляем акцентную деталь – актуальный змеиный принт в его максимально естественной окраске. При этом остальная часть аутфита не должна спорить с ними: пускай это будет что-то одно – либо обувь, либо сумка.

На этом наше модное путешествие не заканчивается! На прошлой неделе мы рассказывали, как привнести лондонский шик в повседневный гардероб – об этом читайте здесь!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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