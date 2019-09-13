География стиля: как правильно применять скандинавские мотивы в базовом гардеробе

Дымчато-серые оттенки – визитная карточка скандинавских модниц. Не заскучать от такой палитры осенью помогут детали – объемные рукава в духе шекспировских героинь, V-образные вырезы и длина мини. В образ на основе платья свободного силуэта добавляем акцентную деталь – актуальный змеиный принт в его максимально естественной окраске. При этом остальная часть аутфита не должна спорить с ними: пускай это будет что-то одно – либо обувь, либо сумка.

На этом наше модное путешествие не заканчивается! На прошлой неделе мы рассказывали, как привнести лондонский шик в повседневный гардероб – об этом читайте здесь!