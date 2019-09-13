География стиля: как правильно применять скандинавские мотивы в базовом гардеробе

Двубортный блейзер + юбка-трапеция
Фото: Архивы пресс-служб
Удлиненный двубортный блейзер – безоговорочный мастхэв осеннего гардероба и любимая деталь скандинавских фешиониста. Если вы в поисках идеальной базовой модели, но хотите разнообразить консервативную гамму – обратите внимание на «гусиную лапку». Этот контрастный принт цитирует восьмидесятые и вносит разнообразие в монохромный черный – с ним образ с юбкой-трапецией и базовой водолазкой заиграет по-новому. Особое внимание требуют аксессуары – в скандинавском стиле вы не найдете броских statement — украшений. Только лаконичные формы и микс фактур.
Свитер oversize + строгие брюки
Фото: Архивы пресс-служб
Соблюдать дресс-код, сохранять комфорт и при этом быть в тренде – с объемным свитером крупной вязки миссия выполнима. По-осеннему уютную деталь комбинируем со строгими, зауженными книзу брюками высокой посадки, дополняем образ лоферами с металлической фурнитурой и сумкой в винтажном стиле. Аксессуары помогут разнообразить черно-белую классику, поэтому смело экспериментируйте с палитрой. Органичным завершение образа станет акцент в виде приглушенного изумруда, насыщенного бордо или галактического синего.
Лаконичное платье + акцентная обувь
Фото: Архивы пресс-служб
Дымчато-серые оттенки – визитная карточка скандинавских модниц. Не заскучать от такой палитры осенью помогут детали – объемные рукава в духе шекспировских героинь, V-образные вырезы и длина мини. В образ на основе платья свободного силуэта добавляем акцентную деталь – актуальный змеиный принт в его максимально естественной окраске. При этом остальная часть аутфита не должна спорить с ними: пускай это будет что-то одно – либо обувь, либо сумка.
На этом наше модное путешествие не заканчивается! На прошлой неделе мы рассказывали, как привнести лондонский шик в повседневный гардероб – об этом читайте здесь!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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