С кружевным боди, ярким пуловером и не только: как носить белую рубашку, чтобы не выглядеть скучно

Рубашка + кружевное боди
Фото: Архивы пресс-служб
Стиль power dressing ведет свою историю с эпохи Коко Шанель, которая ввела в женскую моду брюки, а пика популярности достиг в 80-х, когда Джорджио Армани выпустил на подиум моделей в брючных костюмах, напоминающих мужские. Изначально power dressing – история о силе, независимости, маскулинности. В современной же интерпретации стиль стал более мягким, приобрел яркие цвета и акцентные аксессуары.
Составляем образ в формате power woman, взяв за основу объемную рубашку oversize, которую смело можно позаимствовать у бойфренда. Миссия – внести максимум элегантности в аутфит. И здесь в ход идет маленькая женская хитрость – кружево. Надеваем рубашку поверх самых смелых боди и не застегиваем верхние пуговицы. Дополняем образ классическими брюками-клеш, а в качестве органичного завершения добавляем мюли и винтажную сумку-редикюль.
Рубашка + анималистичные принты
Фото: Архивы пресс-служб
Змеиный принт – многообещающий тренд осеннего сезона, который претендует на главную роль в вашем гардеробе. Выбираем четкие формы, но не боимся асимметрии – рептилии вдохновляют на самые смелые эксперименты. В союзе с белой рубашкой юбка с анималистическими мотивами найдет свое место как на свидании, так и на деловой встрече. Составить трендовый ансамбль помогут детали – миниатюрная поясная сумка, акцентные серьги и ботинки на каблуке комфортной высоты.
Рубашка + яркий пуловер
Фото: Архивы пресс-служб
Этой осенью мы активно цитируем стиль преппи – американское изобретение 40-х годов прошлого века. Появилось в кругах «золотой молодежи», которая готовилась к поступлению в элитные университеты, посещая preparatory – подготовительные колледжи. Отсюда пошло название субкультуры и ее стиля, преппи.
В создании аутфита в духе преппи нам снова помогает слегка удлиненная белая рубашка с закругленными полами и классическим воротником-стойкой. Поверх нее надеваем яркий пуловер с глубоким V-образным вырезом и миксуем получившийся комплект с любимыми джинсами. Финальный штрих – лаконичные ботинки с заостренным носком и стильные очки.
Что и требовалось доказать: при правильно выбранной тактике базовая белая рубашка становится самой функциональной деталью гардероба. Одна вещь – десятки новых образов!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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