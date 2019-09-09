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С кружевным боди, ярким пуловером и не только: как носить белую рубашку, чтобы не выглядеть скучно

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ermanno Scervino

Фото: Vogue.com

Самая любимая деталь мужского гардероба, которую девушки уже давно приняли за свою. Хлопковая белая рубашка свободного силуэта – модная константа базового гардероба. Она же – ваш верный компаньон в составлении десятков образов на все случаи жизни. Все еще думаете, что эта деталь скучна и однообразна? Выводим вас из заблуждения, а классическую рубашку – за пределы делового стиля!

Рубашка + кружевное боди

  1. Брюки H&M, цена по запросу. 2. Браслет Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Рубашка Ushatava, цена по запросу. 4. Боди Fleur Du Mal, 13 513 руб. 5. Сумка Ulyana Sergeenko, 120 000 руб. 6. Мюли Prada, 35 567 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Стиль power dressing ведет свою историю с эпохи Коко Шанель, которая ввела в женскую моду брюки, а пика популярности достиг в 80-х, когда Джорджио Армани выпустил на подиум моделей в брючных костюмах, напоминающих мужские. Изначально power dressing – история о силе, независимости, маскулинности. В современной же интерпретации стиль стал более мягким, приобрел яркие цвета и акцентные аксессуары.

Составляем образ в формате power woman, взяв за основу объемную рубашку oversize, которую смело можно позаимствовать у бойфренда. Миссия – внести максимум элегантности в аутфит. И здесь в ход идет маленькая женская хитрость – кружево. Надеваем рубашку поверх самых смелых боди и не застегиваем верхние пуговицы. Дополняем образ классическими брюками-клеш, а в качестве органичного завершения добавляем мюли и винтажную сумку-редикюль.

Рубашка + анималистичные принты

  1. Ботильоны Zara, 4 999 руб. 2. Поясная сумка Boohoo, цена по запросу. 3. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 4. Юбка Boohoo, цена по запросу. 5. Рубашка Longchamp, 25 400 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Змеиный принт – многообещающий тренд осеннего сезона, который претендует на главную роль в вашем гардеробе. Выбираем четкие формы, но не боимся асимметрии – рептилии вдохновляют на самые смелые эксперименты. В союзе с белой рубашкой юбка с анималистическими мотивами найдет свое место как на свидании, так и на деловой встрече. Составить трендовый ансамбль помогут детали – миниатюрная поясная сумка, акцентные серьги и ботинки на каблуке комфортной высоты.

Рубашка + яркий пуловер

  1. Джинсы Guess Jeans, 11 390 руб. 2. Очки Andy Wolf, 30 100 руб. 3. Пуловер Guess Jeans, 8 390 руб. 4. Ботильоны Vagabond, 9 800 руб. 5. Рубашка Brunello Cucinelli, 38 710 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Этой осенью мы активно цитируем стиль преппи – американское изобретение 40-х годов прошлого века. Появилось в кругах «золотой молодежи», которая готовилась к поступлению в элитные университеты, посещая preparatory – подготовительные колледжи. Отсюда пошло название субкультуры и ее стиля, преппи.

В создании аутфита в духе преппи нам снова помогает слегка удлиненная белая рубашка с закругленными полами и классическим воротником-стойкой. Поверх нее надеваем яркий пуловер с глубоким V-образным вырезом и миксуем получившийся комплект с любимыми джинсами. Финальный штрих – лаконичные ботинки с заостренным носком и стильные очки.

Что и требовалось доказать: при правильно выбранной тактике базовая белая рубашка становится самой функциональной деталью гардероба. Одна вещь – десятки новых образов!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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