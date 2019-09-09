С кружевным боди, ярким пуловером и не только: как носить белую рубашку, чтобы не выглядеть скучно

Стиль power dressing ведет свою историю с эпохи Коко Шанель, которая ввела в женскую моду брюки, а пика популярности достиг в 80-х, когда Джорджио Армани выпустил на подиум моделей в брючных костюмах, напоминающих мужские. Изначально power dressing – история о силе, независимости, маскулинности. В современной же интерпретации стиль стал более мягким, приобрел яркие цвета и акцентные аксессуары.

Составляем образ в формате power woman, взяв за основу объемную рубашку oversize, которую смело можно позаимствовать у бойфренда. Миссия – внести максимум элегантности в аутфит. И здесь в ход идет маленькая женская хитрость – кружево. Надеваем рубашку поверх самых смелых боди и не застегиваем верхние пуговицы. Дополняем образ классическими брюками-клеш, а в качестве органичного завершения добавляем мюли и винтажную сумку-редикюль.

Рубашка + анималистичные принты