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Одеяло-гигант, костюм вороны и другие модные фиаско Кристины Агилеры

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Кристина Агилера

Фото: Instagram @xtina

18 декабря Кристина Агилера отметила сороковой юбилей и ввела фанатов в замешательство: «Как? 40?», — удивленно спрашивали фолловеры в Instagram. Легенда нулевых выглядит сногсшибательно и вдобавок ко всему заметно постройнела. На сцене и на красной дорожке звезда предпочитает появляться с эффектом «вау», дефилируя в свете вспышек в самых необычных нарядах. Правда, в модной хронике Кристины встречались и образы, из-за которых певица терпела настоящие поражения. Вспоминаем самые обсуждаемые!

Биколорное платье + латексные ботфорты

Фото: Globallook

Блеск шелка, затейливый крой и сочетание сразу двух самодостаточных цветов привлекли внимание, но далеко не всем пришлись по душе. Платье с крупным бантом, обрамляющим лиф, и дерзким разрезом от бедра вызывало массу нелестных отзывов после премьеры фильма «Мулан» в доковидной реальности 2020 года. Для кого-то оттенки оказались слишком противоречивыми, а кто-то словом «слишком» назвал нескромные латексные ботфорты в духе восьмидесятых.

Платье-одеяло

Фото: Instagram @xtina

В суровых реалиях 2020-го юзеры Сети развлекались как могли, то и дело придумывая и участвуя в новых челленджах. Вечерние платья из одеял и пледов, мини из подушек заполнили медиапространство. Вслед за трендом пошла и Кристина Агилера, которая выбрала гигантское кимоно, напоминающее пестрое расшитое одеяло для одного из своих выступлений.

Спортивный костюм из пайеток

Фото: Globallook

Блиставшая в нулевых звезда уж точно знает о трендах эпохи все. Потому и решила поэкспериментировать на эту тему два десятилетия спустя. Агилера составила образ R’n’B-дивы на основе спортивного костюма со свободными брюками и укороченным худи, надетым поверх облегающего черного топа. Увенчали аутфит тяжеловесные ботильоны на платформе и «инопланетная» прическа.

Плащ вороны

Фото: Globallook

В одной из съемок Кристина примерила черно-белый плащ с гиперобъемными рукавами, за что получила шквал критики. «Что происходит с модой? Все эти странные вещи оверсайз... Ей нужно уволить стилиста», «Это раньше было зонтом?», «Что она на себя надела?!», «Ужасный образ», «Самый ужасный образ, который я на вас видел. Напоминает палатку», — писали в комментариях.

Потерянный бюст

Фото: Globallook

Кристина Агилера — поклонница гигантомании в образах, поэтому смело щеголяет в одежде, будто снятой с чужого плеча. В этом аутфите акцент сделан на oversize, а главная роль отдана кожаному пальто цвета жгучего перца. Мириться с таким распределением не стало декольте: пышный бюст певицы так и норовил выпрыгнуть из тонкого трикотажного топа.

Ультрамини и колготки в сеточку

Фото: Globallook

Колготки в сеточку — деталь, без которой уже много лет не представляют свои образы Мадонна, Дженнифер Лопес, Николь Шерзингер и другие поп-звезды. Кристина Агилера не стала выходить из рядов любительниц дерзить со стилем, поэтому в ее сценических (и не только) look’ах они появляются довольно часто. На одном из выступлений звезда оставила фантазии поклонников слишком много места: исполнять песню она вышла в ультракороткой тунике, просвечивающей нижнее белье, и брутальных кожаных ботфортах.

Не так давно мы вспоминали образы Ксении Собчак, которые вызывали самые неоднозначные эмоции у пользователей Сети. В числе лидеров этой модной категории образ «бабки на завалинке», спортшик из 90-х и другие. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @xtina / Globallook / Dpa

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