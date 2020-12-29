Одеяло-гигант, костюм вороны и другие модные фиаско Кристины Агилеры
Фото: Instagram @xtina
Биколорное платье + латексные ботфорты
Фото: Globallook
Блеск шелка, затейливый крой и сочетание сразу двух самодостаточных цветов привлекли внимание, но далеко не всем пришлись по душе. Платье с крупным бантом, обрамляющим лиф, и дерзким разрезом от бедра вызывало массу нелестных отзывов после премьеры фильма «Мулан» в доковидной реальности 2020 года. Для кого-то оттенки оказались слишком противоречивыми, а кто-то словом «слишком» назвал нескромные латексные ботфорты в духе восьмидесятых.
Платье-одеяло
Фото: Instagram @xtina
В суровых реалиях 2020-го юзеры Сети развлекались как могли, то и дело придумывая и участвуя в новых челленджах. Вечерние платья из одеял и пледов, мини из подушек заполнили медиапространство. Вслед за трендом пошла и Кристина Агилера, которая выбрала гигантское кимоно, напоминающее пестрое расшитое одеяло для одного из своих выступлений.
Спортивный костюм из пайеток
Фото: Globallook
Блиставшая в нулевых звезда уж точно знает о трендах эпохи все. Потому и решила поэкспериментировать на эту тему два десятилетия спустя. Агилера составила образ R’n’B-дивы на основе спортивного костюма со свободными брюками и укороченным худи, надетым поверх облегающего черного топа. Увенчали аутфит тяжеловесные ботильоны на платформе и «инопланетная» прическа.
Плащ вороны
Фото: Globallook
В одной из съемок Кристина примерила черно-белый плащ с гиперобъемными рукавами, за что получила шквал критики. «Что происходит с модой? Все эти странные вещи оверсайз... Ей нужно уволить стилиста», «Это раньше было зонтом?», «Что она на себя надела?!», «Ужасный образ», «Самый ужасный образ, который я на вас видел. Напоминает палатку», — писали в комментариях.
Потерянный бюст
Фото: Globallook
Кристина Агилера — поклонница гигантомании в образах, поэтому смело щеголяет в одежде, будто снятой с чужого плеча. В этом аутфите акцент сделан на oversize, а главная роль отдана кожаному пальто цвета жгучего перца. Мириться с таким распределением не стало декольте: пышный бюст певицы так и норовил выпрыгнуть из тонкого трикотажного топа.
Ультрамини и колготки в сеточку
Фото: Globallook
Колготки в сеточку — деталь, без которой уже много лет не представляют свои образы Мадонна, Дженнифер Лопес, Николь Шерзингер и другие поп-звезды. Кристина Агилера не стала выходить из рядов любительниц дерзить со стилем, поэтому в ее сценических (и не только) look’ах они появляются довольно часто. На одном из выступлений звезда оставила фантазии поклонников слишком много места: исполнять песню она вышла в ультракороткой тунике, просвечивающей нижнее белье, и брутальных кожаных ботфортах.
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Фото: Instagram @xtina / Globallook / Dpa
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