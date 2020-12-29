Одеяло-гигант, костюм вороны и другие модные фиаско Кристины Агилеры

Колготки в сеточку — деталь, без которой уже много лет не представляют свои образы Мадонна, Дженнифер Лопес, Николь Шерзингер и другие поп-звезды. Кристина Агилера не стала выходить из рядов любительниц дерзить со стилем, поэтому в ее сценических (и не только) look’ах они появляются довольно часто. На одном из выступлений звезда оставила фантазии поклонников слишком много места: исполнять песню она вышла в ультракороткой тунике, просвечивающей нижнее белье, и брутальных кожаных ботфортах.

Не так давно мы вспоминали образы Ксении Собчак, которые вызывали самые неоднозначные эмоции у пользователей Сети. В числе лидеров этой модной категории образ «бабки на завалинке», спортшик из 90-х и другие. Подробнее читайте на Passion.ru.