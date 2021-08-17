Обувь на экстремальной платформе вернулась из 80-х: как ее носят звезды

Недалеко от «мамы монстров» отошел и Марк Джейкобс, который не только производит популярные ботильоны на комичных платформах, но и сам носит их. Гардероб дизайнер предпочитает не делить пополам, поэтому смело добавляет к своей «опасной» обуви джинсовые юбки и кожаные брюки. Среди тех, кто не желает спускаться с небес на землю, оказались Ариана Гранде, Рита Ора и Дуа Липа. Звездные красотки не боятся высоты и взбираются на нее, даже если надевают ультрамини. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!