Обувь на экстремальной платформе вернулась из 80-х: как ее носят звезды
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ritaora
Недалеко от «мамы монстров» отошел и Марк Джейкобс, который не только производит популярные ботильоны на комичных платформах, но и сам носит их. Гардероб дизайнер предпочитает не делить пополам, поэтому смело добавляет к своей «опасной» обуви джинсовые юбки и кожаные брюки. Среди тех, кто не желает спускаться с небес на землю, оказались Ариана Гранде, Рита Ора и Дуа Липа. Звездные красотки не боятся высоты и взбираются на нее, даже если надевают ультрамини. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Еще один обувной тренд уходящего лета — босоножки-гладиаторы. Как их носят селебрити во главе с Ким Кардашьян и где найти идеальную пару — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram
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