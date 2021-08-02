Тренд лета — босоножки-гладиаторы: где купить идеальную пару
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rosiehw
Без каблука
Модный инфлюенсер из Германии Леони Ханне дразнит фотографиями с отдыха у моря, а красочность пейзажей в кадре подкрепляет сочными оттенками образов. Фэшионистка выбрала неоновую пару от Amina Muaddi. Мы же внимательно изучили ассортимент более бюджетных брендов и нашли сразу три модели, на которые стоит обратить внимание. Идеальные сандалии на все случаи жизни вы узнаете сразу: массивная подошва, затейливые завязки, которые можно закреплять как угодно, и никаких каблуков.
Фото: Instagram @leoniehanne / архивы пресс-служб
Невысокий каблук
Kitten heel правит бал, и открыто поспорить с миниатюрными «рюмочками» смогут разве что фигурные каблуки самых причудливых форм. В паре с ними римские мотивы смотрятся еще интереснее. А Ким Кардашьян полюбила их настолько, что изрядно помучилась в выборе подходящих босоножек. Потому и надела по тысяче долларов на каждую ногу, устроив баттл между The Spiral от Bottega Veneta и лаконичными карамельными Manolo Blahnik.
Фото: Instagram @kimkardashian / архивы пресс-служб
Экстремальная высота
Действительно круто поиграть с трендами и вписать гламурные гладиаторы в свой аутфит получилось у Бейонсе. Звезда вооружилась мини-платьем Magda Butrym с цветами, зарифмованными в технике колор-блок, а к нему — босоножки-«невидимки» цвета Тиффани, завязанные крест-накрест до колен.
Фото: Instagram @beyonce / архивы пресс-служб
Здесь придется потрудиться: балансировать на каблуках головокружительной высоты не так-то просто. Зато эффект «вау» обеспечен! Мы подобрали самые модные оттенки сезона, взяв под прицел кобальтовый синий, Hot Pink и карамель — заверните все!
Ранее мы рассказывали об актуальных и необычных принтах лета — кораллах, рисунках в духе примитивизма, фотографиях Бритни Спирс. Как их носить и с чем сочетать ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб
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