Тренд лета — босоножки-гладиаторы: где купить идеальную пару

Здесь придется потрудиться: балансировать на каблуках головокружительной высоты не так-то просто. Зато эффект «вау» обеспечен! Мы подобрали самые модные оттенки сезона, взяв под прицел кобальтовый синий, Hot Pink и карамель — заверните все!

Ранее мы рассказывали об актуальных и необычных принтах лета — кораллах, рисунках в духе примитивизма, фотографиях Бритни Спирс. Как их носить и с чем сочетать ищите в материале Passion.ru.