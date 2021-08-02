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Тренд лета — босоножки-гладиаторы: где купить идеальную пару

Римские сандалии из брутальной обуви превратились в максимально элегантную еще в нулевых, а то и в девяностых. Сегодня они заняли свое место на модном Олимпе и не собираются отступать. Неудивительно, ведь в группе поддержки сама Ким Кардашьян, а вместе с ней — Бейонсе, Рианна, Хейли Бибер, Меган Фокс и многие другие. Селебрити носят босоножки на завязках всех мастей и в пир, и в мир, сочетая с любыми аутфитами: от меховых дубленок в пол до микроюбок. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Без каблука

Модный инфлюенсер из Германии Леони Ханне дразнит фотографиями с отдыха у моря, а красочность пейзажей в кадре подкрепляет сочными оттенками образов. Фэшионистка выбрала неоновую пару от Amina Muaddi. Мы же внимательно изучили ассортимент более бюджетных брендов и нашли сразу три модели, на которые стоит обратить внимание. Идеальные сандалии на все случаи жизни вы узнаете сразу: массивная подошва, затейливые завязки, которые можно закреплять как угодно, и никаких каблуков.

1. Mango, 4 999 руб. 2. Zara, 4 999 руб. 3. Massimo Dutti, 8 490 руб.
  1. Mango, 4 999 руб. 2. Zara, 4 999 руб. 3. Massimo Dutti, 8 490 руб.

Фото: Instagram @leoniehanne / архивы пресс-служб

Невысокий каблук

Kitten heel правит бал, и открыто поспорить с миниатюрными «рюмочками» смогут разве что фигурные каблуки самых причудливых форм. В паре с ними римские мотивы смотрятся еще интереснее. А Ким Кардашьян полюбила их настолько, что изрядно помучилась в выборе подходящих босоножек. Потому и надела по тысяче долларов на каждую ногу, устроив баттл между The Spiral от Bottega Veneta и лаконичными карамельными Manolo Blahnik.

1. Uterque, 11 590 руб. 2. Alla Pugachova, цена по запросу. 3. & Other Stories, 3 995 руб.
  1. Uterque, 11 590 руб. 2. Alla Pugachova, цена по запросу. 3. & Other Stories, 3 995 руб.

Фото: Instagram @kimkardashian / архивы пресс-служб

Экстремальная высота

Действительно круто поиграть с трендами и вписать гламурные гладиаторы в свой аутфит получилось у Бейонсе. Звезда вооружилась мини-платьем Magda Butrym с цветами, зарифмованными в технике колор-блок, а к нему — босоножки-«невидимки» цвета Тиффани, завязанные крест-накрест до колен.

1. Mango, 3 499 руб. 2. Zara, 4 499 руб. 3. 8 by Yoox, 13 400 руб.
  1. Mango, 3 499 руб. 2. Zara, 4 499 руб. 3. 8 by Yoox, 13 400 руб.

Фото: Instagram @beyonce / архивы пресс-служб

Здесь придется потрудиться: балансировать на каблуках головокружительной высоты не так-то просто. Зато эффект «вау» обеспечен! Мы подобрали самые модные оттенки сезона, взяв под прицел кобальтовый синий, Hot Pink и карамель — заверните все!

Ранее мы рассказывали об актуальных и необычных принтах лета — кораллах, рисунках в духе примитивизма, фотографиях Бритни Спирс. Как их носить и с чем сочетать ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб

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