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Носите удобные двойки из шорт и сорочек, как Карли Клосс и другие звезды

Двойка из шорт и сорочки, как у Карли Клосс, — идеальная пара на лето. Неудивительно, что облюбовали их в жаркий сезон все: от инфлюенсеров до супермоделей. Синоптики обещают, что солнце и отметки выше 25 градусов с нами надолго, поэтому инвестиция в удобный комплект будет самой выгодной. А главное — прослужит вам не один год.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Карли Клосс

Фото: Eastnews

Карли Клосс захватила такой костюм на отдых в Сен-Тропе — вполне заслуженный после суматохи вокруг Каннского фестиваля. Расслабленная двойка цвета шоколада из шорт на резинке и свободной сорочки — пожалуй, беспроигрышный выбор для прогулки с ребенком в летний зной. Главное — обыграть аксессуарами: сумкой из новой линейки Louis Vuitton, брутальными цепями и сандалиями-слайдами.

Будни мамы в подобном образе проводит и ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск, на стиль которой равняется Елена Перминова. Модель выбрала костюм Valentino c необычным принтом в виде кораллов. К нему — остромодный платок, очки в оправе прямоугольной формы и мюли By Far. Более спортивную вариацию на тему комплекта с шортами представила Эшли Грэм, которая замиксовала его с базовым бра и кроссовками-хайтопами. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.

Фото: Eastnews / Instagram

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