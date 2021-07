Носите удобные двойки из шорт и сорочек, как Карли Клосс и другие звезды

Карли Клосс захватила такой костюм на отдых в Сен-Тропе — вполне заслуженный после суматохи вокруг Каннского фестиваля. Расслабленная двойка цвета шоколада из шорт на резинке и свободной сорочки — пожалуй, беспроигрышный выбор для прогулки с ребенком в летний зной. Главное — обыграть аксессуарами: сумкой из новой линейки Louis Vuitton, брутальными цепями и сандалиями-слайдами.

Будни мамы в подобном образе проводит и ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск, на стиль которой равняется Елена Перминова. Модель выбрала костюм Valentino c необычным принтом в виде кораллов. К нему — остромодный платок, очки в оправе прямоугольной формы и мюли By Far. Более спортивную вариацию на тему комплекта с шортами представила Эшли Грэм, которая замиксовала его с базовым бра и кроссовками-хайтопами. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.