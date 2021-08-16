Носите рваные джинсы, как Инна Маликова, Ирина Шейк и другие звезды
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @innamalikova
Самые актуальные джинсы сезона — однозначно широкие, длинные, с высокой или средней линией пояса. Если модный трофей велик в талии — не беда: пусть нарочито небрежно спадает на бедра. Для усиления вау-эффекта приоткройте резинку нижнего белья, как это делали в 2000-х.
Моделей — огромное множество: от тех, что еще сохранили скромность, до самых гранжевых и дерзких. Классика жанра — рваные коленки, а если хотите погорячее — обратите внимание на разрезы от бедра и под ягодицами. Как это выглядит — смотрите в нашей фотогалерее!
Среди вернувшихся трендов — мини-юбки из нулевых, в которых щеголяет Ким Кардашьян, Елена Перминова, Винни Харлоу и даже дочка испанского короля Леонор. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram
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