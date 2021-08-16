Носите рваные джинсы, как Инна Маликова, Ирина Шейк и другие звезды

Моделей — огромное множество: от тех, что еще сохранили скромность, до самых гранжевых и дерзких. Классика жанра — рваные коленки, а если хотите погорячее — обратите внимание на разрезы от бедра и под ягодицами. Как это выглядит — смотрите в нашей фотогалерее!

Среди вернувшихся трендов — мини-юбки из нулевых, в которых щеголяет Ким Кардашьян, Елена Перминова, Винни Харлоу и даже дочка испанского короля Леонор. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.