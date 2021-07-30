Носите халаты вместо платьев, как Крисси Тейген, Хейли Бибер и другие

Хейли Бибер, например, выбрала полуночно-черное кимоно для вечернего выхода, обыграв его лакированными лодочками на шпильках и акцентными серьгами. Крисси Тейген настолько полюбила этот тренд, что даже запустила линейку собственных шелковых халатов. В своем стиле, конечно же: с пестрыми принтами и перьями — куда без них. Миксовать — с чем угодно: от сандалий-гладиаторов до мюли на экстремально высоких каблуках.

Принцип кимоно определенно стоит усвоить, причем для событий самых разных масштабов. «Мисс Вселенная — 2017» Оливия Калпо отмечала в ярком полосатом платье-халате свой день рождения, а модель Наташа Поли вышла в шелках на гала-вечер amfAR 2021. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.