Наташа Поли в кимоно и лавандовое платье Шэрон Стоун: как прошел благотворительный вечер amfAR-2021

Только ведущая благотворительного праздника, сменила за вечер целых четыре наряда. Сначала, она появилась в длинном полупрозрачном летящем платье цвета лаванды, которая сейчас так щедро цветет на юге Франции. Потом поразила всех черным платьем, ярким сочетанием объемной белой рубашки с бирюзовой юбкой в пол, а на десерт — надела яркую японскую накидку, украшенную нарисованными цветами. На красной дорожке Стоун появилась на вечере вместе с повзрослевшим сыном Роаном.