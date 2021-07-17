Наташа Поли в кимоно и лавандовое платье Шэрон Стоун: как прошел благотворительный вечер amfAR-2021
Вечером 16 июля на вилле Eilenroc на мысе Антиб, прошел 27-й благотворительный вечер amfAR «Кино против СПИДа». Ведущей гала-концерта после семилетнего перерыва, снова стала Шэрон Стоун, а среди звездных гостей были замечены — Орландо Блум, Нина Добрев, Карин Ройтфельд, Белла Торн, Спайк Ли, Наташа Поли и многие другие. Как часто бывает на официальных мероприятиях — максимальное внимание было приковано к нарядам звезд.
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Фото: picture alliance
Только ведущая благотворительного праздника, сменила за вечер целых четыре наряда. Сначала, она появилась в длинном полупрозрачном летящем платье цвета лаванды, которая сейчас так щедро цветет на юге Франции. Потом поразила всех черным платьем, ярким сочетанием объемной белой рубашки с бирюзовой юбкой в пол, а на десерт — надела яркую японскую накидку, украшенную нарисованными цветами. На красной дорожке Стоун появилась на вечере вместе с повзрослевшим сыном Роаном.
Фото: picture alliance
Темой AmfAR-2021 стало утверждение «I Am a Movie Star» («Я — кинозвезда»). Чтобы в очередной раз утвердиться в этом статусе, Нина Добрев сделала акцент на грудь, не побоявшись откровенного декольте. Тему для вечера определила бывший главный редактор Vogue France — Карин Ройтфельд.
Фото: picture alliance
Сегодня Карин является стилистом и основательницей журнала CR Fashion Book. В рамках amFAR она стала куратором показа, наряды для которого специально создали как крупные модные дома, так и молодые марки. Модное шоу стало кульминацией вечера.
В отличие от Спайка Ли, сделавшего свой выбор в пользу костюма с ярким принтом, голливудская суперзвезда Орландо Блум решил не рисковать и надел смокинг по всем правилам Black Tie.
Фото: picture alliance
Многие гостьи сделали ставку на классические черные платья макси, подчеркивающие фигуру. На черное сделала ставку и американская модель, Наташа Поли, подобрав стильный наряд, отдаленно напоминающий кимоно. И украсив прическу, оригинальным аксессуарам в восточном стиле.
Фото: picture alliance
В объективы фотографов попали и отечественные селебрити. Гостями вечера стали Санта Димопулос, Виктория Борисевич, актриса Мария Бокалова. Девушки достойно проявили себя на гала-вечере, подобрали эффектные вечерние платья.
Фото: picture alliance
Напомним, что amfAR 2021 — одно из ключевых событий в рамках Каннского фестиваля, который состоялся вопреки новой волне коронавирусной инфекции и завершится уже 17 июля.
Результаты всех конкурсных дней будут известны позже, но у российских режиссеров уже точно есть одна важная награда фильм Киры Коваленко завоевал победу в программе «Особый взгляд».
Фото и видео: Picture Alliance, WMTV, Instagram
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