Нельзя помиловать: фасоны джинсов, которые откровенно портят вашу фигуру

Скинни низкой посадки

Ники Хилтон-Ротшильд ждет третьего ребенка, поэтому ставка на комфорт в ее случае вполне логична. Светская львица не прощается с 2010-ми, поэтому носит скинни-джинсы ультранизкой посадки в паре с балетками и лоферами. В тесном союзе эти двое заметно укоротили даже бесконечно длинные и стройные ноги знаменитости.

Кстати, мужчин они тоже не красят — обратите внимание на Джонатана Скотта и не повторяйте ошибок!