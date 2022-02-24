Нельзя помиловать: фасоны джинсов, которые откровенно портят вашу фигуру
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Скинни низкой посадки
Ники Хилтон-Ротшильд ждет третьего ребенка, поэтому ставка на комфорт в ее случае вполне логична. Светская львица не прощается с 2010-ми, поэтому носит скинни-джинсы ультранизкой посадки в паре с балетками и лоферами. В тесном союзе эти двое заметно укоротили даже бесконечно длинные и стройные ноги знаменитости.
Кстати, мужчин они тоже не красят — обратите внимание на Джонатана Скотта и не повторяйте ошибок!
Eastnews
Eastnews
Укороченные
Укороченные джинсы прощаются, но не уходят. Несмотря на конкуренцию клешей, которые полностью закрывают обувь, они все еще с нами. Длина должна быть подобрана правильно — по щиколотку, но ни в коем случае не ближе к середине голени, на чем попалась Кристен Риттер.
Фото: Eastnews
Разность текстур
С чем нужно быть предельно аккуратными, так это с игрой текстур в образе. Обратите внимание, сколько противоречий в аутфите Джессики Симпсон: насыщенный голубой деним, клетчатый текстиль, плотный трикотаж и брутальный пояс на бедрах. Вердикт однозначен: нельзя помиловать!
Фото: Instagram @jessicasimpson
Впрочем, джинсы скинни не обязательно отправлять в дальний ящик — достаточно подобрать правильную модель. Не так давно это доказала 56-летняя Брук Шилдс, которая позировала в дениме для новой рекламной кампании. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram