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Нельзя помиловать: фасоны джинсов, которые откровенно портят вашу фигуру

Джинсы прочно закрепили свои позиции в базовом гардеробе. Главное в отношениях с ними — найти фасон, который подчеркнет фигуру с самых выгодных ракурсов. Чтобы избежать ошибок, мы обратились к образам знаменитостей, у которых недавно случались модные промахи. А заодно собрали 12 классных примеров джинсов и их стилизации, которые продемонстрировали Ирина Шейк, Белла Хадид, Хейли Бибер и другие фэшиониста. Листайте, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Скинни низкой посадки

Ники Хилтон-Ротшильд ждет третьего ребенка, поэтому ставка на комфорт в ее случае вполне логична. Светская львица не прощается с 2010-ми, поэтому носит скинни-джинсы ультранизкой посадки в паре с балетками и лоферами. В тесном союзе эти двое заметно укоротили даже бесконечно длинные и стройные ноги знаменитости.

Кстати, мужчин они тоже не красят — обратите внимание на Джонатана Скотта и не повторяйте ошибок!

Ники Хилтон с дочерьми

Eastnews

Джонатан Скотт и Зои Дешанель

Eastnews

Укороченные

Укороченные джинсы прощаются, но не уходят. Несмотря на конкуренцию клешей, которые полностью закрывают обувь, они все еще с нами. Длина должна быть подобрана правильно — по щиколотку, но ни в коем случае не ближе к середине голени, на чем попалась Кристен Риттер.

Кристен Риттер

Кристен Риттер

Фото: Eastnews

Разность текстур

С чем нужно быть предельно аккуратными, так это с игрой текстур в образе. Обратите внимание, сколько противоречий в аутфите Джессики Симпсон: насыщенный голубой деним, клетчатый текстиль, плотный трикотаж и брутальный пояс на бедрах. Вердикт однозначен: нельзя помиловать!

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: Instagram @jessicasimpson

Впрочем, джинсы скинни не обязательно отправлять в дальний ящик — достаточно подобрать правильную модель. Не так давно это доказала 56-летняя Брук Шилдс, которая позировала в дениме для новой рекламной кампании. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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