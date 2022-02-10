56-летняя Брук Шилдс похвасталась растяжкой и изгибами в скинни-джинсах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
56-летняя актриса Брук Шилдс похвасталась гибкостью и отличной фигурой в съемке для бренда джинсов Jordache. Звезда стала новым лицом рекламной кампании денима. Для фотосессии были подобраны образы в стиле кэжуал. Брук примерила несколько пар джинсов из новой коллекции бренда, в том числе скинни и клеш.
Актриса и раньше снималась для рекламы денима. В 15 лет она приняла участие в фотосессии для Calvin Klein Jeans, и до сих пор эта рекламная кампания является одной из самых провокационных за всю историю бренда.
Фото: Eastnews
Подписчики уже успели оценить новые фото звезды. Поклонники актрисы отметили, что Брук в отличной форме и точно может дать фору молодым красавицам.
Кроме того, можно с уверенностью сказать, что Брук — одна из самых стильных женщин Голливуда. Ранее мы вспоминали самые яркие и эффектные выходы актрисы. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: DPA / Eastnews