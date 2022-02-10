passion.ru
1 мин.

56-летняя Брук Шилдс похвасталась растяжкой и изгибами в скинни-джинсах

Одна из самых ярких голливудских див Брук Шилдс поразила поклонников новой фотосессией. 56-летняя звезда показала стройную фигуру и продемонстрировала растяжку в облегающих джинсах. В чем же ее секрет? Кажется, с годами актриса выглядит только лучше. Смотрим и обсуждаем новые фотографии знаменитой красавицы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Брук Шилдс

Фото: Eastnews

56-летняя актриса Брук Шилдс похвасталась гибкостью и отличной фигурой в съемке для бренда джинсов Jordache. Звезда стала новым лицом рекламной кампании денима. Для фотосессии были подобраны образы в стиле кэжуал. Брук примерила несколько пар джинсов из новой коллекции бренда, в том числе скинни и клеш.

Актриса и раньше снималась для рекламы денима. В 15 лет она приняла участие в фотосессии для Calvin Klein Jeans, и до сих пор эта рекламная кампания является одной из самых провокационных за всю историю бренда.

56-летняя Брук Шилдс похвасталась растяжкой и изгибами в скинни-джинсах

Фото: Eastnews

Подписчики уже успели оценить новые фото звезды. Поклонники актрисы отметили, что Брук в отличной форме и точно может дать фору молодым красавицам.

Кроме того, можно с уверенностью сказать, что Брук — одна из самых стильных женщин Голливуда. Ранее мы вспоминали самые яркие и эффектные выходы актрисы. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: DPA / Eastnews

Новости партнеров
О чем говорят