56-летняя Брук Шилдс похвасталась растяжкой и изгибами в скинни-джинсах

56-летняя актриса Брук Шилдс похвасталась гибкостью и отличной фигурой в съемке для бренда джинсов Jordache. Звезда стала новым лицом рекламной кампании денима. Для фотосессии были подобраны образы в стиле кэжуал. Брук примерила несколько пар джинсов из новой коллекции бренда, в том числе скинни и клеш.

Актриса и раньше снималась для рекламы денима. В 15 лет она приняла участие в фотосессии для Calvin Klein Jeans, и до сих пор эта рекламная кампания является одной из самых провокационных за всю историю бренда.