Не носить мини после 35 и другие стереотипы, о которых лучше забыть

Легинсы для женщин с формами

О пышнотелых дамах в леопардовых лосинах слагают и легенды, и мемы. Фиаско с легинсами случаются часто, но пара нехитрых трюков позволит их избежать. Во-первых, они должны быть из плотного эластичного материала, который не просвечивает белье и обеспечивает утягивающий эффект. Это полезно не только на тренировке в спортзале, но и в городе, ведь легинсы в этом сезоне активно выходят на улицы. В связи с этим правило номер два: для повседневных аутфитов миксовать легинсы с удлиненным верхом — блейзером до середины бедра или джемпером.