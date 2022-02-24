Не дышать! Самые неудобные наряды звезд, в которых трудно даже стоять: фото

Ким Кардашьян

Кому однажды пришлось непросто, так это Ким Кардашьян. К вопросу подготовки к Met Gala звезда всегда подходит ответственно, и 2019 год не стал исключением. Тогда Ким заручилась поддержкой легендарного Тьерри Мюглера, который создал для нее культовое «мокрое» платье.

Позже бизнесвумен призналась, что этот выход дался ей труднее всего. Платье облегало тело, как гипс, — настолько сильно, что Ким не могла не только сидеть, но и посетить дамскую комнату.

Ирина Шейк