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Не дышать! Самые неудобные наряды звезд, в которых трудно даже стоять: фото

В случае со звездами жертв требует не только красота, но и высокие рейтинги. Некоторые знаменитости так увлеклись экспериментами со стилем, что вовсе забыли о комфорте. Так, Ким Кардашьян несколько часов провела без дамской комнаты из-за платья Mugler, а наряд Беллы Хадид сделал все тайное явным в Каннах и заставлял модель без конца одергивать юбку. Обсуждаем самые неудобные образы селебрити на красных дорожках (и не только)!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Ким Кардашьян

Кому однажды пришлось непросто, так это Ким Кардашьян. К вопросу подготовки к Met Gala звезда всегда подходит ответственно, и 2019 год не стал исключением. Тогда Ким заручилась поддержкой легендарного Тьерри Мюглера, который создал для нее культовое «мокрое» платье.

Позже бизнесвумен призналась, что этот выход дался ей труднее всего. Платье облегало тело, как гипс, — настолько сильно, что Ким не могла не только сидеть, но и посетить дамскую комнату.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

На одной из вечеринок в рамках Недели моды в Нью-Йорке Ирина Шейк появилась во всеоружии. В ход пошли самые актуальные джинсы-карго от The Attico, объемные и с многочисленными карманами, и тесный корсет LaQuan Smith, который буквально вытолкнул бюст модели на свободу. Тот самый случай, когда даже дышать нужно осторожно — чтобы избежать неловкого перформанса в стиле ню.

Королева Летиция

Королева Летиция

Globallook

Королева Летиция

Globallook

Нелегка жизнь монарших особ: то и дело в графике появляются мероприятия, которые требуют многочасовых дефиле на высоких каблуках. Страдает от них и испанская королева Летиция, правда, ее величество нашла способ упростить себе жизнь. Жене Филиппа VI приходится покупать туфли на размер больше — в них она буквально тонет. Зато ничего не натирает и не жмет.

Валерия Кауфман

Валерия Кауфман

Валерия Кауфман

Фото: Globallook

На премьере драмы «Латинская Америка» в Венеции российская модель Валерия Кауфман появилась феерично. Девушка надела платье Balmain с экстремальным декольте до пояса. В самый ответственный момент каркасный лиф отказался держаться на груди и подвел Валерию: модель едва не лишилась платья под вспышки фотокамер.

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Globallook

Выход Беллы Хадид на красную дорожку Каннского кинофестиваля в 2016 году заслужил статус легенды. Модель позировала фотографам в роскошной алой комбинации Alexandre Vauthier, которая заставила ее заметно понервничать. Хотя звезда подиума и старалась не показывать волнение, но наряд то и дело предательски открывал самые пикантные места.

Кэти Перри

Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: Globallook

Перещеголять Кэти Перри в эпатажности сценических нарядов может разве что Леди Гага. Певица уже наряжалась бургером и всеми видами грибов, а в 2019-м перевоплотилась в гигантскую хрустальную люстру. Мини-платье Moschino опоясывали подсвечники в натуральную величину — точно такие же венчали и головной убор.

Ранее мы обсуждали самые эпичные конфузы знаменитостей, в которые они попадали из-за высоких каблуков. Так, Сальму Хайек спасал от падения Антонио Бандерас, а Милен Фармер растянулась на лестнице Елисейского дворца. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / GettyImages / Dpa

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