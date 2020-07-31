На яхту — яркая туника, на вечер — шелковое мини-платье: стильные образы Эшли Грэм, которые легко повторить
Фото: Instagram @ashleygraham
На яхту — бикини + яркая туника
Фото: Instagram @ashleygraham
Во время отдыха на белоснежной яхте в Амальфи Эшли Грэм сменила сразу несколько эффектных образов. В ее багаже оказались ретро-купальники и мини-бикини, неоновые туники и платья с «хищными» принтами. Запоминаем способ, как стильно завязать парео, и обыгрываем флуоресцентными оттенками лаконичные раздельные купальники!
Фото: Архивы пресс-служб
На яхтенную прогулку, пляжную вечеринку и не только предлагаем захватить с собой легкую тунику длины миди или макси в насыщенных солнечных тонах. Свободный силуэт плюс воздушные ткани создадут не только комфортный look, но и будут идеально смотреться на фото в Instagram в паре с черным бикини. Защищаться от палящих лучей беремся при помощи стильных очков и высокого SPF, а блистать — с броской бижутерией.
На вечеринку — яркое мини-платье
Фото: Globallook
На вечеринке, организованной одним из крупных британских онлайн-ритейлеров в 2019 году, Грэм блеснула в ультракоротком шелковом платье цвета апельсинового фрэша с принтом в виде цепей. Длина оставила мало места для фантазии, зато на головокружительных шпильках ноги модели смотрелись безупречно.
Фото: Архивы пресс-служб
Босоножки на тонких ремешках цвета металлик — модная константа базового вечернего гардероба, которая вписывается в образе не хуже их коллег в черном и бежевом цветах. Проверяем стильную теорию на практике, миксуя такую пару с мини-платьем оптимистичного цитрусового цвета. Дело остается за малым — акцентными украшениями во главе с многоярусным колье, серьгами-кольцами и главным героем сезона — анклетом (браслетом на щиколотку — прим. ред.).
На прогулку — клеши сочного оттенка + микротоп
Фото: Instagram @ashleygraham
Клеши салатного цвета при верно выбранной тактике превратились в самую выигрышную деталь, которую Эшли предлагает миксовать с крошечным топом-бандо. А чтобы ноги выглядели бесконечно длинными — добавляем завышенную линию талии и хотя бы минимальный каблук. Модель еще раз доказала, что сочные оттенки отлично дополняют аппетитные формы.
Фото: Архивы пресс-служб
Предлагаем повторить успех аутфита с любыми яркими брюками: от травянисто-зеленых до пламенно-красных. Универсальный образ для прогулок, свиданий и летних вечеринок — безупречно скроенные палаццо высокой посадки плюс облегающий топ базового белого цвета. Выбор обуви — по ситуации: мюли на невысокой танкетке, слингбэки на kitten heel или суперудобные кеды.
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Фото: Instagram @ashleygraham, архивы пресс-служб
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