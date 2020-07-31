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На яхту — яркая туника, на вечер — шелковое мини-платье: стильные образы Эшли Грэм, которые легко повторить

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Эшли Грэм

Фото: Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм, пожалуй, одна из самых открытых знаменитостей, которая стремится разрывать общепринятые шаблоны и выходить за рамки. В январе 2020 года 32-летняя модель plus size родила первенца, сына Исаака. Примерив новую роль, Грэм без стеснения демонстрировала «неприбранные» фото, волосы и растяжки на теле в бикини, процесс кормления ребенка — все то, что большинство предпочитает оставлять за кадром или под слоями ретуши. Смелость и максимум естественности — то, за что мир любит Эшли. А кроме того — яркий стиль, несколько уроков которого мы попробуем усвоить!

На яхту — бикини + яркая туника

Фото: Instagram @ashleygraham

Во время отдыха на белоснежной яхте в Амальфи Эшли Грэм сменила сразу несколько эффектных образов. В ее багаже оказались ретро-купальники и мини-бикини, неоновые туники и платья с «хищными» принтами. Запоминаем способ, как стильно завязать парео, и обыгрываем флуоресцентными оттенками лаконичные раздельные купальники!

  1. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 3 950 руб. 2. Очки Gloria Jeans, 249 руб. 3. Бра Hunkemöller, 2 499 руб. 4. Плавки Hunkemöller, 1 499 руб. 5. Платье H&M+, 1 899 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

На яхтенную прогулку, пляжную вечеринку и не только предлагаем захватить с собой легкую тунику длины миди или макси в насыщенных солнечных тонах. Свободный силуэт плюс воздушные ткани создадут не только комфортный look, но и будут идеально смотреться на фото в Instagram в паре с черным бикини. Защищаться от палящих лучей беремся при помощи стильных очков и высокого SPF, а блистать — с броской бижутерией.

На вечеринку — яркое мини-платье

Фото: Globallook

На вечеринке, организованной одним из крупных британских онлайн-ритейлеров в 2019 году, Грэм блеснула в ультракоротком шелковом платье цвета апельсинового фрэша с принтом в виде цепей. Длина оставила мало места для фантазии, зато на головокружительных шпильках ноги модели смотрелись безупречно.

  1. Платье Vicolo (yoox.com), 3 050 руб. 2. Колье Lisa Smith (poisondrop.ru), 8 700 руб. 3. Серьги Gogo Philip, 1 650 руб. 4. Туфли Trussardi Jeans, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Босоножки на тонких ремешках цвета металлик — модная константа базового вечернего гардероба, которая вписывается в образе не хуже их коллег в черном и бежевом цветах. Проверяем стильную теорию на практике, миксуя такую пару с мини-платьем оптимистичного цитрусового цвета. Дело остается за малым — акцентными украшениями во главе с многоярусным колье, серьгами-кольцами и главным героем сезона — анклетом (браслетом на щиколотку — прим. ред.).

На прогулку — клеши сочного оттенка + микротоп

Фото: Instagram @ashleygraham

Клеши салатного цвета при верно выбранной тактике превратились в самую выигрышную деталь, которую Эшли предлагает миксовать с крошечным топом-бандо. А чтобы ноги выглядели бесконечно длинными — добавляем завышенную линию талии и хотя бы минимальный каблук. Модель еще раз доказала, что сочные оттенки отлично дополняют аппетитные формы.

  1. Топ Marciano Guess, цена по запросу. 2. Серьги Ekonika, цена по запросу. 3. Брюки Mango, 2 499 руб. 4. Сумка Tom Tailor, 3 599 руб. 5. Мюли Vagabond, 6 700 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Предлагаем повторить успех аутфита с любыми яркими брюками: от травянисто-зеленых до пламенно-красных. Универсальный образ для прогулок, свиданий и летних вечеринок — безупречно скроенные палаццо высокой посадки плюс облегающий топ базового белого цвета. Выбор обуви — по ситуации: мюли на невысокой танкетке, слингбэки на kitten heel или суперудобные кеды.

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Фото: Instagram @ashleygraham, архивы пресс-служб

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