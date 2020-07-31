На яхту — яркая туника, на вечер — шелковое мини-платье: стильные образы Эшли Грэм, которые легко повторить

Предлагаем повторить успех аутфита с любыми яркими брюками: от травянисто-зеленых до пламенно-красных. Универсальный образ для прогулок, свиданий и летних вечеринок — безупречно скроенные палаццо высокой посадки плюс облегающий топ базового белого цвета. Выбор обуви — по ситуации: мюли на невысокой танкетке, слингбэки на kitten heel или суперудобные кеды.

Ранее мы разбирали модные лайфхаки Рианны, которые стоит взять на заметку. Как повторить сразу три образа звезды — читайте на Passion.ru.