passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Джинсы с базовой водолазкой, джемпер с твидовой юбкой и не только: 3 расслабленных образа для холодной зимы

Холода – не повод кутаться безразмерные вещи и темные оттенки. Но oversize и О-силуэты никто не отменял! Мини-юбки отлично уживаются в одних комплектах с объемными свитерами, а вокруг белого цвета выстраиваются самые стильные зимние образы. Максимальный комфорт и элегантность в одном флаконе – противоположности, которые притягиваются в новой подборке Passion.ru.

Темные джинсы + базовая водолазка

  1. Ботинки Elisabetta Franchi, 59 787 руб. 2. Джинсы Tom Tailor, 4 999 руб. 3. Куртка Longchamp, цена по запросу. 4. Водолазка Calvin Klein, 8 000 руб. 5. Рюкзак Michael Kors, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Главная установка в игре с модными правилами зимой – не усложнять. Поэтому грамотно составленный базовый гардероб снова дает вам все козыри. Лаконичная водолазка молочно-белого цвета плюс черные джинсы высокой посадки сыграют отличную партию с ботинками в духе милитари и курткой с акцентным принтом. Добавляйте цвет смело – при помощи теплых аксессуаров, удобной сумки или рюкзака.

Яркий джемпер + твидовая юбка

  1. Сапоги 8 by Yoox, 19 930 руб. 2. Свитер Tom Tailor, 5 999 руб. 3. Пальто H&M, 14 999 руб. 4. Сумка Guess, 10 990 руб. 5. Юбка Mango, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мини-юбки из фактурного твида бьют все рекорды популярности. Неудивительно, ведь они демонстрируют абсолютную совместимость практически с любыми деталями: от классических жакетов и строгих блузок до объемных джемперов и свитеров крупной вязки. Дополняем аутфит плотными черными колготками, надеваем высокие сапоги без каблука и вооружаемся вместительным шоппером.

Дубленка-косуха + джемпер

  1. Ботинки Santoni, 60 700 руб. 2. Дубленка Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Свитер Calvin Klein, 13 000 руб. 4. Джинсы Tom Tailor, 4 999 руб. 5. Рюкзак My Choice, 16 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если дутые куртки наскучили, но не хочется жертвовать теплом – на помощь приходит стильные дубленки-косухи. В фокусе – модели абсолютно любых расцветок: темных и светлых, с принтами и логоманией. Яркая дубленка может стать отличным акцентом любого монолука. Тому пример – монохромный белый look, которые дает второй шанс летним белым джинсам и аксессуарам.

Ранее мы рассказывали о самых стильных и практичных образов с объемными пуховиками. Как носить дутые вещи и при этом выглядеть женственно – читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!