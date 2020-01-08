Джинсы с базовой водолазкой, джемпер с твидовой юбкой и не только: 3 расслабленных образа для холодной зимы
Темные джинсы + базовая водолазка
Фото: Архивы пресс-служб
Главная установка в игре с модными правилами зимой – не усложнять. Поэтому грамотно составленный базовый гардероб снова дает вам все козыри. Лаконичная водолазка молочно-белого цвета плюс черные джинсы высокой посадки сыграют отличную партию с ботинками в духе милитари и курткой с акцентным принтом. Добавляйте цвет смело – при помощи теплых аксессуаров, удобной сумки или рюкзака.
Яркий джемпер + твидовая юбка
Фото: Архивы пресс-служб
Мини-юбки из фактурного твида бьют все рекорды популярности. Неудивительно, ведь они демонстрируют абсолютную совместимость практически с любыми деталями: от классических жакетов и строгих блузок до объемных джемперов и свитеров крупной вязки. Дополняем аутфит плотными черными колготками, надеваем высокие сапоги без каблука и вооружаемся вместительным шоппером.
Дубленка-косуха + джемпер
Фото: Архивы пресс-служб
Если дутые куртки наскучили, но не хочется жертвовать теплом – на помощь приходит стильные дубленки-косухи. В фокусе – модели абсолютно любых расцветок: темных и светлых, с принтами и логоманией. Яркая дубленка может стать отличным акцентом любого монолука. Тому пример – монохромный белый look, которые дает второй шанс летним белым джинсам и аксессуарам.
Ранее мы рассказывали о самых стильных и практичных образов с объемными пуховиками. Как носить дутые вещи и при этом выглядеть женственно – читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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