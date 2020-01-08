Джинсы с базовой водолазкой, джемпер с твидовой юбкой и не только: 3 расслабленных образа для холодной зимы

Если дутые куртки наскучили, но не хочется жертвовать теплом – на помощь приходит стильные дубленки-косухи. В фокусе – модели абсолютно любых расцветок: темных и светлых, с принтами и логоманией. Яркая дубленка может стать отличным акцентом любого монолука. Тому пример – монохромный белый look, которые дает второй шанс летним белым джинсам и аксессуарам.

Ранее мы рассказывали о самых стильных и практичных образов с объемными пуховиками. Как носить дутые вещи и при этом выглядеть женственно – читайте на Passion.ru.