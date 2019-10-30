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Для офиса — элегантный тоут, на вечеринку — роскошный кисет: как выбрать идеальную сумку согласно этикету

Современная мода стирает границы и условности, но некоторые правила этикета все продолжают доказывать свою жизнеспособность. В нашем арсенале оказалось сразу несколько моделей сумок: вместительные шопперы, миниатюрные пошеты, элегантные тоуты и вернувшиеся из прошлых веков кисеты. О выборе сумки на все случае жизни и правилах ношения главного женского аксессуара рассказывает Passion.ru.

Сумочный этикет

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Liu Jo, 10 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Дамская сумка – отдельный мир, в наполнении которого легко заблудиться. Но это не повод показывать его содержимое окружающим, даже если ключи от машины запропастились где-то на дне шоппера, а помада затерялась в одном из многочисленных внутренних карманов. Правила этикета не рекомендуют выкладывать все свои вещи на людях, а также держать сумку открытой. Находясь в ресторане или в кинозале не нужно «обнимать» сумку, прижимать к себе или держать на коленках. Большую сумку можно смело ставить на пол, сумку среднего размера – повесить на спинку стула (если позволяет длина плечевого ремня), а маленький клатч – положить на стол (если вы в ресторане или кафе).

Обязательно выбирайте сумку в соответствии с мероприятием. Модели для похода в театр цитируют традиции прошлых веков, когда сумки вмещали лишь бинокль. Как правило, это маленькие пошеты на цепочке или кисеты из бархата. Для романтического ужина подойдут небольшие кросс-боди или лаконичные клатчи без декоративных излишеств. Днем смело вооружайтесь вместительным рюкзаком, шоппером или тоутом среднего размера.

Сумки для офиса

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Alla Pugachova, 17 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Первое правило для офиса – не ставить сумку на стол, тем более в открытом виде. Приняв установку этикета, выбираем оптимальный вариант для любого делового образа – например, лаконичный сэтчел или тоут. Главный секрет – в минималистичном декоре и базовых цветах – черном, темно-коричневом, приглушенном изумрудном и бордовом.

Сумки для вечеринки

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Rosantica, 55 265 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Шумная вечеринка требует не только максимальной яркости, но и удобства. Особенно тогда, когда сумка является продолжением образа или ее негде оставить. Для этого вооружаемся самыми стильными моделями: маленькими, но вместительными кисетами, расшитыми кристаллами, миниатюрными кросс-боди цвета металлик и всевозможными клатчами с актуальными анималистичными принтами.

Универсальные модели на каждый день

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Trussardi, 29 250 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Повседневный стиль должен соответствовать вашим представлениям о комфорте, но все же вооружаться вечерним клатчем для похода в магазин – неуместно. Обязательно включите в базовый набор вместительный шоппер из мягкой кожи с удобными ручками и несколькими отделениями внутри и лаконичную кросс-боди небольшого размера.

Ранее мы рассказывали о самых актуальных сумках осень-зима 2019 – об этом читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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