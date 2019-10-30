Для офиса — элегантный тоут, на вечеринку — роскошный кисет: как выбрать идеальную сумку согласно этикету

Дамская сумка – отдельный мир, в наполнении которого легко заблудиться. Но это не повод показывать его содержимое окружающим, даже если ключи от машины запропастились где-то на дне шоппера, а помада затерялась в одном из многочисленных внутренних карманов. Правила этикета не рекомендуют выкладывать все свои вещи на людях, а также держать сумку открытой. Находясь в ресторане или в кинозале не нужно «обнимать» сумку, прижимать к себе или держать на коленках. Большую сумку можно смело ставить на пол, сумку среднего размера – повесить на спинку стула (если позволяет длина плечевого ремня), а маленький клатч – положить на стол (если вы в ресторане или кафе).