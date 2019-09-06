passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Миниатюрные пошеты, эффектные боксы, объемные «подушки» и другие актуальные модели сумок осеннего сезона

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 29

Balmain

Фото: Vogue.com

Сумка – ваша верная спутница и главный аксессуар осени. Дизайнеры предпочли оставить классические формы и базовые расцветки, делая ставки на необычный дизайн, насыщенные оттенки и броский декор. Какие модели будут хранить все ваши секреты в этом сезоне? Проводим подробное расследование!

Поясные сумки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Fendi

Фото: Vogue.com

Кажется, этот тренд вот-вот простится с нами, но нет! Триумфальное возвращение миниатюрных поясных сумок состоялось в осенних коллекциях, и они решительно собрались возглавить ваш список модных покупок. В числе фаворитов – модели из гладкой кожи базовых цветов и фактурные ткани, в частности, благородный бархат.

Сумки-пошеты

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Christian Dior

Фото: Vogue.com

Пошет (от французского pochette – «кошелек») – миниатюрная сумка прямоугольной формы с клапаном, популярность которой в прошлом столетии принес Кристиан Диор. Долгое время относилась к вечернему гардеробу, являясь близкой родственницей клатча, но благодаря длинному плечевому ремню сумка стала неплохо справляться с ежедневными задачами. Отличная партия для любительниц выйти налегке – маленький аксессуар с легкостью вместит губную помаду, ключи и телефон.

Нестандартные формы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Bottega Veneta

Фото: Vogue.com

Тренды этого сезона точно не дадут заскучать: наравне с классическими моделями популярность приобретают необычные формы. Если вы задумались о приобретении трендовой новинки, то можете смело выбирать единственную среди неправильных геометрических форм, декоративных воланов и смелых фактур.

Микросумки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Фото: Vogue.com

Дизайнеры отнимают у сумок их главные функции, придавая им исключительно декоративное значение. Поэтому среди главных моделей сезона появились микросумки на длинных массивных плечевых ремнях, в которые едва ли поместится пара банковских карт и пудреница. Носим в любых вариациях: в руке, через плечо и даже на шее.

Сумки-кисеты

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Altuzarra

Фото: Vogue.com

Кисет представляет собой сумку-мешочек с короткой или длинной ручкой и стягивающим шнурком. История этой модели продолжается уже не первое столетие, и когда-то она была главной хранительницей тайных любовных посланий знатных дам. В этом сезоне кисеты снова заняли свое почетное место в наших руках, вобрав актуальные тенденции осени – массивные цепи, металлическую фурнитуру, бахрому и грубые кожаные детали.

Все и сразу

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Off-White

Фото: Vogue.com

Эта идея придется по вкусу, всем, кто предпочитает все свое носить с собой. Элегантная миниатюрная сумка или вместительный шоппер – ежедневную дилемму дизайнеры решили одним простым приемом. Не знаете что выбрать? Берите все сразу, даже если сумки отличаются по цвету и фактуре!

Сумка-подушка

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Maison Margiela

Фото: Vogue.com

Самые модные сумки настолько объемны, что действительно напоминают подушки. И декор у них соответствующий, выполненный в мебельной технике капитоне – украшение с использованием пуговиц в тон. Хотите вариант поскромнее? «Дутые» шопперы – отличная альтернатива!

Шипы и заклепки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Balmain

Фото: Vogue.com

Готика и элементы рок-эстетики правят бал в этом сезоне, поэтому мы смело добавляем их в список желаний. Дизайнеры концентрируют наше внимание на сумках-боксах с грубыми плечевыми ремнями, украшенными заклепками, а также на миниатюрных полукруглых моделях из гладкой кожи.

Длинный ворс и мех

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Chloé

Фото: Vogue.com

Этой осенью идем по следам снежного человека: сумки-йети – одно из самых смелых заявлений сезона. Акцент ставим на искусственном мехе с длинным ворсом самых нестандартных оттенков: от насыщенного морковного до ультрафиолета.

Бочонок

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Stella McCartney

Фото: Vogue.com

Бочонок из кожи – абсолютный мастхэв и, пожалуй, самый функциональный вариант среди маленьких сумок. Эти модели готовы составить конкуренцию любому вечернему аксессуару по части вместительности и актуальности. А главное – способны составить компанию любому образу: от коктейльного, с шелковым платьем, до повседневного, на основе рваных бойфрендов и тренча.

Цвет

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Off-White

Фото: Vogue.com

Локальные цвета торжествуют во всем: от одежды до аксессуаров. Многообещающий тренд сезона пестрит самыми разнообразными оттенками. Здесь и клубнично-розовый, и цвет свежескошенной травы, и насыщенная фуксия – чистый цвет, четкие формы, фактурные материалы и ничего лишнего.

В этом сезоне советуем обзавестись не только безупречными базовыми моделями, но и разбавить привычный набор аксессуаров нестандартными решениями. Вдохновляйтесь нашей подборкой и экспериментируйте!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!