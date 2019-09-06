Миниатюрные пошеты, эффектные боксы, объемные «подушки» и другие актуальные модели сумок осеннего сезона

Поясные сумки
Фото: Vogue.com
Кажется, этот тренд вот-вот простится с нами, но нет! Триумфальное возвращение миниатюрных поясных сумок состоялось в осенних коллекциях, и они решительно собрались возглавить ваш список модных покупок. В числе фаворитов – модели из гладкой кожи базовых цветов и фактурные ткани, в частности, благородный бархат.
Сумки-пошеты
Фото: Vogue.com
Пошет (от французского pochette – «кошелек») – миниатюрная сумка прямоугольной формы с клапаном, популярность которой в прошлом столетии принес Кристиан Диор. Долгое время относилась к вечернему гардеробу, являясь близкой родственницей клатча, но благодаря длинному плечевому ремню сумка стала неплохо справляться с ежедневными задачами. Отличная партия для любительниц выйти налегке – маленький аксессуар с легкостью вместит губную помаду, ключи и телефон.
Нестандартные формы
Фото: Vogue.com
Тренды этого сезона точно не дадут заскучать: наравне с классическими моделями популярность приобретают необычные формы. Если вы задумались о приобретении трендовой новинки, то можете смело выбирать единственную среди неправильных геометрических форм, декоративных воланов и смелых фактур.
Микросумки
Фото: Vogue.com
Дизайнеры отнимают у сумок их главные функции, придавая им исключительно декоративное значение. Поэтому среди главных моделей сезона появились микросумки на длинных массивных плечевых ремнях, в которые едва ли поместится пара банковских карт и пудреница. Носим в любых вариациях: в руке, через плечо и даже на шее.
Сумки-кисеты
Фото: Vogue.com
Кисет представляет собой сумку-мешочек с короткой или длинной ручкой и стягивающим шнурком. История этой модели продолжается уже не первое столетие, и когда-то она была главной хранительницей тайных любовных посланий знатных дам. В этом сезоне кисеты снова заняли свое почетное место в наших руках, вобрав актуальные тенденции осени – массивные цепи, металлическую фурнитуру, бахрому и грубые кожаные детали.
Все и сразу
Фото: Vogue.com
Эта идея придется по вкусу, всем, кто предпочитает все свое носить с собой. Элегантная миниатюрная сумка или вместительный шоппер – ежедневную дилемму дизайнеры решили одним простым приемом. Не знаете что выбрать? Берите все сразу, даже если сумки отличаются по цвету и фактуре!
Сумка-подушка
Фото: Vogue.com
Самые модные сумки настолько объемны, что действительно напоминают подушки. И декор у них соответствующий, выполненный в мебельной технике капитоне – украшение с использованием пуговиц в тон. Хотите вариант поскромнее? «Дутые» шопперы – отличная альтернатива!
Шипы и заклепки
Фото: Vogue.com
Готика и элементы рок-эстетики правят бал в этом сезоне, поэтому мы смело добавляем их в список желаний. Дизайнеры концентрируют наше внимание на сумках-боксах с грубыми плечевыми ремнями, украшенными заклепками, а также на миниатюрных полукруглых моделях из гладкой кожи.
Длинный ворс и мех
Фото: Vogue.com
Этой осенью идем по следам снежного человека: сумки-йети – одно из самых смелых заявлений сезона. Акцент ставим на искусственном мехе с длинным ворсом самых нестандартных оттенков: от насыщенного морковного до ультрафиолета.
Бочонок
Фото: Vogue.com
Бочонок из кожи – абсолютный мастхэв и, пожалуй, самый функциональный вариант среди маленьких сумок. Эти модели готовы составить конкуренцию любому вечернему аксессуару по части вместительности и актуальности. А главное – способны составить компанию любому образу: от коктейльного, с шелковым платьем, до повседневного, на основе рваных бойфрендов и тренча.
Цвет
Фото: Vogue.com
Локальные цвета торжествуют во всем: от одежды до аксессуаров. Многообещающий тренд сезона пестрит самыми разнообразными оттенками. Здесь и клубнично-розовый, и цвет свежескошенной травы, и насыщенная фуксия – чистый цвет, четкие формы, фактурные материалы и ничего лишнего.
В этом сезоне советуем обзавестись не только безупречными базовыми моделями, но и разбавить привычный набор аксессуаров нестандартными решениями. Вдохновляйтесь нашей подборкой и экспериментируйте!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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