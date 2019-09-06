Миниатюрные пошеты, эффектные боксы, объемные «подушки» и другие актуальные модели сумок осеннего сезона

Кисет представляет собой сумку-мешочек с короткой или длинной ручкой и стягивающим шнурком. История этой модели продолжается уже не первое столетие, и когда-то она была главной хранительницей тайных любовных посланий знатных дам. В этом сезоне кисеты снова заняли свое почетное место в наших руках, вобрав актуальные тенденции осени – массивные цепи, металлическую фурнитуру, бахрому и грубые кожаные детали.

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