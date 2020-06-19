На вечеринку — эффектный костюм, на пляж — бикини и юбка миди: образы Саши Савельевой, которые легко повторить
Фото: Instagram @sasha_savelieva
На вечеринку — брючный костюм
Фото: Instagram @sasha_savelieva
Брючные костюмы всевозможных фасонов и расцветок — мастхэв номер один в гардеробе певицы. В них Саша Савельева выходит на публичные мероприятия и не забывает делиться аутфитами в своем Instagram. Лучшая пара — свободный костюм цвета сочной зелени, в основе которого — двубортный блейзер с грубым поясом на талии и широкие прямые брюки.
Фото: Архивы пресс-служб
В планах на ближайшие вечеринки и свидания — образ, выстроенный вокруг эффектной брючной двойки. Look Савельевой дополняют ботинки с акцентным «хищным» принтом, но мы рекомендуем идти навстречу жаркому летнему солнцу в остромодных мюлях на миниатюрном каблуке. Не забываем подчеркнуть талию контрастным поясом, а линию шеи и декольте — крупными серьгами-шандельерами в родственной с аутфитом гамме.
На прогулку — нежное платье
Фото: Instagram @sasha_savelieva
Силуэтное платье в нежном оттенке розовой пудры Саша Савельева предлагает замиксовать с ботильонами-носками. Играя с этой деталью, певица фокусируется на длине мини и асимметрии, тем самым не позволяя высоте голенища визуально укоротить ноги. Главную роль и все внимание в образе звезды забрала гипертрофированная моносерьга цвета фуксии с крупным цветком и кистью из нитей.
Фото: Архивы пресс-служб
Проверено: легкое приталенное платье на запах и закрытые кожаные мюли с фигурным каблуком и открытым носком создадут гармоничный тандем. Добавляем эффектную моноклипсу, ниспадающую на плечо, миниатюрную сумку кросс-боди, поддерживающую общую палитру образа, и стильные очки cat-eye — форму, которую Савельева сделала своей визитной карточкой.
На пляж — бикини + юбка-миди
Фото: Instagram @sasha_savelieva
Для пляжного волейбола и вечеринок — микс «цветочного» бикини с лаконичной свободной юбкой-миди цвета хаки. Расслабленный образ для отпуска дополняют неотъемлемые мастхэвы лета — плетеная шляпа и солнцезащитные очки. А вместе с тем — рельефный пресс молодой мамы, которым действительно стоит похвастаться в ленте Instagram.
Фото: Архивы пресс-служб
Режим самоизоляции перенес открытие пляжного сезона, но мы не унываем. Независимо от того, где встретить настоящее лето — на даче или у бассейна — рекомендуем вооружиться стильными пляжными аутфитами уже сейчас. Биники с актуальным флористическим принтом абсолютно точно совместим с легкой юбкой-миди на резинке. Дело остается за малым — изящной плетеной шляпой и эффектными солнцезащитными очками.
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Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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