На вечеринку — эффектный костюм, на пляж — бикини и юбка миди: образы Саши Савельевой, которые легко повторить

Режим самоизоляции перенес открытие пляжного сезона, но мы не унываем. Независимо от того, где встретить настоящее лето — на даче или у бассейна — рекомендуем вооружиться стильными пляжными аутфитами уже сейчас. Биники с актуальным флористическим принтом абсолютно точно совместим с легкой юбкой-миди на резинке. Дело остается за малым — изящной плетеной шляпой и эффектными солнцезащитными очками.

Ранее мы рассказывали о модных приемах, которыми пользуется Ким Кардашьян. О трех стильных образах звезды, которые можно смело применять как на деловых обедах, так и на шумных вечеринках — на Passion.ru.