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На вечеринку — эффектный костюм, на пляж — бикини и юбка миди: образы Саши Савельевой, которые легко повторить

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Саша Савельева

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Саша Савельева может похвастаться стопроцентными попаданиями в главные сезонные тренды. Для вечеринок и светских выходов экс-солистка «Фабрики» выбирает костюмы-oversize и «плечистые» блейзеры по типу мужских, на отдыхе — летящие платья и одежду свободных силуэтов. В 2019 году звезда родила первенца от актера Кирилла Сафонова, и уже смело демонстрирует стройную подтянутую фигуру. Мы собрали сразу три стильных образа Савельевой, которые легко повторить — обязательно для запоминания!

На вечеринку — брючный костюм

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Брючные костюмы всевозможных фасонов и расцветок — мастхэв номер один в гардеробе певицы. В них Саша Савельева выходит на публичные мероприятия и не забывает делиться аутфитами в своем Instagram. Лучшая пара — свободный костюм цвета сочной зелени, в основе которого — двубортный блейзер с грубым поясом на талии и широкие прямые брюки.

  1. Блейзер Mango, 7 499 руб. 2. Серьги Liya (poisondrop.ru), 14 700 руб. 3. Пояс Alla Pugachova, 2 117 руб. 4. Брюки Mango, 3 299 руб. 5. Мюли Ekonika, 8 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В планах на ближайшие вечеринки и свидания — образ, выстроенный вокруг эффектной брючной двойки. Look Савельевой дополняют ботинки с акцентным «хищным» принтом, но мы рекомендуем идти навстречу жаркому летнему солнцу в остромодных мюлях на миниатюрном каблуке. Не забываем подчеркнуть талию контрастным поясом, а линию шеи и декольте — крупными серьгами-шандельерами в родственной с аутфитом гамме.

На прогулку — нежное платье

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Силуэтное платье в нежном оттенке розовой пудры Саша Савельева предлагает замиксовать с ботильонами-носками. Играя с этой деталью, певица фокусируется на длине мини и асимметрии, тем самым не позволяя высоте голенища визуально укоротить ноги. Главную роль и все внимание в образе звезды забрала гипертрофированная моносерьга цвета фуксии с крупным цветком и кистью из нитей.

  1. Мюли Longchamp, 32 200 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Платье H&M, 2 299 руб. 4. Моноклипса Lesyanebo, 19 500 руб. 5. Сумка Furla, 26 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Проверено: легкое приталенное платье на запах и закрытые кожаные мюли с фигурным каблуком и открытым носком создадут гармоничный тандем. Добавляем эффектную моноклипсу, ниспадающую на плечо, миниатюрную сумку кросс-боди, поддерживающую общую палитру образа, и стильные очки cat-eye — форму, которую Савельева сделала своей визитной карточкой.

На пляж — бикини + юбка-миди

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Для пляжного волейбола и вечеринок — микс «цветочного» бикини с лаконичной свободной юбкой-миди цвета хаки. Расслабленный образ для отпуска дополняют неотъемлемые мастхэвы лета — плетеная шляпа и солнцезащитные очки. А вместе с тем — рельефный пресс молодой мамы, которым действительно стоит похвастаться в ленте Instagram.

  1. Купальник Ganni (yoox.com), 7 250 руб. 2. Очки Adidas, 8 499 руб. 3. Юбка H&M, 1 599 руб. 4. Шляпа Ekonika, 2 967 руб. 5. Сумка 8 by Yoox, 7 430 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Режим самоизоляции перенес открытие пляжного сезона, но мы не унываем. Независимо от того, где встретить настоящее лето — на даче или у бассейна — рекомендуем вооружиться стильными пляжными аутфитами уже сейчас. Биники с актуальным флористическим принтом абсолютно точно совместим с легкой юбкой-миди на резинке. Дело остается за малым — изящной плетеной шляпой и эффектными солнцезащитными очками.

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Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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