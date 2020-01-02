passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

На вечеринку — блестящее мини, на шопинг — блейзер и кроссовки: 3 образа Хайди Клум, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 16

Фото: Globallook

Образы Хайди Клум порой сложны для повторения, но никак не для запоминания: 46-летняя супермодель активно применяет в них неон, максимум пайеток и самых затейливых принтов. Одно можем сказать точно: с такой безупречной фигурой звезда может носить что угодно, вызывая восхищение не только у молодого мужа, но и у поклонников. Passion.ru подготовил сразу несколько лайфхаков Клум – обязательно к изучению!

На вечеринку — блестящее мини + классические лодочки

Фото: Globallook

Маленькое черное платье модель обыграла на свой лад, смело добавив к мерцающему россыпью пайеток наряду блестящий клатч-минодьер. Черные колготки очертили силуэт роскошных ног Хайди, а лодочки на высоких шпильках сделали их бесконечно длинными.

  1. Туфли Alla Pugachova, 11 990 руб. 2. Клатч Alla Pugachova, 3 990 руб. 3. Платье Mango, цена по запросу. 4. Серьги Elisabetta Franchi, 13 650 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

По части стиля Клум плохого точно не посоветует, особенно в преддверии вечеринок! Примерить платье с пайетками – обязательно, а надеть его на самую громкую ночь наступающего года – неоспоримая установка. Добавляем в комплект классические лодочки, без стеснения вооружаемся блестящим клатчем и не скупимся на акцентную бижутерию самых разнообразных форм.

На шопинг — свободный блейзер + кроссовки

Фото: Globallook

Расслабленный образ на каждый день стал результатом союза свободного блейзера и комбинезона с широкими брюками. Головокружительные шпильки Хайди сменили удобные кроссовки, а клатч – вместительный шоппер.

  1. Кроссовки Nike (street-beat.ru), 8 190 руб. 2. Брюки Liu Jo, цена по запросу. 3. Водолазка Calvin Klein, цена по запросу. 4. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 5. Пиджак H&M, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Контраст черного и белого – тактика, которая работает без сбоев. Двубортный блейзер до середины бедра в комбинации с брюками-клеш и базовой водолазкой дает безоговорочный выигрыш. А в вариации с массивными кроссовками – максимально комфортный образ для повседневных задач.

На прогулку — блузка с цветочным принтом + «хищные» детали

Фото: Instagram

Хайди Клум определенно постигла секрет того, как сочетать самые дерзкие принты в одном образе. В качестве референса берем ее аутфит, который объединил английскую клетку, флористические паттерны и анималистические мотивы, и при этом весьма гармонично.

  1. Брюки Guess Jeans, 7 990 руб. 2. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 3. Сумка Lauren Ralph Lauren (yoox.com), 16 700 руб. 4. Сапоги 8 by Yoox, 13 930 руб. 5. Пальто Springfield, 5 999 руб. 6. Блузка H&M, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Как оказалось, самые смелые принты сезона вполне совместимы и даже не требуют базы из консервативных цветов. Они играют отличную партию с прямыми брюками малинового цвета, особенно тогда, когда с ними перекликается принт на блузке. По примеру Хайди добавляем «хищные» ботильоны и сумку, сверху надеваем клетчатый пиджак oversize и отправляемся на самые яркие встречи: от выставки в галерее современного искусства до музыкального концерта.

Не менее ярким и запоминающимся является стиль Дженнифер Лопес. Чему поучиться у звезды, чтобы в 51 год выглядеть на 30, читайте на Passion.ru!

Фото: Globallook, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!