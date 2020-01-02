На вечеринку — блестящее мини, на шопинг — блейзер и кроссовки: 3 образа Хайди Клум, которые легко повторить

Как оказалось, самые смелые принты сезона вполне совместимы и даже не требуют базы из консервативных цветов. Они играют отличную партию с прямыми брюками малинового цвета, особенно тогда, когда с ними перекликается принт на блузке. По примеру Хайди добавляем «хищные» ботильоны и сумку, сверху надеваем клетчатый пиджак oversize и отправляемся на самые яркие встречи: от выставки в галерее современного искусства до музыкального концерта.

Не менее ярким и запоминающимся является стиль Дженнифер Лопес. Чему поучиться у звезды, чтобы в 51 год выглядеть на 30, читайте на Passion.ru!