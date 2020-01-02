На вечеринку — блестящее мини, на шопинг — блейзер и кроссовки: 3 образа Хайди Клум, которые легко повторить
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Фото: Globallook
На вечеринку — блестящее мини + классические лодочки
Фото: Globallook
Маленькое черное платье модель обыграла на свой лад, смело добавив к мерцающему россыпью пайеток наряду блестящий клатч-минодьер. Черные колготки очертили силуэт роскошных ног Хайди, а лодочки на высоких шпильках сделали их бесконечно длинными.
Фото: Архивы пресс-служб
По части стиля Клум плохого точно не посоветует, особенно в преддверии вечеринок! Примерить платье с пайетками – обязательно, а надеть его на самую громкую ночь наступающего года – неоспоримая установка. Добавляем в комплект классические лодочки, без стеснения вооружаемся блестящим клатчем и не скупимся на акцентную бижутерию самых разнообразных форм.
На шопинг — свободный блейзер + кроссовки
Фото: Globallook
Расслабленный образ на каждый день стал результатом союза свободного блейзера и комбинезона с широкими брюками. Головокружительные шпильки Хайди сменили удобные кроссовки, а клатч – вместительный шоппер.
Фото: Архивы пресс-служб
Контраст черного и белого – тактика, которая работает без сбоев. Двубортный блейзер до середины бедра в комбинации с брюками-клеш и базовой водолазкой дает безоговорочный выигрыш. А в вариации с массивными кроссовками – максимально комфортный образ для повседневных задач.
На прогулку — блузка с цветочным принтом + «хищные» детали
Фото: Instagram
Хайди Клум определенно постигла секрет того, как сочетать самые дерзкие принты в одном образе. В качестве референса берем ее аутфит, который объединил английскую клетку, флористические паттерны и анималистические мотивы, и при этом весьма гармонично.
Фото: Архивы пресс-служб
Как оказалось, самые смелые принты сезона вполне совместимы и даже не требуют базы из консервативных цветов. Они играют отличную партию с прямыми брюками малинового цвета, особенно тогда, когда с ними перекликается принт на блузке. По примеру Хайди добавляем «хищные» ботильоны и сумку, сверху надеваем клетчатый пиджак oversize и отправляемся на самые яркие встречи: от выставки в галерее современного искусства до музыкального концерта.
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Фото: Globallook, Instagram
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