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На вечер — дерзкая комбинация, в путешествие — костюм цвета Барби: образы Лободы, которые легко повторить

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Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода смело примеряет новые образы не только в клипах. В повседневной жизни певица экспериментирует со спортшиком, скрывая точеную фигуру под слоями одежды oversize, умело миксует микроскопические топы с костюмами, будто снятыми с чужого плеча. В сценической и светской жизни суперзвезда делает ставку на эпатажный блеск или наоборот — строгий total black в духе классики Sain Laurent. Мы выбрали три образа поп-дивы, которые может повторить каждая — вооружаемся стильными идеями!

На вечер — шелковая комбинация

Фото: Instagram @lobodaofficial

Первая установка стиля Лободы — маленькое черное платье с уверенным декольте и тоникими бретелями. Для вечера на отдыхе певица выбрала эффектную шелковую комбинацию длины миди, добавила к ней туфли-«невидимки». Монохромный черный образ обыгран броскими деталями — стейтмент-украшениями и игрой текстур во главе с глянцевым блеском атласа.

  1. Платье Mango, 2 999 руб. 2. Колье Skye (poisondrop.ru), 4 300 руб. 3. Серьги «Ювелирочка», 4 741 руб. 4. Сумка Topshop, 1 300 руб. 5. Босоножки 8 by Yoox, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

За долгие годы популярности платье-комбинация набрало достаточно аргументов в свою пользу, поэтому смело может претендовать на почетное место в вашем гардеробе. При правильном подходе оно одинаково стильно оформит и коктейльный, и дневном образ. В первом случае добавляем пару лаконичных босоножек на шпильках, миниатюрную сумку на цепочке и несколько ювелирных акцентов. Во втором — меняем каблуки на суперудобные кеды.

Для путешествий — яркий образ в духе спортшик

Фото: Instagram @lobodaofficial

Несмотря на внесенные в график концертов коррективы, Светлана Лобода продолжает активно путешествовать и показывать образы, в которых будет комфортно и в аэропорту, и на борту самолета. Один из новых луков звезда выстроила вокруг цвета Барби, погрузившись в объятия плотного трикотажа и oversize — берем тактику на карандаш!

  1. Кроссовки Reebok, 5 999 руб. 2. Свитшот You Wanna, цена по запросу. 3. Очки Brevno, цена по запросу. 4. Серьги Skye (poisondrop.ru), 2 500 руб. 5. Шорты You Wanna, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Селебрити и первые модницы Instagram в этом сезоне облюбовали трикотажные костюмы с объемными свитшотами и свободными шортами на резинке в самых ярких оттенках. Рекомендуем не упускать тренд из-под прицела и начинать охоту на идеальную спортивную двойку уже сейчас. Модная деталь пригодится как на остаток лета, так и на период межсезонья. По рецепту Лободы миксуем с массивными белыми кроссовками и добавляем очки с контрастной оправой.

На прогулку — брючный костюм + микротоп

Фото: Instagram @lobodaofficial

Певица нашла верное применение остромодным этим летом микротопам и смело носит их под строгие брючные костюмы. Расслабить образ с клешами и «плечистым» блейзером помогли и сандалии, удачно заменившие классическую обувь на каблуке. А вот в деле сражения поклонников наповал успешно справился рельефный пресс, перетянувший все внимание на себя.

  1. Сандалии Ekonika, цена по запросу. 2. Топ Dsquared2 (yoox.com), 4 950 руб. 3. Очки Vogue Eyewear, цена по запросу. 4. Брюки Mango, 2 499 руб. 5. Блейзер Mango, 3 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Превратить офисный образ в эффектный аутфит выходного дня поможет ультрамодный микротоп и пара кожаных слайдов. Безупречно скроенный костюм черного цвета добавляйте в список желаний как можно скорее. Тенденции доказывают, что противоположности притягиваются, и классика демонстрирует отличную совместимость с любыми деталями.

Недавно под прицелом Passion.ru оказался яркий и самобытный стиль Эшли Грэм. Чем запоминаются аутфиты известной плюс-сайз-модели и почему их стоит взять на заметку — читайте здесь.

Фото: Instagram @lobodaofficial, архивы пресс-служб

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