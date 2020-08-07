На вечер — дерзкая комбинация, в путешествие — костюм цвета Барби: образы Лободы, которые легко повторить

Превратить офисный образ в эффектный аутфит выходного дня поможет ультрамодный микротоп и пара кожаных слайдов. Безупречно скроенный костюм черного цвета добавляйте в список желаний как можно скорее. Тенденции доказывают, что противоположности притягиваются, и классика демонстрирует отличную совместимость с любыми деталями.

Недавно под прицелом Passion.ru оказался яркий и самобытный стиль Эшли Грэм. Чем запоминаются аутфиты известной плюс-сайз-модели и почему их стоит взять на заметку — читайте здесь.