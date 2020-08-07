На вечер — дерзкая комбинация, в путешествие — костюм цвета Барби: образы Лободы, которые легко повторить
Фото: Instagram @lobodaofficial
На вечер — шелковая комбинация
Фото: Instagram @lobodaofficial
Первая установка стиля Лободы — маленькое черное платье с уверенным декольте и тоникими бретелями. Для вечера на отдыхе певица выбрала эффектную шелковую комбинацию длины миди, добавила к ней туфли-«невидимки». Монохромный черный образ обыгран броскими деталями — стейтмент-украшениями и игрой текстур во главе с глянцевым блеском атласа.
Фото: Архивы пресс-служб
За долгие годы популярности платье-комбинация набрало достаточно аргументов в свою пользу, поэтому смело может претендовать на почетное место в вашем гардеробе. При правильном подходе оно одинаково стильно оформит и коктейльный, и дневном образ. В первом случае добавляем пару лаконичных босоножек на шпильках, миниатюрную сумку на цепочке и несколько ювелирных акцентов. Во втором — меняем каблуки на суперудобные кеды.
Для путешествий — яркий образ в духе спортшик
Фото: Instagram @lobodaofficial
Несмотря на внесенные в график концертов коррективы, Светлана Лобода продолжает активно путешествовать и показывать образы, в которых будет комфортно и в аэропорту, и на борту самолета. Один из новых луков звезда выстроила вокруг цвета Барби, погрузившись в объятия плотного трикотажа и oversize — берем тактику на карандаш!
Фото: Архивы пресс-служб
Селебрити и первые модницы Instagram в этом сезоне облюбовали трикотажные костюмы с объемными свитшотами и свободными шортами на резинке в самых ярких оттенках. Рекомендуем не упускать тренд из-под прицела и начинать охоту на идеальную спортивную двойку уже сейчас. Модная деталь пригодится как на остаток лета, так и на период межсезонья. По рецепту Лободы миксуем с массивными белыми кроссовками и добавляем очки с контрастной оправой.
На прогулку — брючный костюм + микротоп
Фото: Instagram @lobodaofficial
Певица нашла верное применение остромодным этим летом микротопам и смело носит их под строгие брючные костюмы. Расслабить образ с клешами и «плечистым» блейзером помогли и сандалии, удачно заменившие классическую обувь на каблуке. А вот в деле сражения поклонников наповал успешно справился рельефный пресс, перетянувший все внимание на себя.
Фото: Архивы пресс-служб
Превратить офисный образ в эффектный аутфит выходного дня поможет ультрамодный микротоп и пара кожаных слайдов. Безупречно скроенный костюм черного цвета добавляйте в список желаний как можно скорее. Тенденции доказывают, что противоположности притягиваются, и классика демонстрирует отличную совместимость с любыми деталями.
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Фото: Instagram @lobodaofficial, архивы пресс-служб
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