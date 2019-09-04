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Меган Маркл и Кейт Миддлтон предпочли не носить бриллианты до 18 часов вечера

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Ювелирные коллекции монархов роскошны, однако, далеко не все украшения доступны для королевских особ. Например, у Меган Маркл и Кейт Миддлтон даже есть особый график ношения ювелирных изделий, определяемый протоколом.

Представительницам монарших семей запрещено носить бриллианты до 18 часов вечера, чтобы не выглядеть слишком вычурно. Несмотря на то, что герцогини носят свои помолвочные кольца с увесистыми камнями ежедневно, остальная часть их дневного ювелирного «гардероба» должна оставаться скромной.

Для дневных выходов королевский этикет предполагает ношение лаконичных украшений из драгоценных металлов без камней, а также изделия с жемчугом или сапфирами. Следуя протоколу, Кейт Миддлтон нередко дополняет свои образы бюджетной бижутерией из масс-маркета стоимостью не более 1000 рублей, как сообщает The Sun.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook, Dpa

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