Меган Маркл и Кейт Миддлтон предпочли не носить бриллианты до 18 часов вечера

Для дневных выходов королевский этикет предполагает ношение лаконичных украшений из драгоценных металлов без камней, а также изделия с жемчугом или сапфирами. Следуя протоколу, Кейт Миддлтон нередко дополняет свои образы бюджетной бижутерией из масс-маркета стоимостью не более 1000 рублей, как сообщает The Sun.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook, Dpa

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