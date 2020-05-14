Черный монохром, клеши из 80-х с футболкой и не только: образы певицы Глюкозы, которые легко повторить

Расклешенные джинсы передают теплый «привет» из моды восьмидесятых. Правда, вместо головокружительных платформ требуют максимально лаконичные туфли с острым носком. Дополняем футболкой с надписями и принтами или миксуем с любимым базовым топом.

Ранее мы рассказывали о трех стильных образах Евы Лонгории, которые легко повторить. Применяя на практике дерзкий total black и миксуя деловой стиль со спортшиком, можно одеться как звезда. Подробнее на Passion.ru.