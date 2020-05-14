passion.ru

Черный монохром, клеши из 80-х с футболкой и не только: образы певицы Глюкозы, которые легко повторить

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 18

Наталья Ионова (Глюк'oZa)

Фото: Instagram

Наталья Ионова, известная под творческим псевдонимом Глюк’oZa, смело переходит от элегантности к расслабленным аутфитам с джинсами бойфренда и кроссовками, и наоборот. При этом остается эффектной в любом образе и не упускает возможность похвастаться стройной фигурой. Разбираем стиль певицы на примере трех остромодных образов, которые легко можете повторить и вы!

Трикотажное платье + мюли

Фото: Instagram

Средиземноморский шик в интерпретации Натали весьма удачен. Аутфит, выстроенный вокруг трикотажного платья молочно-белого цвета, гармонично сочетается с текстурами — сумкой-кисетом из крупных жемчужных бусин, босоножек из кожи, акцентного колье.

  1. Сумка Zara, 2 999 руб. 2. Платье H&M, 1 899 руб. 3. Колье Swarowski (poisondrop.ru), 9 490 руб. 4. Босоножки Guess, 9 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для теплой весны и прохладных летних вечеров платье-миди из фактурного трикотажа — всегда верное решение. Берем за основу гамму молочных и кремовых оттенков, которые заняли место фаворитов в палитре сезона. Финальные штрихи — миниатюрная жемчужная сумка и мюли в духе нулевых.

Total Black

Фото: Instagram

В противовес легкому белому образу — дерзкий total black c джинсами безупречной посадки и идеально скроенным блейзером. Наталья доказывает, что отсутствие акцентов в монохроме легко компенсируется миксом текстур в правильных пропорциях.

  1. Мюли Portal, 7 590. 2. Джемпер Guess Jeans, 4 690 руб. 3. Браслет Tous, цена по запросу. 4. Джинсы Topshop (yoox.com), 2 750 руб. 5. Блейзер Mango, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Офисное решение, которое отлично впишется в повседневную рутину — добавить джинсы в деловой формат. Грамотно подобранные скинни подчеркнут фигуру и станут эффектной парой для прямого блейзера свободного силуэта. Комфорт на максимум: завершаем look закрытыми мюлями или кожаными бабушами с характерным острым носком.

Джинсы-клеш + футболка

Фото: Instagram

Классика casual плюс внимание к стройным ногам — отличная формула для будущих летних прогулок со стаканчиком капучино. Джинсы-клеш высокой посадки, снова возглавившие топ трендов весна-лето, визуально вытянут силуэт, а в сочетании с обувью на каблуке добавят пару сантиметров к росту.

  1. Джинсы Guess Jeans, 11 990 руб. 2. Футболка Laroom, цена по запросу. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Туфли Vagabond, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Расклешенные джинсы передают теплый «привет» из моды восьмидесятых. Правда, вместо головокружительных платформ требуют максимально лаконичные туфли с острым носком. Дополняем футболкой с надписями и принтами или миксуем с любимым базовым топом.

Ранее мы рассказывали о трех стильных образах Евы Лонгории, которые легко повторить. Применяя на практике дерзкий total black и миксуя деловой стиль со спортшиком, можно одеться как звезда. Подробнее на Passion.ru.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!