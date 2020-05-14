Черный монохром, клеши из 80-х с футболкой и не только: образы певицы Глюкозы, которые легко повторить
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Трикотажное платье + мюли
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Средиземноморский шик в интерпретации Натали весьма удачен. Аутфит, выстроенный вокруг трикотажного платья молочно-белого цвета, гармонично сочетается с текстурами — сумкой-кисетом из крупных жемчужных бусин, босоножек из кожи, акцентного колье.
Фото: Архивы пресс-служб
Для теплой весны и прохладных летних вечеров платье-миди из фактурного трикотажа — всегда верное решение. Берем за основу гамму молочных и кремовых оттенков, которые заняли место фаворитов в палитре сезона. Финальные штрихи — миниатюрная жемчужная сумка и мюли в духе нулевых.
Total Black
Фото: Instagram
В противовес легкому белому образу — дерзкий total black c джинсами безупречной посадки и идеально скроенным блейзером. Наталья доказывает, что отсутствие акцентов в монохроме легко компенсируется миксом текстур в правильных пропорциях.
Фото: Архивы пресс-служб
Офисное решение, которое отлично впишется в повседневную рутину — добавить джинсы в деловой формат. Грамотно подобранные скинни подчеркнут фигуру и станут эффектной парой для прямого блейзера свободного силуэта. Комфорт на максимум: завершаем look закрытыми мюлями или кожаными бабушами с характерным острым носком.
Джинсы-клеш + футболка
Фото: Instagram
Классика casual плюс внимание к стройным ногам — отличная формула для будущих летних прогулок со стаканчиком капучино. Джинсы-клеш высокой посадки, снова возглавившие топ трендов весна-лето, визуально вытянут силуэт, а в сочетании с обувью на каблуке добавят пару сантиметров к росту.
Фото: Архивы пресс-служб
Расклешенные джинсы передают теплый «привет» из моды восьмидесятых. Правда, вместо головокружительных платформ требуют максимально лаконичные туфли с острым носком. Дополняем футболкой с надписями и принтами или миксуем с любимым базовым топом.
Ранее мы рассказывали о трех стильных образах Евы Лонгории, которые легко повторить. Применяя на практике дерзкий total black и миксуя деловой стиль со спортшиком, можно одеться как звезда. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram
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