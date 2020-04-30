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На прогулку с собакой, для дома и не только: стильные образы Светланы Бондарчук, которые легко повторить

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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram

Миксовать разные цвета в одном образе — настоящая суперспособность Светланы Бондарчук. И этому действительно стоит поучиться в преддверии долгожданных встреч и вечеринок. Мы подсмотрели сразу три стильные идеи в Instagram бизнесвумен — для прогулки с собакой, для дома и особых случаев. Переходим от теории к практике прямо сейчас!

На прогулку с собакой

Фото: Instagram

Даже находясь в режиме самоизоляции, Светлана Бондарчук находит повод выгулять не только питомцев, но и яркие аутфиты. В арсенале звезды — пара джинсов безупречной посадки и базовый джемпер, вокруг которых выстраиваются эффектные, порой эпатажные образы. Среди любимых приемов — эксперименты с цветом и аксессуарами.

  1. Джинсы Guess Jeans, 9 990 руб. 2. Шляпа Eleventy, цена по запросу. 3. Очки Alena Akhmadullina, цена по запросу. 4. Тренч Liu Jo, цена по запроосу. 5. Ботинки Eleventy, 27 000 руб. 6. Футболка «Снежная Королева» х Lina Dembikova, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальный микс для тех, кто превращает каждый выход на сто метров от дома в праздник. По-весеннему легкое сочетание — джинсы-скинни, свободная футболка и классический двубортный тренч длины мидакси. По примеру Бондарчук добавляем пару ботинок в духе вестерн, яркую шляпку и очки с цветными линзами.

На вечеринку

Фото: Instagram

Коктейль из нескольких ярких цветов следует взболтать, но не смешивать. К классическому способу разбавить строгий total black красным Светлана добавляет другие броские детали — палантин василькового цвета и макияж с акцентом на губы.

  1. Пальто Gerard Darel, цена по запросу. 2. Шарф Gerard Darel, цена по запросу. 3. Брюки Liu Jo, цена по запросу. 4. Пиджак Liu Jo, цена по запросу. 5. Туфли Vagabond, 7 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сохраняем лайфхак для будущих вечеринок на случай капризной погоды. Выстраиваем образ вокруг брючной двойки с удлиненным блейзером, а поверх накидываем пламенно-красное пальто. Вооружаемся миниатюрной сумкой винного цвета и не забываем о новом приеме — голубом шарфе.

Для дома

Фото: Instagram

Эффектный и комфортный образ, актуальный для нашей текущей реальности — огненно-красная комбинация в пол и пара жемчужных акцентов. Берем на заметку для вечеринок в Zoom и на случай, если ваш День рождения пришелся на май.

  1. Домашние тапки Zara Home, 2 999 руб. 2. Серьги Serebriciti Jewelry (poisondrop.ru), 8 033 руб. 3. Колье Ringstone (poisondrop.ru), 5200 руб. 4. Платье H&M, 1 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Берем за основу эффектную комбинацию, дополняем парой будуарных домашних тапочек с перьями и комплектом жемчужных украшений. «Выгулять» любимый комплект для ужина с семьей или домашних селфи в Instagram — почему бы и нет.

Ранее мы рассказывали, как повторить самые эффектные образы Сары Джессики Паркер. Как правильно носить босоножки поверх плотных носков и как миксовать сразу несколько принтов в одном аутфите — читайте инструкцию, вдохновленную звездой «Секса в большом городе», на Passion.ru.

Фото: Instagram

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