На прогулку с собакой, для дома и не только: стильные образы Светланы Бондарчук, которые легко повторить

Берем за основу эффектную комбинацию, дополняем парой будуарных домашних тапочек с перьями и комплектом жемчужных украшений. «Выгулять» любимый комплект для ужина с семьей или домашних селфи в Instagram — почему бы и нет.

Ранее мы рассказывали, как повторить самые эффектные образы Сары Джессики Паркер. Как правильно носить босоножки поверх плотных носков и как миксовать сразу несколько принтов в одном аутфите — читайте инструкцию, вдохновленную звездой «Секса в большом городе», на Passion.ru.