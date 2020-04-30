На прогулку с собакой, для дома и не только: стильные образы Светланы Бондарчук, которые легко повторить
Фото: Instagram
На прогулку с собакой
Фото: Instagram
Даже находясь в режиме самоизоляции, Светлана Бондарчук находит повод выгулять не только питомцев, но и яркие аутфиты. В арсенале звезды — пара джинсов безупречной посадки и базовый джемпер, вокруг которых выстраиваются эффектные, порой эпатажные образы. Среди любимых приемов — эксперименты с цветом и аксессуарами.
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальный микс для тех, кто превращает каждый выход на сто метров от дома в праздник. По-весеннему легкое сочетание — джинсы-скинни, свободная футболка и классический двубортный тренч длины мидакси. По примеру Бондарчук добавляем пару ботинок в духе вестерн, яркую шляпку и очки с цветными линзами.
На вечеринку
Фото: Instagram
Коктейль из нескольких ярких цветов следует взболтать, но не смешивать. К классическому способу разбавить строгий total black красным Светлана добавляет другие броские детали — палантин василькового цвета и макияж с акцентом на губы.
Фото: Архивы пресс-служб
Сохраняем лайфхак для будущих вечеринок на случай капризной погоды. Выстраиваем образ вокруг брючной двойки с удлиненным блейзером, а поверх накидываем пламенно-красное пальто. Вооружаемся миниатюрной сумкой винного цвета и не забываем о новом приеме — голубом шарфе.
Для дома
Фото: Instagram
Эффектный и комфортный образ, актуальный для нашей текущей реальности — огненно-красная комбинация в пол и пара жемчужных акцентов. Берем на заметку для вечеринок в Zoom и на случай, если ваш День рождения пришелся на май.
Фото: Архивы пресс-служб
Берем за основу эффектную комбинацию, дополняем парой будуарных домашних тапочек с перьями и комплектом жемчужных украшений. «Выгулять» любимый комплект для ужина с семьей или домашних селфи в Instagram — почему бы и нет.
Ранее мы рассказывали, как повторить самые эффектные образы Сары Джессики Паркер. Как правильно носить босоножки поверх плотных носков и как миксовать сразу несколько принтов в одном аутфите — читайте инструкцию, вдохновленную звездой «Секса в большом городе», на Passion.ru.
Фото: Instagram
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