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На переговоры — с классическим пальто, на каждый день — с базовой рубашкой: как носить брючный костюм зимой

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Alexander McQueen

Фото: Vogue.com

Брючные костюмы мастерски вписываются в любую ситуацию. В офисе они отлично сочетаются с любой обувью на каблуке комфортной высоты, а на вечернем мероприятии сногсшибательно будут смотреться с лодочками на шпильке. По части совместимости с другими деталями гардероба классические двойки могут поспорить даже с маленьким черным платьем. Как носить брючные костюмы в холодную погоду – ответ на главный вопрос зимнего сезона нашел Passion.ru!

На переговоры — брючный костюм с классическим пальто

  1. Ботильоны Casadei, цена по запросу. 2. Брюки Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 3. Блейзер Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 4. Пальто 8 by Yoox, 18 680 руб. 5. Сумка Guess, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Монолук в оттенках кофе с молоком – тактика, с которой трудно проиграть в любом модном квесте. Строим look по принципу многослойности, смело добавляя базовую водолазку под прямой двубортный блейзер, миксуем с классическим пальто с отложным воротником. Финальный штрих – ботильоны с заостренным носком и на каблуке комфортной высоты, а к ним – вместительная сумка. Лайфхак с одним цветом, взятым на устойчивую базу для создания образа, можно смело использовать с любыми другими монохромными деталями.

На каждый день — брючный костюм с ботинками-милитари

  1. Ботинки Marni, 60 086 руб. 2. Брюки Mango, 2 799 руб. 3. Рубашка United Colors of Benetton, 2 999 руб. 4. Блейзер Mango, 2 999 руб. 5. Пальто H&M, 5 999 руб. 6. Сумка Longchamp, цена по запросу. 7. Часы Casio, 10 540 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Играя на контрастах, помним об актуальных принтах – «гусиный шаг» и все виды клетки справятся с любыми задачами. И снова выручает многослойность: для создания расслабленных повседневных образов используем классический брючный костюм с базовой рубашкой, рифмуем look с пальто-халатом и массивными ботинками в духе милитари. Результат – расслабленный образ на каждый день, с которым смена планов вряд ли застанет врасплох. Особенно тогда, когда в повседневном шоппере, помимо массы секретов, есть пара туфель на шпильке.

На вечеринку — брючный костюм с боди

  1. Сумка Guess, 11 390 руб. 2. Боди Etam, 4 299 руб. 3. Браслет Tous, 77 700 руб. 4. Блейзер Laroom, 26 000 руб. 5. Брюки Laroom, 16 000 руб. 6. Ботильоны Premiata, 34 650 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Брючный костюм – отличная альтернатива любому коктейльному и даже вечернему платью. И вот почему. Эффектная двойка с широкими брюками и удлиненным блейзером демонстрирует безупречную совместимость с боди и кружевными бюстье. Добавляем несколько акцентных деталей в виде ювелирных украшений, вооружаемся элегантной сумкой с плечевым ремнем-цепочкой, а главное – не забываем про ботильоны на каблуке. В случае намечающейся вечеринки комфортом придется пожертвовать на пару часов.

Соблюсти дресс-код, но при этом выглядеть стильно – миссия, выполнимая для брючного костюма. Больше идей стильных и теплых образов в деловом формате ищите на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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