На переговоры — с классическим пальто, на каждый день — с базовой рубашкой: как носить брючный костюм зимой

Брючный костюм – отличная альтернатива любому коктейльному и даже вечернему платью. И вот почему. Эффектная двойка с широкими брюками и удлиненным блейзером демонстрирует безупречную совместимость с боди и кружевными бюстье. Добавляем несколько акцентных деталей в виде ювелирных украшений, вооружаемся элегантной сумкой с плечевым ремнем-цепочкой, а главное – не забываем про ботильоны на каблуке. В случае намечающейся вечеринки комфортом придется пожертвовать на пару часов.

Соблюсти дресс-код, но при этом выглядеть стильно – миссия, выполнимая для брючного костюма. Больше идей стильных и теплых образов в деловом формате ищите на Passion.ru.