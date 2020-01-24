На переговоры — с классическим пальто, на каждый день — с базовой рубашкой: как носить брючный костюм зимой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
На переговоры — брючный костюм с классическим пальто
Фото: Архивы пресс-служб
Монолук в оттенках кофе с молоком – тактика, с которой трудно проиграть в любом модном квесте. Строим look по принципу многослойности, смело добавляя базовую водолазку под прямой двубортный блейзер, миксуем с классическим пальто с отложным воротником. Финальный штрих – ботильоны с заостренным носком и на каблуке комфортной высоты, а к ним – вместительная сумка. Лайфхак с одним цветом, взятым на устойчивую базу для создания образа, можно смело использовать с любыми другими монохромными деталями.
На каждый день — брючный костюм с ботинками-милитари
Фото: Архивы пресс-служб
Играя на контрастах, помним об актуальных принтах – «гусиный шаг» и все виды клетки справятся с любыми задачами. И снова выручает многослойность: для создания расслабленных повседневных образов используем классический брючный костюм с базовой рубашкой, рифмуем look с пальто-халатом и массивными ботинками в духе милитари. Результат – расслабленный образ на каждый день, с которым смена планов вряд ли застанет врасплох. Особенно тогда, когда в повседневном шоппере, помимо массы секретов, есть пара туфель на шпильке.
На вечеринку — брючный костюм с боди
Фото: Архивы пресс-служб
Брючный костюм – отличная альтернатива любому коктейльному и даже вечернему платью. И вот почему. Эффектная двойка с широкими брюками и удлиненным блейзером демонстрирует безупречную совместимость с боди и кружевными бюстье. Добавляем несколько акцентных деталей в виде ювелирных украшений, вооружаемся элегантной сумкой с плечевым ремнем-цепочкой, а главное – не забываем про ботильоны на каблуке. В случае намечающейся вечеринки комфортом придется пожертвовать на пару часов.
Соблюсти дресс-код, но при этом выглядеть стильно – миссия, выполнимая для брючного костюма. Больше идей стильных и теплых образов в деловом формате ищите на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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