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На грани фола: звезды, которые потерпели неудачу с мини-шортами

Некоторые звезды поставили моду на паузу, причем еще два десятилетия назад. Так, например, Бритни Спирс достается из-за ее любимых крошечных шорт, которые она спускает максимально низко на бедра и отплясывает на камеру. Модели «микро» из денима и трикотажа — то, с чем явно стоит быть аккуратнее. Учимся на ошибках знаменитостей!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиззо

Фото: Eastnews

Не так давно Лиззо щеголяла по улицам Лос-Анджелеса в ультраоблегающих шортах из эластичного денима с забавной бахромой. К ним — боди с экстремальным декольте и провокационной надписью «Искусственная грудь». Пока все восхищались смелостью рэперши, модель plus-size Тесс Холлидей получила шквал критики за велосипедки. Помимо посадки, фолловеры не оценили принт, сравнив его с кровоподтеками.

Среди любительниц шортов в формате «микро» — Анастасия Волочкова, которая умудряется (и не стесняется) демонстрировать в них шпагат. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Ранее мы рассказывали о звездных красотках, которые не скрывают «лишнее» под одеждой. Кто из знаменитостей не стесняется целлюлита, «ушек» на бедрах и не выбирает ракурсы — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram

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