На грани фола: звезды, которые потерпели неудачу с мини-шортами

Не так давно Лиззо щеголяла по улицам Лос-Анджелеса в ультраоблегающих шортах из эластичного денима с забавной бахромой. К ним — боди с экстремальным декольте и провокационной надписью «Искусственная грудь». Пока все восхищались смелостью рэперши, модель plus-size Тесс Холлидей получила шквал критики за велосипедки. Помимо посадки, фолловеры не оценили принт, сравнив его с кровоподтеками.

Среди любительниц шортов в формате «микро» — Анастасия Волочкова, которая умудряется (и не стесняется) демонстрировать в них шпагат. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Ранее мы рассказывали о звездных красотках, которые не скрывают «лишнее» под одеждой. Кто из знаменитостей не стесняется целлюлита, «ушек» на бедрах и не выбирает ракурсы — читайте в материале Passion.ru.